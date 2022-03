Policía despejará bloqueos en Paraguay en el cuarto día de protestas por aumento del precio del combustible

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — La fuerza pública empezará este jueves a despejar las rutas bloqueadas por manifestantes en diversos puntos del país, para garantizar el derecho constitucional de libre circulación, dijo el comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Gilberto Arístides Fleitas Colmán.

En una nota de prensa publicada en la web del Ministerio del Interior, el jefe de la Policía aseguró que se va a estar “acentuando el trabajo operativo” para habilitar aquellos lugares de mayor concentración vehicular.

Camioneros, taxistas, repartidores y conductores de servicios de plataformas, entre otros, encabezan el cuarto día de protestas con cierres intermitentes de rutas en varias ciudades para exigir que bajen los precios de los combustibles.

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, manifestó a la radio 970 AM que comprende la posición y el derecho de la gente a manifestarse, pero así también está el derecho de terceros a circular libremente.

Las protestas y bloqueos de calles y rutas, que comenzaron este lunes, están generando problemas en diversos sectores, como el transporte público. La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) comunicó este miércoles a usuarios del servicio público de corta, media y larga distancia, que varios gremios suspendieron temporalmente los servicios debido a cortes de rutas en varias zonas del país.

Desde el sector lácteo y avícola advierten sobre posible desabastecimiento, si los manifestantes no permiten la libre circulación de sus camiones.

Para intentar cumplir con las demandas de los trabajadores al volante, el Poder Ejecutivo firmó un proyecto de ley que debería ser tratado este jueves por el Congreso, y que consiste en la creación de un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles en Paraguay que, según anunciaron las autoridades, cubrirá el 75% del mercado del combustible. El Ministerio de Hacienda sostuvo que el fondo quedará como una estructura para atenuar próximas variaciones en el precio internacional. De aprobarse, el Gobierno anunció que se logrará en total una reducción de 1.500 guaraníes (US$ 0,22) por litro de combustible.

En un intento de destrabar el conflicto, ya este miércoles el Gobierno había anunciado una reducción de 500 guaraníes (US$ 0,07) por litro en 2 tipos de combustibles: diésel tipo 3 y la nafta de 93 octanos. Esta baja estará vigente por 30 días en toda la red de estaciones dependientes de la estatal Petroleros del Paraguay (Petropar). El diésel común tipo 3, hasta este miércoles se cotizaba a 7.050 guaraníes el litro (US$ 1), y la nafta 93 octanos, llegó a 7.710 guaraníes (US$ 1,10) el litro.

La iniciativa no convenció a los manifestantes, que piden que baje al doble del monto propuesto inicialmente, es decir, quieren lograr una reducción de 1.000 guaraníes (US$ 0,14) por litro.

