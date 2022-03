Biden usa la llamada con Xi para exponer las consecuencias para China si apoya el ataque de Rusia a Ucrania

macamilarincon

(CNN) –– El presidente Joe Biden trató de utilizar una videollamada que duró 110 minutos para disuadir a su homólogo chino de ayudar a Rusia en su cruenta guerra contra Ucrania, un momento crucial que podría determinar la trayectoria del sangriento conflicto.

Biden “describió las implicaciones y consecuencias si China proporciona apoyo material a Rusia” en su llamada con el presidente Xi Jinping, dijo la Casa Blanca.

“El presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis”, agregó la Casa Blanca. Biden fue “directo”, “sustantivo” y “detallado”, dijo un funcionario de alto rango de la administración en una llamada con periodistas el viernes por la tarde.

El grueso de su conversación se centró en la guerra de Ucrania y en las implicaciones que la crisis tendría tanto en las relaciones entre Estados Unidos y China como en el “orden internacional”, dijo el funcionario. Biden ofreció una evaluación de las acciones de Putin en su conflicto con Ucrania y “dejó claras” las implicaciones y consecuencias de que China pudiera ayudar a Rusia en su guerra.

La administración no detalló de inmediato cuáles serían esas consecuencias ni en la lectura escrita de la reunión ni en la llamada con los periodistas.

El objetivo de Biden al hablar directamente con Xi era, en parte, averiguar cuál era exactamente su posición. Las declaraciones de China sobre la guerra en Ucrania no han llegado a denunciar la invasión, pero tampoco han ofrecido un apoyo explícito. Xi ha ofrecido un respaldo nominal a los esfuerzos de mediación entre Rusia y Ucrania, pero China también ha fomentado la desinformación rusa sobre el conflicto.

Todo ello dejó a Xi en una posición turbia, que Estados Unidos esperaba aclarar con la llamada de Biden.

Estados Unidos ya había advertido a sus aliados europeos y asiáticos de que China se había mostrado dispuesta a proporcionar a Rusia ayuda militar y financiera, que Moscú había solicitado en momentos en que la invasión se dirigía a la tercera semana. Funcionarios dijeron que Beijing todavía estaba formulando cómo responder, lo que aumentó las apuestas para la intervención de Biden el viernes.

La visión de China de la llamada

Los medios estatales de China reportaron, poco después de terminada la conversación, que Xi le dijo a Biden que el conflicto y la confrontación no interesan a nadie. “Las relaciones de Estado a Estado no pueden llegar a la fase de confrontación militar. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los tesoros más preciados de la comunidad internacional”, dijo Xi en la llamada, según citó CCTV.

En ese sentido, Xi sostuvo que China y Estados Unidos tienen la responsabilidad de trabajar para la paz, de acuerdo al medio estatal. “Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos mayores economías del mundo, no solo debemos conducir el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos por el camino correcto, sino también asumir nuestras responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y la tranquilidad del mundo”, continuó.

“El mundo no es pacífico ni tranquilo”, reconoció Xi. “La crisis de Ucrania es algo que no queremos ver”.

La primera conversación en meses

Esta es la primera conversación entre los dos líderes en meses, según informó la Casa Blanca. Además, ocurre pocos días después de que información diplomática de EE.UU. sugiriera que China ha expresado cierta apertura a proporcionar a Rusia la ayuda militar y financiera solicitada en el marco de su guerra contra Ucrania. Todavía no está claro si China tiene la intención de proporcionar a Rusia esa asistencia, dijeron a CNN funcionarios estadounidenses familiarizados con la información a principios de esta semana.

Justamente, la llamada llega en un posible punto de inflexión para los lazos entre Estados Unidos y China. Los funcionarios de la Casa Blanca observan con creciente preocupación la incipiente asociación entre Xi y el presidente ruso, Vladimir Putin, y la respuesta de China a la invasión rusa de Ucrania ha resultado preocupante para los observadores occidentales. Beijing no parece ser ni un apoyo total ni una oposición directa, lo que crea una postura incierta que Biden tenía el objetivo de descifrar, y en la que esperaba influir, cuando hablara con Xi.

Biden y Xi tienen una larga historia, y visiones del mundo muy diferentes

A Biden le gusta citar las largas horas que pasó con Xi cuando ambos se desempeñaban como vicepresidentes de su país. Ha afirmado haber pasado más tiempo con Xi que con cualquier otro líder mundial.

Biden califica a Putin de “dictador asesino” y “matón puro”

Sin embargo, no se han visto cara a cara desde que Biden asumió el cargo y Xi no ha salido de China durante la pandemia de covid-19. Eso les ha dejado reunirse en conferencias web o hablar por teléfono, lo que un Biden dinámico dice que no lo encuentra ideal.

Él y su equipo han trabajado para establecer una política de competencia dirigida con China. Mantuvieron los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump y criticaron a China por no cumplir con sus compromisos de un acuerdo comercial de la era Trump.

Antes del conflicto en Ucrania, Biden parecía tener la intención de reorientar la política exterior estadounidense hacia Asia, donde considera que la competencia entre Estados Unidos y China es un desafío definitorio del próximo siglo.

Y aunque la crisis de Ucrania ha preocupado a la Casa Blanca en las últimas semanas, los funcionarios insisten en que aún pueden mantener su visión primordial.

