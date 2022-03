La estrategia de Biden con Putin lleva décadas en desarrollo

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Joe Biden siempre dice que las relaciones exteriores se tratan de relaciones, y la que tiene con Vladimir Putin la ha desarrollado durante dos décadas.

Biden advirtió que Putin soñaba con reconstruir un imperio autoritario desde sus días como senador de Delaware. En la campaña electoral, dijo repetidamente que sabía que Putin no quería que ganara.

Desde el comienzo de su mandato como presidente, Biden se ha basado en su sentido del líder ruso para guiar su propia respuesta. Incluso ha guiado la forma en que Biden trata con Putin en sus conversaciones, interrumpiendo repetidamente lo que él y sus asistentes ven como la estrategia del presidente de Rusia de irse por la tangente con la intención de confundir y socavar.

Según una docena de entrevistas con funcionarios de la Casa Blanca, miembros del Congreso y otras personas involucradas en la labor, Biden ha trabajado deliberadamente con aliados en el extranjero para negarle al líder ruso la dinámica de uno a uno, Washington contra Moscú, que el presidente y sus ayudantes creen que Putin quiere. Hablando en público y en privado de la guerra como una lucha por la libertad y la democracia, Biden ha dejado que otros líderes hablen con Putin.

Se ha movido de manera igualmente deliberada en casa para despolitizar la oposición a la invasión de Ucrania, de modo que, incluso entre los republicanos, el apoyo a Putin se ha visto forzado a los márgenes, y vilipendiar al líder ruso se ha convertido en el área principal de acuerdo bipartidista desde que Biden asumió el cargo. Esta semana, Biden intensificó su retórica al llamar al presidente ruso “criminal de guerra”, “dictador asesino” y “matón puro”.

“Lo que Putin trata de hacer es rodear y cercar a Kyiv”, dijo el representante Greg Meeks, un demócrata que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. “Lo que Biden trata de hacer es que todo el mundo rodee a Putin”.

Parte de la lección que Biden aprendió de estar involucrado como vicepresidente durante la invasión de Crimea por parte de Putin en 2014 fue que las naciones de la OTAN necesitarían una respuesta mucho más rápida, más humillante y más cohesiva que los meses de luchas internas que produjeron sanciones tan débiles que Putin las superó. Sin embargo, los funcionarios del gobierno admiten en privado que si Putin hubiera invadido Ucrania hace un año, los acontecimientos podrían haberse desarrollado de manera muy diferente después de cuatro años de relaciones infructuosas del expresidente Donald Trump que llamó obsoleta a la OTAN.

En campaña en 2020, Biden habló sobre la confrontación que vio venir.

“Putin tiene un objetivo primordial: romper la OTAN, debilitar la alianza occidental y disminuir aún más nuestra capacidad de competir en el Pacífico resolviendo algo con China”, dijo Biden a Gloria Borger de CNN en ese momento. “Y no va a suceder durante mi mandato”.

La última conversación de Biden con Putin fue el 12 de febrero, más de una semana antes de que comenzara la invasión. Y para un presidente y sus asesores que en casi todo lo demás se quejan de que no reciben el crédito que merecen, en Ucrania, él y los funcionarios de la administración han evitado hablar de que él es el líder del mundo libre, a pesar de que las sanciones y la respuesta internacional son el resultado de la orientación y la presión de Washington.

El resultado es que Putin está más encasillado de lo que incluso Biden esperaba, junto con un nivel sostenido de atención a la guerra en el extranjero y en Estados Unidos que ha sorprendido a los asistentes de la Casa Blanca, sin reiniciar una Guerra Fría al estilo de los años 80.

“Joe Biden”, dijo un alto funcionario de la administración, “conoce a Vladimir Putin desde hace décadas y sabe exactamente con quién está tratando”.

Cortar a Putin, literal y figurativamente

Cortar a Putin comenzó, como diría Biden, literalmente.

Cada vez que hablaban, Biden interrumpía a Putin cuando el presidente de Rusia lanzaba quejas de que los funcionarios estadounidenses ven como una táctica de “no me importa” diseñada para distraer y socavar.

No, diría Biden, eso no es de lo que estamos hablando, según un alto funcionario del gobierno que ha sido testigo de esas conversaciones. O no, no es así como sucedieron las cosas hace 20 o 25 años, en cualquier agravio pasado que Putin mencionara para justificar su comportamiento.

“El presidente Putin no puede usar muchos de sus trucos comunes con el presidente Biden, como tratar de confundir a la gente yendo por largas tangentes históricas o deambulando por las minucias de las políticas porque el presidente Biden ve esas tácticas a una milla de distancia y no toma el anzuelo. Intentará sacar al presidente Biden del tema citando una sección oscura de los acuerdos de Minsk o un discurso que alguien pronunció a fines de la década de 1990”, afirmó un alto funcionario de la administración, y agregó que Biden “siempre va a dirigir la conversación directamente a lo que ha venido a hablar”.

¿Es Vladimir Putin el hombre más rico del mundo? 4:20

Biden ha contado a menudo la historia de una reunión con Putin en el Kremlin en 2011, cuando era vicepresidente, y le dijo al líder ruso: “Te miro a los ojos y no creo que tengas alma”, una respuesta tajante a los infames comentarios del presidente George W. Bush en 2001, sobre una idea del alma de Putin al mirarlo a los ojos y descubrir que era “muy directo y digno de confianza”. Un funcionario del gobierno de Biden, por el contrario, envió a CNN lo más destacado de la historia de Biden sobre el tema a lo largo de los años, desde llamar a Putin “matón” en 2006 hasta llamarlo “cleptómano” en 2019.

Un asistente de la Casa Blanca que estaba en la Sala de Situación para una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 10 de febrero dijo que el sentido de Putin de Biden se mostró a lo largo de la conversación en la que la evaluación de la Casa Blanca de una invasión pasó de una posibilidad a una casi certeza.

“Fue rotundamente claro en esa reunión que creía que Putin haría esto”, dijo el asistente. “Habló con la experiencia de alguien que conoce a Putin y ha tratado con Putin”.

Biden aprendió de 2014 y la importancia de la unidad

Biden consideraba que no sería capaz de mantener los niveles actuales de unidad, en EE.UU. y en todo el mundo, si Putin provocara el tipo de ruptura partidista que provocó en 2014, cuando muchos de los principales republicanos hablaron con admiración de su fuerza y liderazgo en gran parte porque se enfrentaba a Barack Obama.

Biden, como algunos en su partido quieren, no ha ido tras Trump, sacado a relucir el ataque a las elecciones de 2016 o atacado a los republicanos por votar en contra del primer juicio político contra el expresidente cuando Trump aprovechó la retención de ayuda militar a Ucrania, en busca de perjudicar a Biden.

“La crisis en Ucrania está aclarando lo que estaba en juego en ese momento, y debería haber responsabilidad por eso”, dijo el representante Sean Patrick Maloney, presidente del brazo de campaña de los demócratas de la Cámara. “No creo que tenga sentido jugar a la política con una guerra. Creo que tiene sentido ser una voz moral sobre lo que está bien y lo que está mal, y estoy orgulloso de pertenecer a un partido y tenemos un presidente, que conoce a los buenos y a los malos en Ucrania. Y el otro lado parece estar luchando con eso”.

Ese mensaje no vendrá del propio presidente.

“Putin quería dividirnos. Hemos estado unidos. Es importante que enviemos esa señal al mundo”, dijo el asistente de la Casa Blanca.

La mayoría de los republicanos, con algunos valores atípicos notables, incluida la clara lucha de Trump para tratar de borrar el recuerdo de que su primera respuesta a la invasión fue llamar a Putin “inteligente” y “comprensivo”, no ha atacado a Biden, a pesar de muchas diferencias entre republicanos y demócratas por igual sobre los detalles de la respuesta del presidente.

Sin embargo, los republicanos no se han convencido de la otra parte de la estrategia de Biden: llamar al aumento de los costos del combustible “el aumento de precios de Putin” y el “impuesto a la gasolina de Putin” como un intento de tranquilizar a los votantes.

“Estos no son los precios de la gasolina de Putin. Son los precios de la gasolina del presidente Biden”, dijo la semana pasada el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

El martes, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, agregó: “Está bastante claro que Vladimir Putin no es la causa de esta inflación galopante”.

Así celebró Putin el aniversario de la anexión de Crimea 1:02

Los asistentes de la Casa Blanca rastrean a todos los republicanos en la Cámara y el Senado que piden sanciones energéticas más duras contra Rusia, preparándose para tratar de socavarlos como hipócritas si se quejan de los precios más altos de la gasolina en la campaña electoral de este otoño. Pero al mismo tiempo, el propio Biden ha mantenido su contacto con los legisladores republicanos.

Eso incluyó informar personalmente a los cuatro principales líderes del Congreso el mes pasado y sorprender a una delegación bipartidista en la Conferencia de Seguridad de Munich con una llamada para agradecerles su apoyo. Durante esa llamada, la vicepresidenta Kamala Harris acercó su teléfono celular a un micrófono para que los legisladores pudieran escuchar a Biden hablando desde detrás del escritorio en la Oficina Oval.

Putin ha vigilado lo que Biden ha estado haciendo y diciendo sobre él durante años. Eso incluye a comentaristas rusos amistosos que se quejaron en 2009 de que Biden era un “cardenal gris” que orquestaba en secreto una dura respuesta de la administración Obama al liderazgo de Putin después de que el entonces vicepresidente dijera que Rusia estaba cojeando, o un portavoz del Kremlin el jueves que dijo que el comentario criminal de guerra de Biden era “inaceptable e imperdonable”.

Incluso cuando Biden ha intensificado lo que ha estado diciendo sobre Putin, solo puede llegar hasta cierto punto antes de tropezar con la escalada que está tratando de evitar desesperadamente.

“Le duele ver la devastación en Ucrania, y sería fácil decir: ‘Ese tipo es malvado y vamos tras él y lo vamos a atrapar'”, dijo Meeks. “La pregunta es: ¿Es eso lo correcto? Porque entonces estás hablando de la Tercera Guerra Mundial”.

