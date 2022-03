Las 5 cosas que debes saber este 22 de marzo: Lo que sabemos del siniestro del avión en China

CNNEspañol sjv

Cae el optimismo de los CEO de empresas. Dos estados de EE.UU. aprobaron suspender el impuesto estatal a la gasolina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Avión se estrella con 132 personas a bordo en el sur de China

Un avión de China Eastern Airlines, que viajaba de la ciudad suroccidental de Kunming hacia Guangzhouse, se estrelló en las montañas de la región de Guangxi la tarde de este lunes, según la Administración de Aviación Civil de China (CAAC). A bordo del Boeing 737 viajaban 132 personas.

Un Boeing 737 se estrelló en China. Esto es lo que sabemos sobre el avión

Se estrella avión con 132 personas a bordo en el sur de China 1:34

2

Creyeron que estaban a salvo en el teatro de Mariupol, pero fue bombardeado

Cuando Serhii despertó con las noticias de que una bomba había arrasado con un teatro en la ciudad de Mariupol, donde cientos de personas se refugiaban, sintió que no podía respirar. Su esposa y sus dos hijas estaban dentro. El bombardeo del 16 de marzo sobre el Teatro Dramático, en el que, según las autoridades de Ucrania, se habían refugiado unas 1.300 personas, fue uno de los ataques más descarados de Rusia contra la población civil desde que comenzó su invasión a finales de febrero.

Así quedó teatro de Mariupol tras bombardeo ruso 2:37

3

Guerra. Inflación. Covid-19. Cae el optimismo de los CEO de empresas

Hace solo unos meses, el optimismo entre los directores ejecutivos estadounidenses alcanzó niveles récord. Pero dada la inflación persistentemente alta, la invasión rusa a Ucrania y una ola de covid-19 en Europa, esa perspectiva optimista se ha atenuado.

Así está afectando la guerra a la economía 1:03

4

Estos dos estados de EE.UU. aprobaron suspender el impuesto estatal a la gasolina

A medida que la inflación y la guerra de Rusia contra Ucrania obligan a las personas a pagar más por la gasolina en las estaciones de servicio, algunos estados de EE.UU. suspendieron temporalmente los impuestos estatales sobre ese producto. Descubre qué estados tomaron esta medida y si otros más pudieran seguirlos.

Conoce las medidas para enfrentar altos precios de la gasolina en EE.UU. 0:58

5

ANÁLISIS | La política “cero covid-19” está mostrando signos de tensión en China. Pero abandonarla ahora podría ser un desastre

Durante casi dos años, el número de casos diarios de coronavirus en China rara vez llegaba a los tres dígitos, y a menudo pasaban semanas sin un solo caso, en parte debido a la política de “cero covid-19”. Todo eso cambió este mes, ya que los múltiples brotes en todo el país provocaron el mayor aumento de las infecciones locales en China desde que se controló el brote inicial en Wuhan a principios de 2020.

‘Traumático’: así vivió este hombre la cuarentena de 30 días en Hong Kong 2:41

A la hora del café

Los expertos afirman que es posible eliminar la “cultura de las dietas”. Así es como puedes empezar

Gran parte del mundo tiene arraigada la idea de que controlar lo que se come y el movimiento para acercarse a un tipo de cuerpo ideal es el camino a seguir, aunque no lleve a elecciones saludables, afirma Sabrina Strings, profesora asociada de Sociología de la Universidad de California en Irvine. Si no sabes qué necesitas para nutrir tu cuerpo más allá de la “cultura de las dietas”, mira aquí las recomendaciones de los expertos.

Temporada 2 de “Bridgerton”: cuándo se estrena, nuevos personajes y lo que sabemos

Esta semana llegará la muy esperada segunda temporada de “Bridgerton” a Netflix. Si no estás al corriente de lo que Shonda Rhimes ha preparado para esta continuación de la historia, entonces estás en el lugar correcto. Acá resolveremos todas tus dudas sobre quiénes son los nuevos personajes, así como lo que sabemos de la trama de la segunda temporada.

Disney dice que lamenta el canto racista de un equipo de porristas que se presentó en su parque de Orlando

Un video que circuló ampliamente muestra a un equipo de porristas de una secundaria de Texas bailando y cantando “arránquenles el cuerpo cabelludo, indios, arránquenles el cuerpo cabelludo”, una referencia histórica a una práctica de los nativos estadounidenses. Disney lamentó la presentación que se llevó a cabo en uno de sus parques temáticos en Orlando.

Yulimar Rojas hace historia y bate su propio récord en el Campeonato Mundial de pista cubierta

En los Campeonatos Mundiales en Pista Cubierta de Belgrado, tanto la venezolana Yulimar Rojas como el sueco Mondo Duplantis batieron sus propios récords mundiales en el triple salto femenino y en el salto con pértiga masculino, respectivamente, para hacerse con el oro. Lee más sobre sus hazañas.

Yulimar Rojas extiende su leyenda con récords en salto triple 1:45

¿Qué es el síndrome de Down? Datos, causas y características de esta condición

He aquí un vistazo al síndrome de Down, una condición genética que afecta la capacidad cognitiva, causando discapacidades de aprendizaje de leves a graves y características faciales distintivas.

Un café atendido por personas con síndrome de Down 3:15

La cifra del día

US$ 30 millones

Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan US$ 30 millones en donaciones para refugiados ucranianos.

Mila Kunis y Ashton Kutcher lanzan campaña para ayudar a Ucrania 0:43

La cita del día

“De hecho lo propuse, quería encontrar una manera de tener a Zelensky vía satélite o hacer un video o algo así solo porque hay muchos ojos en los Oscar”

Lo dijo Amy Schumer durante “The Drew Barrymore Show” donde estaba promocionando la 94 edición de los premios Oscar, que la actriz estadounidense presentará junto a Regina Hall y Wanda Sykes el próximo 27 de marzo.

Selección del día

Reseña Studio Display de Apple: el mejor monitor para casa si quieres pagar US$ 1.599

Analizamos a fondo Studio Display, el nuevo monitor de Apple, y este fue el resultado de nuestras pruebas.

Y para terminar…

Sofía Jirau, la latina con síndrome de Down que hizo historia en Victoria’s Secret, cuenta su vida

“Los nervios no están mi vida, ni en mi vocabulario, ni en mi cuerpo”, dice Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down de Victoria Secret, en entrevista con CNN en Español. Jiraud, puertorriqueña de 24 años, se unió a otras 17 mujeres en la nueva línea y campaña de ropa interior de la empresa. Su historia captó la atención después de que superó los estereotipos y los desafíos que presentó la industria.

Sofía Jirau, latina que rompe barreras en Victoria’s Secret, cuenta su vida 3:19

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.