Conoce a Scot, el gran tiburón blanco de más de 700 kg que nada en la costa de Florida

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Florida tiene otro visitante en el “spring break”: Scot, un enorme tiburón blanco, se registró nadando frente a la costa del Golfo.

Scot, un macho adulto, mide 3,65 metros de largo y pesa 725,74 kg, según OCEARCH, el grupo marino sin fines de lucro que vio al gran pez este jueves.

Scot es el gran tiburón blanco número 74 marcado y liberado por el grupo en el Océano Atlántico Noroccidental, dijo OCEARCH. Equipan a cada animal con un rastreador electrónico que emite un sonido cada vez que llega a la superficie del océano.

View this post on Instagram A post shared by OCEARCH (@ocearch)

Los registros del rastreador muestran que Scot es un viajero dedicado. Fue etiquetado por primera vez en septiembre de 2021 en Nueva Escocia, donde fue nombrado en honor a las “personas acogedoras y dedicadas al océano primero” allí por los socios de OCEARCH en Sea World. Scot luego viajó un total de 6.292 km por la costa este en 119 días. Se ha estado “relajando” en los Cayos de Florida y la Costa del Golfo desde al menos el Día de San Valentín, según datos de OCEARCH.

Los tiburones suelen moverse hacia la costa durante la primavera y el verano, lo que hace que abril y octubre sean los meses de mayor actividad de tiburones.

Las aguas alrededor de Florida albergan más de 13 especies de tiburones, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

Aunque películas icónicas como “Tiburón” han retratado a los tiburones como depredadores peligrosos, los ataques en Florida en realidad son muy raros, dijo la comisión. Los humanos tienen 30 veces más probabilidades de ser alcanzados por un rayo en el estado que de ser mordidos por un tiburón, y menos de 10 personas mueren por ataques de tiburones cada año, dijeron.

Guardia Costera de Estados Unidos rescata a una persona mordida por un tiburón cerca de las Bahamas

Tanto OCEARCH como la comisión enfatizan el papel crucial del gran tiburón blanco como el principal depredador en su ecosistema.

“Los grandes tiburones blancos son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad”, dice OCEARCH.

Están clasificados como una población vulnerable por el Fondo Mundial para la Naturaleza, a solo un paso de estar en peligro de extinción.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.