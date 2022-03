ANÁLISIS | Cómo las palabras improvisadas de Biden podrían afectar la guerra en Ucrania

olivertapia

(CNN) — Unas cuantas palabras sin guión pusieron nervioso de nuevo a un mundo que ya estaba nervioso.

La sugerencia del presidente Joe Biden en Polonia el sábado de que la embestida de Vladimir Putin contra Ucrania debería descalificarlo del poder desencadenó una tormenta política internacional.

De regreso en Washington el domingo por la noche, Biden dijo a los periodistas que no estaba pidiendo un cambio de régimen en Rusia, haciéndose eco de un mensaje expresado varias veces por sus subordinados incluso antes de regresar a EE.UU.

Pero las repercusiones globales de los comentarios dejan a la administración enfrentando graves interrogantes. Algunos son estratégicos y podrían afectar el curso futuro de la guerra y las hasta ahora elusivas esperanzas de un alto el fuego. Otros son políticos y se relacionan con la posición de Biden en casa, en medio de un torrente de críticas republicanas, e internacionalmente, mientras busca mantener unida a la coalición occidental.

Estas incluyen:

¿El comentario del presidente intensificó peligrosamente las ya altas tensiones en la peor confrontación entre Occidente y Rusia en décadas?

¿Ha debilitado Biden la confianza internacional en su hasta ahora fuerte liderazgo al traer a la alianza de la OTAN a un frente unido contra Moscú? ¿Y podrá Putin explotar la inquietud por los comentarios de Biden en las capitales europeas?

¿La noción de que Biden espera derrocar a Putin, incluso si EE.UU. dice que no es cierto, endurecerá la resolución del asediado líder ruso contra las negociaciones o hará que se intensifique aún más una guerra ya despiadada contra los civiles?

¿La retórica ahora punzante de Biden sobre Putin ha descartado efectivamente cualquier futura diplomacia directa o reuniones entre las principales potencias nucleares del mundo, y podría poner en peligro la paz mundial si no pueden comunicarse en una futura crisis que amenace a la humanidad?

¿O la reacción humana de Biden al pasar tiempo con los refugiados ucranianos pronto será superada por el horror diario de la guerra o se verá como una firme posición moral que cambió la forma en que el mundo ve al líder ruso? Después de todo, algunos de sus propios ayudantes se opusieron inicialmente al llamado del expresidente Ronald Reagan al entonces líder soviético Mikhail Gorbachev para que “derribara este muro” en Berlín por considerarlo demasiado provocativo.

Y finalmente, dado que Moscú ya ve las sanciones occidentales extraordinariamente duras como una guerra económica y dada la visión profundamente conspirativa de Putin sobre Occidente y su papel en la derrota de la Unión Soviética, ¿pueden unas pocas palabras presidenciales sueltas que irritan a todos en Washington realmente empeorar las cosas?

Un rápido esfuerzo de aclaración

Quedó claro por la velocidad con la que los funcionarios de la administración trabajaron para aclarar el comentario de Biden que sabían que podría ser un gran problema que podría empeorar potencialmente un enfrentamiento geopolítico europeo ya tenso.

En un comentario que no estaba en el guión, Biden dijo: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder” en referencia a Putin. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden quiso decir que “no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región” y dijo que Biden no se refería a un cambio de régimen. El secretario de Estado, Antony Blinken, fue aún más categórico durante un viaje a Jerusalén el domingo.

“No tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en ningún otro lugar”, dijo Blinken. “En este caso, como es en cualquier caso, depende de la gente del país en cuestión. Depende del pueblo ruso”.

El lenguaje aclaratorio fue poco convincente dado el claro contexto de la cita original. Pero un comentario con tales implicaciones en un momento de alta tensión claramente necesitaba retroceder. Y rápido.

Cualquier idea de que EE.UU. ve el conflicto como un intento de derrocar a Putin sería peligrosa ya que elevaría el choque a una confrontación directa entre EE.UU. y Rusia.

Biden ha tratado escrupulosamente de evitar ese escenario, en particular bloqueando un plan polaco para enviar aviones de combate de fabricación soviética a Ucrania para evitar la impresión de que la OTAN está asumiendo un papel más directo en la guerra. La situación ya está en el filo de la navaja, ya que los enormes envíos occidentales de misiles antiaéreos y antitanques están alimentando la fuerte resistencia de Ucrania y aparentemente causando numerosas bajas rusas.

Un regalo de propaganda para Putin

No hay duda de que Biden le entregó a Putin un regalo de propaganda que podría socavar el arduo trabajo del propio presidente de EE.UU. para mantener el enfoque en Ucrania. El complejo de información de Moscú seguramente presentará la guerra al pueblo ruso como un impulso hostil de Occidente para oscurecer aún más la verdad sobre el ataque no provocado contra Ucrania. Esto podría aliviar la presión política que Occidente espera generar mediante duras sanciones diseñadas para cambiar el cálculo de Putin.

Pero los esfuerzos iniciales de Biden para evitar personalizar el conflicto con Putin y caracterizar la guerra como un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia se han visto socavados por su propia retórica de endurecimiento hacia el líder ruso en los últimos días. Hizo saber a principios de este mes que cree que Putin es un criminal de guerra después de los incesantes ataques contra ciudades y civiles ucranianos que desencadenaron un éxodo masivo de refugiados.

El comentario de Biden sobre el mandato del líder ruso en el poder no fue la única retórica sorprendente de su gira. Después de reunirse con refugiados el sábado, Biden llamó a Putin “carnicero”. Anteriormente, Biden lo había llamado “matón” y “dictador asesino”. Y el guión del que partió para hacer el ahora notorio comentario era en sí mismo agresivo, y anticipó lo que Biden dijo que era una larga lucha, que se parecía mucho a una nueva Guerra Fría.

Dado que es probable que Biden sienta la carga de la paz mundial sobre sus hombros y una gran empatía por aquellos que han vivido una tragedia indescriptible en Ucrania, sus arrebatos en su viaje por Europa pueden entenderse como una reacción humana ante un gran sufrimiento.

“Fue al Estadio Nacional en Varsovia y literalmente se reunió con cientos de ucranianos”, dijo la embajadora de Estados Unidos en la OTAN, Julianne Smith, a Dana Bash de CNN en “State of the Union” el domingo.

“En este momento, creo que fue una reacción humana inicial a las historias que había escuchado ese día”, dijo Smith, subrayando nuevamente que Estados Unidos no tenía una política de cambio de régimen en Rusia.

Pero las palabras de un presidente también deben elegirse cuidadosamente. Como mostró el drama del sábado, se necesita solo un momento para causar una peligrosa crisis diplomática.

Los republicanos le piden a Biden que se ciña al guión

Biden logró en gran medida revertir su propensión a cometer errores durante su candidatura a las elecciones de 2020, durante una campaña despojada de momentos espontáneos por la pandemia de covid-19. Fue desafortunado que sus viejos hábitos de decir lo que pensaba en momentos inoportunos resurgieran ahora.

Los republicanos aprovecharon los comentarios francos del presidente el domingo, buscando hacer mella en la impresión de que Biden ha respondido bien a las provocaciones de Putin hasta ahora en la crisis de Ucrania. Claramente, no solo tenían en mente la seguridad nacional, sino también la política antes de las elecciones intermedias, que están siendo moldeadas por los índices de aprobación disminuidos del presidente. Y en algunas de las críticas había una sensación de que los republicanos estaban jugando con el tropo de los medios conservadores de que Biden es viejo, no tiene el control total y podría llevar a Estados Unidos a una guerra. Tal posición olvida convenientemente la tolerancia de los anfitriones de opinión de derecha hacia la retórica volcánica del expresidente Donald Trump, pero tiene poder en las bases del Partido Republicano.

Hablando en “State of the Union” de CNN, el senador de Idaho Jim Risch, el principal republicano en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pareció subrayar el mensaje de la administración sobre oponerse al cambio de régimen en Moscú y al mismo tiempo encontrar una manera de golpear la capacidad de liderar de Biden.

Mientras elogiaba el discurso de Biden en Polonia, el republicano de Idaho dijo: “Hubo un error horrendo justo al final. Solo desearía que se mantuviera en el guión”.

“Esta administración ha hecho todo lo posible para detener la escalada”, dijo Risch. Pero agregó: “No hay mucho más que puedas hacer para escalar que pedir un cambio de régimen”.

El senador republicano de Ohio, Rob Portman, fue un poco más moderado pero no menos crítico.

“Primero, creo que todos nosotros creemos que el mundo sería un lugar mejor sin Vladimir Putin. Pero segundo, esa no es la política oficial de EE.UU. Y al decir eso, que el cambio de régimen es nuestra estrategia, efectivamente, le hace el juego a los propagandistas rusos y le hace el juego a Vladimir Putin”, dijo Portman en el programa “Meet the Press” de NBC.

Los comentarios de Biden conmocionaron tanto a Europa como a Washington. Y parecieron irritar al presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha sido una figura clave en los intentos, con poco éxito, de que Putin aceptara un alto el fuego.

“No usaría términos como ese porque todavía estoy en conversaciones con el presidente Putin”, dijo Macron al canal de televisión France 3, cuando se le preguntó sobre el comentario de Biden de que el líder ruso era un “carnicero”.

Es improbable que cualquier futuro acuerdo de alto el fuego al que Putin acceda surja de la diplomacia estadounidense dada la profunda y mutua hostilidad entre Moscú y Washington.

Pero cualquier acuerdo final, y de hecho el objetivo a largo plazo de prevenir escaladas peligrosas entre las dos principales potencias nucleares del mundo, depende de que hablen entre sí. Ya era difícil ver cómo Biden podría encontrarse con un líder ruso al que ha calificado de criminal de guerra. Los eventos de este fin de semana lo hicieron aún más difícil. Y aunque el objetivo de EE.UU. en Moscú no es un cambio de régimen, es difícil ver un diálogo significativo mientras Putin todavía esté a cargo.

