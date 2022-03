‘CODA’ gana el Oscar a mejor película, pero Will Smith se roba el show

olivertapia

(CNN) — “CODA” ganó el premio a la mejor película, pero ese avance histórico para el servicio de streaming Apple TV+ en los Oscar se vio ensombrecido por un acto espontáneo, cuando Will Smith protagonizó un momento viral que será recordado y del que se hablará durante años.

La polémica de Will Smith

El intercambio más memorable de la noche más importante de la industria del cine no fue del tipo que nadie hubiera anticipado o deseado. Antes de ganar su Oscar por “King Richard”, Smith parecía molesto por una broma que Chris Rock contó sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, entonces subió al escenario y pareció golpearlo en la cara. Rock parecía genuinamente atónito, mientras Smith regresaba a su asiento, gritando palabras a Rock que fueron silenciadas en la transmisión.

El incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022. (Foto: Neilson Barnard/Getty Images)

Limpiándose las lágrimas, Will Smith, durante su discurso de aceptación, mencionó que el personaje que interpretó, Richard Williams, protegía a su familia y luego dijo, sin mencionar específicamente a Rock o lo que sucedió: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”. Y agregó: “El amor te hará hacer locuras”.

FOTOS | Así fue la alfombra roja de los Premios Oscar 2022

Duelo por mejor película

El duelo por el premio a mejor película entre dos nominadas de servicios de streaming percibidas como favoritas duró toda la noche. Sian Heder ganó el premio al mejor guión adaptado por “CODA”, pero Jane Campion, directora de “The Power of the Dog”, la primera mujer en ser nominada dos veces como mejor director, se convirtió más tarde en la tercera mujer en ganar ese premio. (Heder fue pasado por alto en esa votación).

“CODA” ganó el premio a mejor película.

Según los resultados de otros premios previos a los Oscar, este ya se consideraba un año histórico para los servicios de transmisión o streaming que, liderados por Netflix, han socavado constantemente la resistencia de la industria a verlos como competidores absolutos con los principales lanzamientos de estudio.

Ganadores de los Premios Oscar 2022: lista de premiados por categoría

A pesar de todo su arduo trabajo, sin embargo, Netflix no atrapó el ramo, ya que los votantes optaron por la historia más edificante de Apple, sobre el hijo oyente de padres sordos. Incluyendo los contendientes de este año “The Power of the Dog” y “Don’t Look Up”, siete películas de Netflix han sido nominadas a la mejor película, pero hasta ahora ninguna ha ganado.

La pandemia global, que obligó a toda la industria del entretenimiento a usar el modo de transmisión por un tiempo, ayudó a acelerar la aceptación del streaming, y el ganador del año pasado, “Nomadland”, fue de una plataforma rival, Hulu.

Premios de actuación

Además de Will Smith, Jessica Chastain ganó su primer Oscar por “The Eyes of Tammy Faye”, interpretando a Tammy Faye Bakker. La película también fue reconocida por su maquillaje y peinado.

Jessica Chastain ganó su primer Oscar por “The Eyes of Tammy Faye”.

En su discurso, Chastain habló de la “legislación discriminatoria e intolerante que está arrasando en nuestro país” contra la comunidad LGBTQ+, citando la compasión de Bakker hacia esos grupos, que se muestra en la película.

Dado que un tercio de los Oscar se entregó antes de que comenzara oficialmente la transmisión en vivo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas apostó a que la gente miraría la 94 entrega anual de los Premios de la Academia tanto para entretenerse como para saber quién ganó qué.

En busca de acortar la ceremonia del Oscar

La Academia, que presenta los premios, implementó un plan controvertido para entregar premios en ocho categorías antes de la transmisión principal y luego editar esas selecciones en el programa. A pesar de esa decisión, la transmisión aún duró más de tres horas y media.

El otro gran ganador de la noche fue la epopeya de ciencia ficción “Dune”. Dominando las categorías técnicas, la película de Warner Bros. obtuvo seis premios Oscar por sonido, edición de películas, diseño de producción, cinematografía, efectos visuales y partitura musical de Hans Zimmer. Fue la segunda victoria del prolífico compositor de una docena de nominaciones, la primera para “El Rey León” en 1995. (CNN y Warner Bros. son parte de WarnerMedia).

“Dune”

El programa televisado subrayó el énfasis en traer más entretenimiento a la transmisión, que abrió con Beyoncé interpretando la canción nominada de “King Richard” fuera del lugar del evento, antes de dar paso a las presentadoras Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, quienes hicieron bromas a costa de algunos de los nominados (a “House of Gucci” se le llamó “House of Random Accents” o Casa de los acentos aleatorios) y contra el proyecto de ley conocido como “Don’t Say Gay” de Florida, prometiendo: “Vamos a tener una noche gay”. Sykes luego le hizo una broma a Texas sobre sus leyes de registro de votantes.

Frases que marcaron la entrega de los Premios Oscar 2022

Triunfo de ‘Encanto’

“Encanto” de Disney fue galardonada como mejor película animada. Aunque la película se desempeñó razonablemente bien en los cines, esta (y su música) pareció captar particularmente la atención después de hacer su debut en el servicio de transmisión del estudio, Disney+, un símbolo de un año visto como la fiesta de presentación de los premios de transmisión.

“Encanto”

La actriz y el actor de reparto representaron quizás las selecciones con menos suspenso de la noche, pero estuvieron entre las más emotivas, con Ariana DeBose y Troy Kotsur ganando por la nueva versión de Steven Spielberg de “West Side Story” y “CODA”, respectivamente. Kotsur se convierte en el segundo actor sordo en ser honrado, después de su coprotagonista Marlee Matlin, quien fue reconocida por “Children of a Lesser God” en 1987.

Después de agradecer a Spielberg y a su coprotagonista Rita Moreno (quien originalmente interpretó el papel), DeBose habló de ser una mujer afrolatina queer, citando la película y diciendo a aquellos que podrían estarse cuestionando cómo encajar: “De hecho, hay un lugar para nosotras”.

Steven Spielberg, Rita Moreno y Ariana DeBose llegando a los Oscar.

Questlove aceptó entre lágrimas un Oscar por su documental “Summer of Soul”, y la japonesa “Drive My Car” obtuvo el premio a la mejor película internacional. Este drama de tres horas de duración también estuvo nominada mejor película.

Kenneth Branagh, ocho veces nominado en varias categorías, recibió su primer Oscar por el guion de “Belfast”, una mirada profundamente personal a su tierra natal que también dirigió y produjo.

Así fue la ceremonia

Aunque los premios Grammy y Tony emplean un formato similar en cuanto a algunos premios, muchos miembros de la Academia se han quejado del desaire percibido hacia esos nominados. Sin embargo, hubo un mayor sentido de urgencia para simplificar la presentación después de que los Oscar cayeron a niveles récord de audiencia el año pasado, al igual que muchos programas de premios importantes.

El cambio solo ahorró un poco de tiempo, que se usó en lujosos números musicales, incluida una interpretación colorida de la canción “We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, fragmentos de comedia como arrojar a Schumer de las vigas vestida como Spider-Man, y mostrando los “favoritos de los fanáticos” que eran votados de manera no científica a través de Twitter.

La transmisión también incorporó su parte de nostalgia, incluido un tributo a las películas de James Bond por su 60 aniversario, reuniones del elenco de “White Men Can’t Jump”, “Juno” y “Pulp Fiction”, y una celebración del 50 aniversario de “El padrino”, que sirvió para dar una ovación de pie al director Francis Ford Coppola, junto con los actores Al Pacino y Robert De Niro.

La última película de Bond, “No Time to Die”, obtuvo el premio a la mejor canción para Billie Eilish y Finneas O’Connell, uno de los pocos premios entregados a un éxito de taquilla, a medida que la industria se divide cada vez más entre lo popular y lo prestigioso.

