¿Cuándo y dónde empieza el Mundial de Qatar 2022? Fechas y calendario

(CNN Español) — Aunque todavía faltan varios meses para que dé inicio, el Mundial de Qatar 2022 cada vez luce más cerca. Del 21 de noviembre al 17 de diciembre, 32 selecciones disputarán el torneo de fútbol más importante del planeta.

Hasta este 29 de marzo por la mañana, hay 20 selecciones calificadas a Qatar 2022. La última de ellas en clasificarse fue Canadá, que con su victoria del domingo por 4-0 ante Jamaica se aseguró uno de los boletos directos que tiene Concacaf y estará en la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia.

Este martes habrá mucha actividad que clasificará a más selecciones. Se pondrán en juego dos boletos más en Europa, mientras que en Sudamérica se definirá el pase a repesca en la zona. Además, este miércoles en Concacaf se definirán los dos boletos directos restantes y el repechaje.

Mientras se compite por esos y otros lugares que faltan para completar a los 32 equipos, aquí te decimos cuándo y dónde comienza el Mundial, además del calendario que tiene previsto la FIFA para toda la competencia.

El partido inicial de Qatar 2022

El encuentro inaugural de Qatar 2022 se jugará el lunes 21 de noviembre El partido será entre la cabeza de serie del grupo A y el segundo equipo del mismo grupo. En otras palabras, A1 vs. A2 La sede será el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores Dicho estadio hospedará, además del inaugural, otros ocho partidos, incluida una semifinal El encuentro está programado para disputarse a las 5:00 am ET, que es la 1:00 pm tiempo local de Qatar

Calendario

Fase de grupos

La fase de grupos de Qatar 2022 se jugará entre el lunes 21 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. En ese lapso, habrá 48 partidos (cuatro por día) Los horarios locales de los partidos de la fase de grupos serán a la 01:00 pm (5:00 am ET), las 04:00 pm (8:00 am ET), las 07:00 pm (11:00 am ET) y las 10:00 pm (2:00 pm ET); mientras que los partidos de la última jornada de esta fase (a partir del martes 29 de diciembre) se jugarán de forma simultánea a las 06:00 pm (10:00 am ET) y a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

Octavos de final

La ronda de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre. En este periodo, hay dos partidos diarios: uno a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET) En total, son ocho partidos

Cuartos de final

Después de tres días de descanso, la fase de cuartos de final con las mejores ocho selecciones se disputará entre el 9 y el 10 de diciembre Cada día, se jugarán dos partidos. Al igual que en la fase anterior, uno se lleva a cabo a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

Semifinales

El primer partido de las semis de Qatar 2022 se jugará el 13 de diciembre a las 10:00 pm (2:00 pm ET) El segundo encuentro de esta fase se disputará el 14 de diciembre a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

Tercer lugar

El penúltimo partido del Mundial de Qatar 2022, en el que se compite por el tercer lugar, ocurrirá el 17 de diciembre a las 06:00 pm (10:00 am ET)

Final

La gran final de Qatar 2022 se definirá en el Estadio Lusail, el 18 de diciembre a las 06:00 pm (10:00 am ET)

