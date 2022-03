ANÁLISIS | Las mentiras y la carnicería de Putin nublan las esperanzas de que termine la guerra en Ucrania

olivertapia

(CNN) — Rusia insistió durante semanas cuando reunió a más de 100.000 soldados en las fronteras de Ucrania que no tenía planes de invadir. Entonces lo hizo. Por lo tanto, no es sorprendente que el anuncio del martes de una ofensiva reducida haya sido recibido con un profundo escepticismo.

EE.UU., como todos, está desesperado por reducir la intensidad de la embestida de Moscú, por razones humanitarias y porque podría aliviar los temores de una guerra con Rusia.

Pero la experiencia de las mentiras y la propaganda anteriores del presidente Vladimir Putin, y de su brutalidad, empañaron los primeros signos de progreso entre los negociadores ucranianos y rusos en Turquía. El camino traicionero al que se enfrentaría cualquier alto el fuego o acuerdo de paz, primero para ser implementado y luego para convertirse en permanente, también moderó el optimismo en Occidente y Ucrania.

Zelensky: “Estoy listo para las negociaciones” con Putin, pero si fracasan, podría significar “una tercera guerra mundial”

En la Guerra Fría, el famoso mantra estadounidense después de los acuerdos de reducción de armas nucleares con el Kremlin era “confía pero verifica”. En este conflicto, el enfoque es exactamente el opuesto: verificar y desconfiar. El cambio refleja la gran desconfianza hacia el presidente ruso tras sus dos décadas de liderazgo antioccidental. También nace de la repulsión por los violentos ataques contra civiles inocentes, en hospitales, bloques de apartamentos y un teatro utilizado como refugio, durante el último mes.

Se reanudan las negociaciones entre Ucrania y Rusia 5:35

EE.UU. vuelve a librar la guerra de la información

En la parte de verificación de la ecuación, EE.UU. repitió el martes su táctica anterior a la invasión de usar capacidades de inteligencia para pintar una imagen clara de lo que cree que Rusia está haciendo realmente en Ucrania. Esto está diseñado para frustrar las fintas y la desinformación de Moscú y está al servicio del objetivo más amplio de EE.UU. de privar a Putin de una recompensa por su agresión, incluso si una guerra de menor intensidad limitada principalmente al este y sur de Ucrania sugiriera que el apoyo de Occidente a Kyiv está funcionando.

“Nadie debería engañarse con la reciente afirmación del Kremlin de que de repente reducirá los ataques militares cerca de Kyiv, o cualquier informe de que retirará todas sus fuerzas”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa el martes.

Hay una fuerte sensación en Washington de que, si bien la operación rusa podría estar girando tras su sangriento fracaso en la Blitzkrieg en Kyiv, la medida podría simplemente presagiar un asalto intensificado contra las ciudades sitiadas del sur y el este.

A corto plazo, Rusia podría reagruparse para ataques más salvajes en un área más concentrada. A más largo plazo, no hay garantía de que Putin alguna vez calme su deseo de aplastar la nacionalidad ucraniana si asegura una cabeza de playa en el este.

“Creemos que esto es un reposicionamiento, no una retirada real, y que todos debemos estar preparados para estar atentos a una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania”, dijo Kirby a los periodistas. Dijo que pequeños grupos de fuerzas rusas se estaban retirando de Kyiv. Pero agregó: “No estamos preparados para llamar a esto una retirada o un retraimiento”.

Aún así, Kirby también estuvo más cerca que Estados Unidos de decir que Putin ya había perdido la guerra más amplia en Ucrania, señalando la lista de las principales ciudades que no había logrado capturar o someter, con lo que aumentó la presión sobre el presidente ruso.

“Querían withdrawal. No lo consiguieron”, dijo Kirby.

“Ellos también… realmente fallaron en tomar y mantener cualquier centro de población importante. No han tomado Járkiv. No han tomado Chernihiv. No han tomado Mariúpol. Y aunque evaluamos que tomaron Jersón, eso está de vuelta en el juego ahora mismo”.

Ese historial de decepción rusa señaló otra posible motivación para un destello de luz en la diplomacia: Moscú simplemente no puede permitirse continuar el asalto en un campo de batalla tan amplio contra la dura resistencia ucraniana.

Moscú dice que ahora se centra en la región del Donbás 2:49

¿Rusia se retira o se reagrupa?

A pesar de las sospechas de Estados Unidos sobre los movimientos rusos, que se anunciaron como una reducción de la escalada y no como un alto el fuego, las conversaciones en Turquía al menos ofrecieron cierto optimismo que ha sido esquivo desde que los tanques rusos entraron en Ucrania hace más de un mes. Si el progreso continúa, las conversaciones pueden haber sentado las bases para un marco para reducir o poner fin a los enfrentamientos en el futuro.

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo que Rusia “reduciría radicalmente en ocasiones” la actividad militar en los alrededores de Kyiv y la ciudad norteña de Chernihiv. El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que se logró suficiente progreso durante las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana el martes en Estambul para permitir que Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúnan. También dijo que las dos partes acordaron diferir una decisión sobre el destino de Crimea, tomada por Rusia en 2014, durante 15 años. Tal acuerdo dejaría uno de los temas más difíciles en las conversaciones de cese al fuego.

Sin embargo, también es importante entender lo que no está sucediendo. Cualquier percepción de que la guerra de agresión de Rusia puede estar a punto de terminar sería muy prematura. Todavía está cobrando un precio brutal a los civiles.

El martes, por ejemplo, al menos 12 personas murieron y 33 resultaron heridas en un ataque ruso contra la oficina del gobernador militar regional de la región suroccidental de Mykolaiv en Ucrania, dijeron los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania.

E incluso si Rusia se reagrupa en los campos de batalla del sur y el este, eso no significa que Kyiv y otras ciudades se liberen del siempre presente temor a los ataques aéreos. Más miseria civil sería segura donde la guerra hace estragos. Y una partición de facto del país, que ahora podría ser el objetivo reducido de Putin, recompensaría su desprecio por el derecho internacional después de marchar hacia una nación soberana y democrática, incluso si brinda una opción para salvar las apariencias en casa.

Zelensky advirtió el martes que su país no podía confiar en las palabras de una nación que busca la “aniquilación” de su país.

“El enemigo todavía está en nuestro territorio. Continúan bombardeando nuestras ciudades. Mariúpol está sitiada. Los ataques aéreos y con cohetes no se detienen”.

Mira la devastación que deja la guerra de Rusia en Ucrania 5:07

Las intenciones de Rusia puestas a prueba

Los próximos días pondrán a prueba si las fuerzas rusas realmente se retiran de Kyiv y Chernihiv. Frederik Pleitgen de CNN visitó el frente cerca de la capital ucraniana el martes e informó sobre fuertes bombardeos. Tales ataques podrían indicar que las unidades rusas están cubriendo su retirada. O podrían ser tierra abrasadora al salir. Los equipos de CNN en Kyiv durante la noche del miércoles también escucharon fuertes disparos de cohetes y artillería, lo que difícilmente es consistente con las promesas rusas de reducir la acción.

Algunos escépticos de Rusia creen que el anuncio no es más que un giro de Moscú, diseñado para desviar la atención de las pérdidas en el campo de batalla.

“Nada ha cambiado. Los rusos son maestros del engaño mentiroso y el escaparate”, dijo Arseniy Yatsenyuk, ex primer ministro ucraniano, en el programa “Newsroom” de CNN el martes.

“Los rusos se han quedado sin mano de obra, sin municiones, no han logrado rodear y tomar Kyiv”, dijo Yatsenyuk.

Otra posible motivación para el posible cambio estratégico ruso es buscar nuevamente romper la sólida unidad occidental, una de las muchas cosas que parecieron sorprender a Putin cuando comenzó la invasión. En teoría, la esperanza de una apertura diplomática podría hacer que los estados europeos sean menos propensos a aumentar aún más la presión sobre las sanciones que han arruinado la economía rusa estrangulada.

Eso puede explicar por qué el presidente Joe Biden se apresuró a comunicarse con los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido el martes por la mañana cuando comenzaron a circular informes sobre el progreso en las negociaciones en Turquía. Los aliados reafirmaron “su determinación de seguir elevando los costos a Rusia por sus brutales ataques en Ucrania”, según un comunicado de la Casa Blanca.

¿Qué implica que Rusia disminuya sus ataques en en Kyiv y Chernihiv? 1:40

Un acuerdo diplomático podría ser malo, pero no tan desagradable como la guerra

Aún así, a pesar del escepticismo sobre los motivos de Rusia, el hecho de que las conversaciones se llevaran a cabo y por primera vez parecieran generar algún progreso, es algo. La diplomacia exitosa, incluso si ofrece una solución que no satisfizo a nadie, podría salvar miles de vidas dado el temible ataque actual de Putin contra civiles. Algunas garantías de seguridad para Kyiv, posiblemente de la UE o de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, podrían permitir que algunos de los 3,9 millones de refugiados que han huido del país quizás regresen a casa y reconstruyan algo cercano a sus vidas anteriores.

Por lo tanto, el escepticismo inamovible sobre los motivos de Rusia podría acabar con una posible oportunidad de poner fin al menos a algunas de las matanzas en Ucrania. Esa es una de las razones por las que es probable que EE.UU. y sus aliados sigan el ejemplo de Zelensky en los próximos días.

John Herbst, ex embajador de EE.UU. en Ucrania, dijo que la evolución de la posición de Kyiv para la futura neutralidad era interesante, ya que sería una prueba de que Rusia estaba limitando la agresión al este de Ucrania.

“Eso sigue siendo malo. Pero mejor que lo que tenemos hoy”, dijo Herbst a Alisyn Camerota de CNN, y agregó que cualquier indicación de que Rusia se había retirado del esfuerzo anterior de Putin por controlar toda Ucrania y cambiar su gobierno podría sugerir un camino a seguir.

“Sigue siendo agresivo, sigue siendo desagradable pero no tan peligroso ni tan desagradable como sus objetivos originales”, dijo Herbst.

En un conflicto tan brutal como este, con un protagonista tan cruel como Putin, eso puede ser lo mejor que el mundo pueda desear.

