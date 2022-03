Astronauta de la NASA y cosmonautas rusos se preparan para aterrizar en Kazajistán

olivertapia

(CNN) — Después de pasar 355 días sin precedentes en el espacio, el astronauta de la NASA Mark Vande Hei está un paso más cerca de regresar a la Tierra.

Él y los cosmonautas Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov cerraron la escotilla entre su nave espacial rusa Soyuz y el módulo de acoplamiento Rassvet de la Estación Espacial Internacional alrededor de las 12:16 a.m. ET del miércoles, y están programados para aterrizar en la estepa de Kazajistán más tarde el miércoles.

Es un regreso muy esperado que ha llamado más la atención debido a las crecientes tensiones geopolíticas durante el último mes, y la NASA ha reafirmado repetidamente que continúa trabajando en estrecha colaboración con la agencia espacial rusa Roscosmos.

La crisis entre Estados Unidos y Rusia preocupa en el espacio 1:34

La Soyuz se desacopló alrededor de las 3:21 a.m. ET, y se espera que la nave espacial experimente su quema de salida de órbita a las 6:30 a.m. ET.

Está previsto que la tripulación haga su aterrizaje asistido por paracaídas a las 7:28 am ET al sureste de la ciudad de Dzhezkazgan.

Cada paso del regreso de la tripulación se transmitirá en vivo en el canal de televisión y el sitio web de la NASA.

Después de aterrizar, Vande Hei viajará de regreso a Houston a bordo de un jet Gulfstream, como lo han hecho antes otros astronautas de la NASA, y los cosmonautas regresarán a su base de entrenamiento en Star City, Rusia.

Las operaciones conjuntas entre la NASA y Roscosmos en las instalaciones rusas en Baikonur, Kazajistán, “continúan yendo bien”, dijo Joel Montalbano, gerente del programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA, durante una conferencia de prensa el 14 de marzo.

Los comentarios de Montalbano llegaron después de que el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, hiciera varias publicaciones en las redes sociales dirigidas a Estados Unidos, incluido un video parcialmente animado y muy editado que parecía amenazar con que los astronautas rusos abandonarían a Vande Hei en el espacio. Se sabe desde hace mucho tiempo que Rogozin comparte declaraciones extravagantes en las redes sociales. El exastronauta Scott Kelly recientemente se retiró de una guerra de Twitter con Rogozin.

Vande Hei y Dubrov se lanzaron a la estación espacial en abril de 2021, y juntos completaron 5.680 órbitas de la Tierra y viajaron más de 150 millones de millas alrededor de nuestro planeta. Vande Hei ahora ha batido el récord del vuelo espacial individual más largo de un astronauta estadounidense, que anteriormente había sido establecido por Kelly en 340 días.

La misión extendida permitirá a los investigadores estudiar los efectos de los vuelos espaciales de larga duración en el cuerpo humano, como el Estudio de Gemelos en el que Kelly y su gemelo, Mark, participaron durante la larga duración de Scott. Según la agencia, los conocimientos recopilados de misiones extendidas pueden preparar mejor a la NASA para enviar astronautas a la Luna y luego a Marte.

Este fue el segundo vuelo espacial de Vande Hei, por lo que ha registrado un total de 523 días en el espacio. Era el primer vuelo de Dubrov.

Mientras tanto, Shkaplerov llegó a la estación espacial en octubre junto con una directora y actriz rusa que filmó la primera película en el espacio. Si bien regresaron a la Tierra solo unas semanas después de su llegada, Shkaplerov permaneció en la estación espacial y finaliza su cuarta misión espacial con 708 días en total en el espacio.

Cambio de mando

Shkaplerov entregó el mando de la Estación Espacial Internacional al astronauta de la NASA Tom Marshburn el martes por la mañana. Antes de entregarle a Marshburn una “llave” ceremonial de la estación espacial, lo que significa el cambio de mando, Shkaplerov reflexionó sobre su tiempo en el espacio, incluidas algunas de las situaciones a las que se ha enfrentado la tripulación.

NASA planea cerrar la Estación Espacial Internacional 0:51

“Es como si algunos satélites intentaran matarnos”, dijo, provocando la risa de la tripulación reunida de 10 astronautas y cosmonautas. Su comentario se refería a una prueba antisatélite rusa que generó escombros en noviembre.

También reforzó la naturaleza unida y familiar de la tripulación de la estación espacial, especialmente dadas las tensiones geopolíticas actuales.

“La gente tiene problemas en la Tierra”, dijo. “En órbita, somos una tripulación, y creo que la EEI es como un símbolo de amistad, cooperación (y) nuestro futuro flexible de exploración del espacio. Muchas gracias, miembros de mi tripulación. Son como mis hermanos y mi hermana espaciales”.

Marshburn dijo que era un honor y un privilegio aceptar el mando de la estación espacial, “continuando la asociación internacional y ese legado en los vuelos espaciales”. Marshburn agradeció a Shkaplerov por ser un “comandante maravilloso”.

“No puedo agradecerles lo suficiente su dedicación a la seguridad de la estación, la seguridad de su tripulación, su humor, su amistad y su dedicación a los equipos de control de vuelo de todo el mundo”, dijo Marshburn.

Idas y venidas

Después de la partida de Vande Hei, Dubrov y Shkaplerov, la tripulación restante de la estación espacial incluye a Marshburn, junto con los astronautas de la NASA Raja Chari y Kayla Barron, el astronauta de la Agencia Espacial Europea Matthias Maurer y los recién llegados cosmonautas rusos Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov.

Cuando el trío ruso se acopló a la estación espacial el 15 de marzo, generaron especulaciones al ponerse trajes espaciales de color amarillo brillante adornados con azul. Esto planteó dudas sobre si los tres estaban mostrando solidaridad con Ucrania vistiendo sus colores nacionales y reprendiendo la invasión de su propio gobierno. Hasta el momento, no se ha dado una respuesta definitiva.

Cosmonautas rusos usan uniformes con los colores de Ucrania 2:33

La estación espacial no será el hogar de una tripulación de siete por mucho tiempo. La misión privada Axiom Space-1, que transporta al exastronauta de la NASA Michael Lopez-Alegria y a los miembros de la tripulación estadounidense Larry Connor, Eytan Stibbe y Mark Pathy, se lanzará a la estación espacial no antes del 6 de abril. La tripulación de Axiom regresará después de 10 días.

Luego, la misión SpaceX Crew-4 de la NASA llevará a los astronautas de la NASA Kjell Lindgren, Bob Hines y Jessica Watkins, así como a la astronauta de la ESA Samantha Cristoforetti, a la estación espacial a fines de abril.

Actualmente no hay caminatas espaciales programadas durante este tiempo de gran rotación de la tripulación. La NASA continúa investigando una cantidad de agua “más de lo normal” descubierta dentro del casco de Maurer después de su primera caminata espacial el 23 de marzo. Se encontró una fina capa de agua dentro de su casco una vez que regresó a la esclusa de aire casi siete horas después de comenzar la caminata espacial. La tripulación está tratando de entender qué causó esto y determinar cómo solucionarlo.

“La agencia y nuestros socios internacionales están constantemente identificando y mitigando los riesgos de los vuelos espaciales tripulados”, según un comunicado de la NASA.

Jackie Wattles de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.