Lanzamiento de Blue Origin: lo que debes saber sobre su cuarta misión espacial

(CNN Business) — La compañía Blue Origin, de Jeff Bezos, tiene programado lanzar este jueves su cuarta misión de turismo espacial, mientras continúa en su esfuerzo de hacer que los vuelos de alta velocidad al borde del espacio sean pilar de la cultura pop.

Los seis pasajeros, que incluyen a un ingeniero de Blue Origin y a cinco clientes que pagaron por la experiencia, despegarán a bordo de su cápsula Blue Origin New Shepard este jueves después de las 9:30 a.m., hora del este.

Aquellos interesados ​​en seguir el lanzamiento, que se espera sea muy similar a las tres excursiones suborbitales anteriores de Blue Origin, pueden sintonizar la transmisión en línea de la compañía. También CNN en Español lo tendrá en vivo en su página web.

Impulsados ​​por un cohete de 18 metros de altura, los pasajeros se elevarán a más de tres veces la velocidad del sonido, o más de 3.200 kilómetros por hora. Su cápsula irá más allá de la línea de Kármán a 100 kilómetros de altitud, la cual se reconoce ampliamente como la altitud a la que comienza el espacio exterior. Y en la cúspide del vuelo, experimentarán unos minutos de ingravidez. Además, desde su ventana, podrán observar impresionantes vistas terrestres.

No está claro cuánto les costó el viaje a los cinco clientes que pagaron. Blue Origin no ha revelado de manera pública un punto de precio fijo por un lugar en su cohete, aunque había subastado un boleto por US$ 28 millones. Pero eso fue por la oportunidad de viajar junto al propio Bezos, y el ganador de la subasta no terminó yendo. (Sin embargo, está programado que vuele a finales de este año). El competidor directo de Blue Origin, Virgin Galactic, vende asientos por US$ 450.000.

Este vuelo estaba programado para incluir a la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson, pero él abandonó la misión después de que Blue Origin anunciara un cambio de horario a principios de este mes. La compañía citó la necesidad de pruebas en tierra adicionales en el cohete New Shepard como la razón del retraso.

Gary Lai, que ha trabajado con Blue Origin durante 18 años y tiene varias patentes relacionadas con el diseño del cohete New Shepard, volará en lugar de Davidson y fue el único de los pasajeros que no pagó en el vuelo. Los compañeros de tripulación de Lai incluyen a Marty Allen, un inversionista y exdirector ejecutivo de una tienda de suministros para fiestas; Jim Kitchen, empresario y profesor de negocios; George Nield, exadministrador asociado de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación; Marc Hagle, un desarrollador de bienes raíces de Orlando, y su esposa, Sharon Hagle, quienes fundaron una organización sin fines de lucro centrada en el espacio.

