Nos hemos referido a Machu Picchu por el nombre equivocado por más de 100 años. Este es su verdadero nombre, según los historiadores

(CNN) — Hay errores de los que es difícil librarse y el nombre Machu Picchu es uno de ellos.

Durante más de 100 años, uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, Machu Picchu, ha sido conocido por un nombre equivocado, según un informe publicado en la revista académica Ñawpa Pacha: Journal of the Institute of Andean Studies.

Los incas que construyeron la antigua ciudad probablemente la llamaron Huayna Picchu, según el informe.

Huayna se traduce como “nuevo o joven”, mientras que Picchu significa “pico de la montaña” en lengua quechua, dijo Emily Dean, profesora de Antropología en la Universidad del Sur de Utah en Cedar City. Ella no participó en el informe. Machu significa “viejo”, por lo que lo hemos llamado pico de montaña viejo, añadió.

Se cree que el asentamiento inca se construyó en torno al 1420 como finca para los incas reales que vivían en Cuzco, la capital del imperio inca, según el autor del informe, Brian Bauer, profesor de Antropología de la Universidad de Illinois en Chicago.

Machu Picchu será la primera maravilla del mundo reconocida como “carbono neutro”

Cuando los españoles conquistaron posteriormente a los incas, Huayna Picchu fue abandonado, según el informe. Estuvo oculto durante siglos en las profundidades de los Andes hasta que el explorador estadounidense Hiram Bingham lo redescubrió en 1911.

Error de traducción

En sus notas de campo, Bingham decidió llamar a la antigua ciudad Machu Picchu, basándose en la información que le proporcionó su guía Melchor Arteaga, un agricultor que vivía en la zona, dijo Bauer.

Durante la investigación de Bauer sobre Machu Picchu, encontró pruebas de que su nombre original había sido otro. El autor del informe, Donato Amado Gonzáles, historiador del Ministerio de Cultura de Perú, descubrió de forma independiente el mismo patrón, por lo que decidieron asociarse y desenterrar juntos el verdadero nombre.

Machu Picchu es más antigua de lo que se creía anteriormente

Los investigadores empezaron por consultar las notas de Bingham, donde afirmaba que no estaba seguro del nombre de las ruinas cuando las visitó por primera vez. A partir de ahí, Bauer y Amado Gonzáles revisaron mapas y atlas impresos antes y después de la visita de Bingham.

Uno de los documentos más sorprendentes era un informe de 1588 en el que se afirmaba que los indígenas de la región de Vilcabamba estaban pensando en volver a Huayna Picchu, dijo Bauer.

El error en el nombre no es de sorprenderse, dijo Dean, porque muchos arqueólogos no peruanos no se esforzaron en investigar los nombres de los lugares y no entendían completamente el quechua.

“En términos más generales, este hallazgo pone en tela de juicio el relato popular de que Hiram Bingham descubrió Machu Picchu”, dijo. Los lugareños conocían el lugar mucho antes de que llegara Bingham.

Es poco probable que cambie el nombre

A pesar del descubrimiento del nombre original de la zona, es probable que se le siga llamando Machu Picchu, dijo Bauer.

“No sugeriríamos que se cambiara el nombre, ya que Machu Picchu es conocido en todo el mundo”, añadió.

Además, Machu Picchu aparece en miles de libros, artículos, anuncios y documentos legales, dijo Dean.

El pueblo peruano y su gobierno han adoptado el nuevo nombre, por lo que, aunque es una adición interesante a la historia del sitio, no cambiará el nombre moderno, señaló.

