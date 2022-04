Estelle Harris, recordada por su papel en ‘Seinfeld’, muere a los 93 años

macamilarincon

(CNN) — Estelle Harris, la actriz conocida por interpretar a la madre de George Costanza en la serie “Seinfeld”, murió este sábado, según informó su agente a CNN.Tenía 93.

Harris, cuya voz distintiva la llevó a otros papeles, interpretó inolvidablemente a Estelle Costanza en la comedia de la década de los 90, a menudo discutiendo con su esposo en la pantalla, Jerry Stiller, y su hijo ficticio, Jason Alexander.

“Es con el mayor remordimiento y tristeza que anunciamos que Estelle Harris falleció hoy, dejando un agujero en mi corazón demasiado profundo para describirlo”, expresó su hijo Glen Harris en un comunicado que proporcionó el agente de la actriz Michael Eisenstadt. “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival. Y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”.

Harris nació en la ciudad de Nueva York y se crió en un pequeño pueblo minero de carbón en Pensilvania, según el comunicado. Se casó y tuvo tres hijos después de regresar a Nueva York.

Harris comenzó a actuar en teatros comunitarios antes de pasar a teatros regionales y producciones de verano en todo el país.

Posteriormente, encontró el éxito en Madison Avenue cuando apareció en 25 comerciales de televisión nacional en un solo año, lo que le valió el apodo de la “Reina de los comerciales”, según el comunicado.

Harris fue la voz de la Sra. Cara de Papa en las películas “Toy Story” y de otros personajes animados, incluso en “Tarzán II”, “Brother Bear” y “Teacher’s Pet”.

“Ella siempre adoró conocer y saludar a niños de todas las edades donde quiera que fuera y, por supuesto, hacerlos reír. Su pasión era su trabajo y su trabajo era su pasión”, señaló el comunicado de Eisenstadt.

Harris apareció como invitada en numerosos programas, incluidos “Law and Order”, “Night Court”, “Living Single”, “ER” y “Mad About You”.

Le sobreviven sus tres hijos, tres nietos y un bisnieto.

Andy Rose y Tina Burnside, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.

