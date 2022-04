El covid-19 prolongado puede ser una enfermedad crónica (y muy cara) para millones de personas

macamilarincon

(CNN) — El covid-19 se ha convertido en una enfermedad crónica para decenas de millones de personas. También en una enfermedad muy cara. Según una estimación, el covid-19 prolongado (una enfermedad marcada por síntomas persistentes que pueden afectar a múltiples partes del cuerpo) ha costado un total de US$ 386.000 millones de salarios perdidos, ahorros y gastos médicos solo en Estados Unidos hasta enero de este año.

Este martes, el gobierno de Biden anunció que iba a convertir el covid-19 prolongado en una prioridad nacional. Presentó un plan para acelerar los esfuerzos en prevención, tratamiento y detección del covid-19 prolongado a través de un programa nacional de acción de investigación entre agencias.

En febrero, los Institutos Nacionales de la Salud anunciaron una iniciativa de US$ 1.150 millones para apoyar la investigación de esta enfermedad durante cuatro años.

Se necesita mucha investigación para encontrar respuestas a todas las preguntas sobre el covid-19 prolongado.

No hay una cura ni un tratamiento específico; ni siquiera hay una prueba para ello. Los científicos aún no comprenden del todo cuáles son los síntomas, cuánto dura o por qué algunas personas lo padecen y otras no. De hecho, todavía no han decidido un nombre: covid-19 prolongado, poscovid-19, covid-19 largo, poscovid-19 agudo o covid-19 crónico.

¿Qué es el covid-19 prolongado?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. definen el covid-19 prolongado como problemas de salud que duran cuatro semanas o más después de una infección por covid-19. La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) añade que los síntomas no se pueden explicar con un diagnóstico alternativo.

No está claro cuántas personas tienen covid-19 prolongado. Las estimaciones oscilan entre el 5% y el 80% de quienes se infectan con el covid-19. La enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, géneros, razas y etnias.

Algunos pueden desarrollar covid-19 prolongado después de una infección leve o incluso después de una infección sin síntomas. Pueden tener síntomas durante un corto periodo de tiempo o durante años.

Los científicos no están totalmente de acuerdo en qué síntomas se consideran covid-19 prolongado.

La lista de síntomas físicos de los CDC incluye dificultad para respirar, fatiga, problemas para dormir, tos, dolor de pecho y de estómago, dolor de cabeza, taquicardia y otros problemas cardíacos, hipertensión, dolor articular y muscular, sensación de tener agujas bajo la piel, fiebre, mareos, sarpullido, diarrea, cambios en el ciclo menstrual, diabetes de tipo 2, caída del cabello, sarpullidos, visión borrosa o doble y pérdida continuada del sentido del olfato o del gusto.

El covid-19 prolongado también puede causar problemas de salud mental.

Las personas informan de cambios de humor inexplicables, niebla cerebral o dificultad para pensar, problemas de memoria, dificultades con el lenguaje y la cognición en general, y trastorno de estrés postraumático (PTSD). Docenas de estudios también han demostrado que los pacientes con covid-19 prolongado informan de depresión y ansiedad a largo plazo que no tenían antes de infectarse. Otros informan de psicosis y comportamientos suicidas. Algunas investigaciones han descubierto que las personas con covid-19 prolongado presentan un trastorno por consumo de opiáceos y problemas con el consumo de otras drogas.

Otros estudios sugieren que el virus está asociado a cambios físicos en el cerebro y que eso puede ser lo que esté causando algunos de estos problemas.

Los síntomas pueden aparecer y desaparecer con el tiempo, según la OMS. Pueden ser tan extremos que resultan debilitantes. En julio, el gobierno de EE.UU. determinó que el covid prolongado podía considerarse una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidad.

Los efectos de un covid-19 prolongado en la salud

No está del todo claro por qué se desarrolla el covid-19 prolongado. Como la enfermedad puede afectar a cualquier sistema de órganos, las razones pueden ser múltiples.

En algunas personas puede deberse al daño celular directo causado por covid-19. En otros, pueden desarrollarse los problemas a largo plazo, como debilidad muscular o problemas cognitivos, después de haber estado hospitalizados por covid-19 durante un largo periodo de tiempo. Los síntomas también pueden persistir porque el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada y no consigue frenar la infección.

Los científicos están trabajando en medicamentos que podrían tratar el covid-19 prolongado y en pruebas para diagnosticarlo.

En todo el país han aparecido clínicas para tratar el covid-19 prolongado, aunque los CDC afirman que los médicos de atención primaria también pueden ayudar.

Los defensores de los pacientes sugieren que algunos médicos han desestimado las preocupaciones de los pacientes por ser de naturaleza psicológica y no física.

Los CDC aconsejan a los profesionales de la medicina que escuchen y validen la experiencia del paciente si tiene síntomas de larga duración. Anima a los médicos a ser especialmente sensibles con las personas de las poblaciones marginadas que se han visto desproporcionadamente afectadas por el covid-19, ya que sus síntomas pueden estar infradiagnosticados a largo plazo.

También se aconseja a los médicos que se asocien con el paciente para ayudarle a identificar objetivos alcanzables en la recuperación. También se puede ofrecer a los pacientes cuidados de apoyo que pueden incluir fisioterapia o terapia ocupacional, asesoramiento en salud mental, logopedia o incluso ejercicios de respiración.

Durante el tratamiento es posible que se pida a los pacientes que lleven diarios y calendarios para documentar los cambios en sus síntomas, especialmente si algo parece desencadenarlos.

Un estudio publicado en enero afirma que algo que podría ayudar a las personas con covid-19 prolongado es vacunarse si aún no lo han hecho. Se descubrió que las personas que se vacunaron tenían un 54% menos de probabilidades de sufrir dolores de cabeza, un 64% menos de sufrir fatiga y un 68% menos de sufrir dolores musculares que los no vacunados.

Según los médicos, la mejor manera de evitar que se prolongue la covid-19-19 es evitar, en primer lugar, el contagio. Algunos estudios sugieren que, incluso en caso de infección, el riesgo de covid-19 prolongado es mucho menor para las personas que están totalmente vacunadas.

