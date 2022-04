OPINIÓN | ¿Ha cambiado tu “bucket list”? ¿Cuáles son ahora tus sueños y prioridades?

CNNEE

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion. (CNN Español) — Supe que el mundo había cambiado muy seriamente cuando mi amiga María —que era todo un reguilete, sin bajarse de un avión para tomar otro y gastándose lo que tenía y no tenía en carísimos zapatos y bolsos— me dijo: “¡Estoy feliz de pasarme este fin de semana descansando en mi casa! Qué maravilla no tener nada que hacer, y acostarme a ver TV, ¡y después dormir horas y horas!”.

¿Feliz de estar en casa? ¿Ver TV? ¿Disfrutar horas y horas durmiendo? “Pues sí, así mismo es”, me confesó cuando le pregunté sobre su cambio de vida. “Es que mi ‘bucket list’ ha cambiado. Ya he hecho más o menos todo lo que he querido… Y lo que más deseo es mucho más sencillo, menos estresante —¡más en paz y tranquilidad!”.

¡Wow! Que eso lo dijera yo no me hubiera sorprendido, porque siempre he disfrutado mis serenos momentos contemplativos pero muchas de mis amigas y amigos coinciden en confiarme que después de los más de dos años de pandemia disfrutan la vida “con mayor foco y menos deseos de momentos vertiginosos y ambiciosos”. Con más “paz y tranquilidad”.

Aunque sigue divirtiéndose y lleva una vida social muy activa, mi amiga Marta y su esposo John han “cambiado algunos hábitos” —y sin hacerlo radicalmente— me dijo que está “viviendo con mejor calidad de vida, muy concentrada en cuidarme la salud. Y tanto mi marido como yo nos alimentamos mucho mejor, tomamos nuestro vino más ordenadamente (lo que para todos era obvio que ambos disfrutaban ampliamente todos los días) ¡y caminamos 20 o 30 minutos después de la cena! Y nos sentimos regios y rejuvenecidos”.

Cuidando de no quedarme boquiabierta de la sorpresa —pues estos dos sibaritas no se movían para nada— les pregunto por sus planes para el verano —y me aseguran que estos incluyen “estar con familia… familia y más familia… Y pasar más tiempo con sus buenos amigos y la gente que nos quiere y realmente queremos”. ¡Otra sorpresa! Y así podría estar contándoles muchos casos entre amigos y familiares. Nuestras vidas han sido renovadas con el efecto del covid —y para muchos ha sido una excelente transformación—.

Los resultados de la pandemia han calado hondo en la vida de la mayoría de nosotros y según la “coach” Megan Sam Holstein, quien escribe el blog “Seeking Truth” (“Buscando la verdad”), los editores de estilo de vida de la popular revista Country Living –y el portal español Vitonica.com– ha llegado la hora de hacer cambios positivos en nuestras vidas (¡algunos incluso muy pequeños!) –y comenzar a ser mucho más felices.

¿Nuevas prioridades?

Disfrutar al máximo la familia. Y la serenidad de las buenas conversaciones. La música. El cine. La moda. La naturaleza. El deporte…Y disfruta leer y releer. Y si te ilusiona volver a viajar, es el momento para planear uno que realmente sea un sueño muy especial. ¡Un supersueño! Para mí –hace unos años– fue alquilar un apartamento en París –y cuando lo hice (aunque solo cuatro semanas) realicé un sueño maravilloso que quería lograr desde muy jovencita. ¡Me sentí como una parisina 100%, comprando mi “baguette” en las mañanas en la panadería de mi barrio y saludando a mis nuevos vecinos!

Y deseando realizar tus verdaderos deseos y sueños (los que no tienen que ser mil sueños, sino uno o dos que ‘de verdad’ sea posible realizar) —y sin que nada te influya ni te quite tu ilusión— establece tus nuevas prioridades y propósitos. Crea tu nueva “bucket list” (lista de cosas que quieres hacer a lo largo de tu vida) y te aseguro que será mucho más ‘posible’, sin duda alguna.

¿Algunos cambios sugeridos por expertos?

1.- Basta de buscar excusas —y decide seriamente mejorar tu vida. Este es el más ‘fuerte’, y quizás el más importante de los cambios que te van a beneficiar ¡muchísimo!

Cambiar de hábitos es cambiar acciones diarias para beneficiar tu salud y tu vida. Unos son más difíciles —como dejar de fumar, de beber en exceso, o dejarte llevar por personas nocivas— pero son clave para una mejor vida.

Y cada persona sabe perfectamente qué excusas debe dejar de usar… manos a la obra. Sin esperar.

2.- Mente sana en cuerpo sano. Fabuloso cambio que no necesita explicación. Buena nutrición, chequeo médico —y caminar y caminar. Cero excesos. Y no tienes que convertirte en ‘atleta’, sino mover tu cuerpo y quererte mucho, mucho… ¡Este cambio es una verdadera delicia!

3.- Reorganizar —y reorganizar—. Un cambio importantísimo —al estilo de la fabulosa experta Marie Kondo— que nos trae armonía y mucha “paz y tranquilidad” —¡y también nueva energía!

Es tan positivo replantear y reorganizar tu vida y tus planes. Tus rutinas. Tu casa. Tus armarios. Tu vestuario. Tus prioridades. Este cambio —físico y espiritual— le impartirá orden al día a día de tu vida. Y creará nuevos y muy positivos propósitos. ¡Y cambiará tus más profundas ilusiones, tus sueños y el orden de tu “bucket list”! Puedes hacerlo —a cualquier edad— y te aseguro que no es tan difícil.

