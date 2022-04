Mariúpol está en ruinas y el asedio ruso sigue: ¿por qué esta es una batalla clave en la guerra en Ucrania?

Germán Padinger

(CNN español) — Donde se levantaban los edificios de departamentos, los hospitales y las escuelas, hay ahora escombros calcinados dispersos entre los cráteres de bombas; y en los espacios verdes de una ciudad constantemente bajo una lluvia de proyectiles, proliferan ahora cementerios improvisados.

Mariúpol, una ciudad ucraniana en la región de Donetsk y sobre el mar de Azov, fue atacada por las fuerzas rusas al comienzo de la invasión de fines de febrero y está bajo asedio desde el 1 de marzo.

La población y las fuerzas militares de Ucrania – entre las que se cuenta el controversial batallón Azov, una milicia históricamente vinculada a miembros de la ultraderecha y luego incorporada a las guardias nacionales ucranianas, y unidades de infantería de marina–, están completamente rodeadas con el mar a sus espaldas, y han estado sufriendo el bombardeo incesante de la artillería rusa.

“¿Cómo se puede describir el hecho de que el hogar de una persona se convierta en un lugar de terror? Nuevos cementerios se levantaban por toda la ciudad, en casi todos los barrios; incluso en el pequeño patio de una guardería cercana a mi casa, donde las niñas y niños deberían estar jugando”, relató recientemente Sasha, integrante de la organización Médicos sin Fronteras que logró evacuar la ciudad.

“Vimos cráteres gigantes entre los bloques de pisos, supermercados devastados, instalaciones médicas y escuelas, incluso refugios, donde las personas habían buscado un lugar seguro, destruidos”, señaló.

Con acceso limitado a agua, alimentos y medicamentos, la situación ha sido descrita como de “catástrofe humanitaria”, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que allí se han producido decenas de miles de muertos hasta el momento (no hay estimaciones independientes del número total).

¿Pero por qué es tan importante el asedio de Mariúpol?

¿Cuál es la razón por que esta ciudad portuaria de Ucrania con más 400.000 habitantes antes de la guerra, y clave para las exportaciones de acero y granos, es tan importante para Rusia?

Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el 24 de febrero desde Belarús, en el norte; desde Rusia, en el noreste; desde los territorios separatistas de Donetsk y Luhansk (la región de Donbás), en el este; y desde la península de Crimea, que Rusia anexó en 2014, en el sur.

Aunque los asaltos en el norte y noreste se concentraron en las principales ciudades ucranianas, entre estas la capital Kyiv y Járkiv, y no tuvieron éxito, los ocurridos en el este y sur lograron avances en las zonas que han estado en el centro del conflicto entre Ucrania y Rusia desde 2014.

En ese año separatistas prorrusos se levantaron y tomaron el control de Donetsk y Luhansk, dando inicio a una guerra civil en Ucrania que continúa hasta hoy y que está en el centro de la actual guerra. Ese mismo año también Rusia anexó la península ucraniana de Crimea, aumentando su presencia en el mar Negro.

El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk días antes de la actual invasión –a la que calificó en ese entonces de “operación militar especial”–, y desde entonces su gobierno ha insistido que esta independencia del Donbás es uno de los principales objetivos de la guerra.

Mariúpol, amenazada desde 2014

Mariúpol fue atacada en los primeros días de la guerra y luego puesta bajo asedio. Su ubicación geográfica explica parte de la decisión de Moscú: la ciudad se encuentra entre Donetsk y Crimea, y su captura permitiría crear un corredor terrestre entre estos dos territorios bajo control ruso, proveyendo además de un puerto económicamente importante.

La posible caída de Mariúpol en manos rusas ya se había contemplado durante la guerra de Donbás de 2014, cuando la ciudad estuvo brevemente en manos de separatistas prorrusos y fue luego foco de tensiones por su cercanía con el frente, según un análisis de Brookings de 2015.

De concretarse ahora, la captura de Mariúpol podría traer dos grandes beneficios a Rusia en el corto plazo. Le permitiría a las tropas moverse libremente desde la península en el sur para reforzar sus unidades en el continente.

También, le permitiría Putin mostrar una victoria concreta a tiempo para el desfile del 9 de mayo, cuando Rusia conmemorará –como cada año– el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Una victoria pírrica

Funcionarios de la Unión Europea han señalado que Putin tendría una presión “autoimpuesta” para mostrar resultados durante las celebraciones, especialmente luego del fallido asalto sobre Kyiv.

De acuerdo con un reporte publicado el domingo por Institute for the Study of War, las fuerzas rusas habían separado a los defensores en Mariúpol en dos, acelerando una posible caída de la ciudad.

Podría tratarse, sin embargo, de una victoria pírrica. Según funcionarios ucranianos, los bombardeados dañaron el 90% de los edificios residenciales de la ciudad, y el 60% recibieron impactos directos y el 40% están destruidos. También resultaron dañados siete hospitales (tres destruidos), tres alas de maternidad (una destruida), siete institutos de enseñanza superior, 57 escuelas y 70 guarderías, de acuerdo con la misma fuente

Vadym Boichenko, el alcalde de Mariúpol, señaló a finales de marzo que aún había unas 160.000 personas en la ciudad atrapadas en el asedio.

