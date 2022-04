Su vecindario en Brooklyn parecía un refugio seguro en la gran ciudad. El tiroteo en el metro cambió eso

macamilarincon

Brooklyn (CNN) –– A John Acevedo lo despertó un escándalo afuera de su casa. Algo quizás no tan extraño para un neoyorquino, pero sí insólito en su barrio de Sunset Park, en Brooklyn, lejos de la zona turística. El joven de 20 años pudo distinguir el sonido de las sirenas en la calle, también de helicópteros que sobrevolaban el área. Cuando salió a la puerta principal, terminó en medio de un caos inesperado.

Caos, pánico y una persona de interés: lo que sabemos sobre el tiroteo en el metro de Brooklyn

Acevedo vive justo frente a la estación de metro de la calle 36 donde, apenas unas horas antes, un hombre abrió dos granadas de humo y disparó al menos 33 veces contra los pasajeros, hiriendo a 10 personas.

“Es algo realmente surrealista para nosotros”, le dijo Acevedo a CNN. “Todo este vecindario es una comunidad, el crimen no es lo que esperas aquí. Estoy sin palabras”.

Comunidad de Sunset Park reacciona al tiroteo

Luego del tiroteo, los vecinos se tomaron de la mano a través de las cercas que separan sus casas. Otros se sentaron conmocionados en sus escaleras de entrada. Este tipo de violencia es algo que los residentes de esta comunidad, tan unida, están acostumbrados a escuchar sobre otros vecindarios. No aquí. No tan cerca del refugio donde a todos los llaman “familia”.

Sobreviviente dice que iba sentado junto a atacante en metro de Nueva York 4:29

Al igual que Acevedo, Nicholas Sciammarella y su pareja, Anthony Valentino, supieron al principio que algo andaba mal cuando el sonido de las sirenas inundó su casa durante el desayuno.

La pareja vive a una cuadra de la estación, y Valentino decidió ver qué estaba pasando allí.

“Vi a dos personas sosteniendo a un hombre que estaba todo ensangrentado, con sangre en todas sus manos, y estaba en shock, caminando como un zombi antes de sentarse en el suelo”, relató Valentino. Él se quedó en el lugar, ofreciendo agua, llamadas telefónicas y ayuda a quienes salían de la estación.

El hombre que está siendo investigado por su posible conexión con el tiroteo en Brooklyn publicó videos sobre violencia y tiroteos masivos

Sciammarella dijo que también llamaron a toda su lista de vecinos, “contactando a uno por uno y asegurándose de que todos estén bien”.

Nicholas Sciammarella, a la izquierda, y Anthony Valentino, residentes de Sunset Park.

“Nunca en mi vida lo podría haber imaginado”

En la tienda L&E Deli Grocery, a solo dos cuadras de la estación, la gerente Elia Tapia, de 38 años, estaba intentando procesar lo que ocurrió. Ella ha vivido en Sunset Park durante 20 años.

“Nunca en mi vida podría haber imaginado que esto le sucedería a nuestro hogar”, dijo. “Esto es una gran sorpresa para nosotros, este vecindario es tan lindo y tranquilo, no pasa nada. Somos una familia aquí, todos nos conocemos y nos cuidamos entre nosotros”.

Si le pides a un residente de Sunset Park que te describa su vecindario, probablemente te dirá que es un lugar tranquilo y amigable, el tipo de barrio para construir una familia. Está ubicado a solo un viaje corto en metro desde Manhattan, pero queda lo suficientemente lejos como para sentirse en una ciudad completamente diferente. Situado frente al mar, Sunset Park ofrece espacios verdes y vistas al puerto de Nueva York, la Estatua de la Libertad e incluso Nueva Jersey, en un día despejado.

Así se vivió el momento del tiroteo en el metro de Nueva York 1:21

Tapia ahora ha perdido esa sensación de seguridad que siempre adoró de su barrio.

“Solía ​​poder caminar aquí, tarde en la noche, a las 2 a.m. hasta el tren, pero ahora nunca podría hacerlo”, le dijo a CNN. “Podemos sentir la diferencia (en la violencia) en la ciudad. Pero aún así nunca podríamos haber esperado que esto nos ocurriera”.

Miembros del Departamento de Policía de Nueva York patrullan las calles después del tiroteo masivo de este 12 de abril. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Tiroteo ocurre en medio de un aumento de violencia

El tiroteo masivo en la estación de metro de la calle 36 ocurre en medio de un aumento de la violencia en la ciudad de Nueva York. Más de 360 ​​personas han recibido disparos este año en 322 incidentes de tiroteos, según cifras que publicó la policía de Nueva York hasta el domingo. Eso representa un aumento del 8,4% en estos hechos durante esta época el año pasado.

Ahora bien, la delincuencia en general en el sistema de transporte público se disparó todavía más: un 68% respecto al año pasado, informó la policía de Nueva York.

Con el tiroteo de este martes, Lilea Ng también sintió como si a su hogar lo estuvieran atacando, le dijo a CNN.

Ng, chinaestadounidense que nació en Panamá, se mudó a la ciudad hace 20 años, ansiosa por vivir el llamado sueño americano. Ahora dice que el sueño se le está convirtiendo en una pesadilla.

Tiroteo en un metro de Brooklyn, Nueva York: el sospechoso activó un contenedor de gas y abrió fuego, dicen las autoridades

Incluso antes del tiroteo en la estación de Brooklyn, Ng evitaba usar el metro o cualquier transporte público, explicó. Y apuntó al aumento de la violencia hacia los estadounidenses de origen asiático durante la pandemia. “Nunca antes me había sentido tan insegura”, dijo Ng. “Incluso después del 11 de septiembre me sentí segura. Pero la sensación que tengo ahora es diferente. Ya nunca voy en el metro ni en ningún transporte público”, añadió.

¿Irse de Nueva York?

1 de 19 | TIROTEO EN BROOKLYN | Varias personas recibieron disparos en una estación de metro en Brooklyn, donde también se encontraron “múltiples dispositivos sin detonar”, según informaron autoridades policiales. Mira en esta galería las fotografías del hecho. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) → 2 de 19 | Según la policía, un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja huyó de la escena hacia un lugar desconocido. Esta es una imagen de la plataforma del metro tras el tiroteo. (Crédito: Kay Xie) 3 de 19 | Tras el incidente, al menos 16 personas fueron trasladas a hospitales del área. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 4 de 19 | Los hechos ocurrieron en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, aproximadamente a las 8:30 a.m, hora local. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 5 de 19 | El Departamento de Policía de Nueva York señaló que “no hay dispositivos explosivos activos”, en relación a las personas heridas en la estación de metro. 6 de 19 | El personal de emergencia se reúne en la entrada de una parada de metro en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 12 de abril de 2022. Así se veía la escena con el operativo de emergencia. (John Minchillo/AP) 7 de 19 | Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn están bajo orden de cierre, según explicó un portavoz del Departamento de Educación. Eso significa que nadie puede salir del edificio y solo los estudiantes pueden entrar.El vocero no aclaró cuántas escuelas o qué tan ancha es la franja. En esta foto aparecen transeúntes observando el operativo policial en las calles de Brooklyin. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 8 de 19 | Policías de Nueva York hacen presencia en las calles después del tiroteo en la estación de metro. (Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 9 de 19 | Autoridades encontraron un arma en la estación de metro, así como múltiples cargadores de alta capacidad. Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo. Los investigadores también recuperaron fuegos artificiales y pólvora en la escena del tiroteo en el metro de Brooklyn, dicen dos fuentes policiales. 10 de 19 11 de 19 | En esta imagen se ve gente herida en la plataforma de la estación de metro de la Calle 36 este martes. Esta foto fue tomada por el reportero gráfico Derek French, quien le dijo a CNN que aprovechó su capacitación en primeros auxilios de la Cruz Roja para ayudar a las víctimas. Mientras los ayudaba, French también descubrió que él mismo había recibido un disparo en el tobillo y estaba sangrando. Nota del editor: CNN ha aplicado un filtro de desenfoque aquí para proteger la identidad de la víctima. (Crédito: Derek French/Shutterstock) 12 de 19 | Las imágenes de las personas han el lugar dan cuenta del momento de pánico y los heridos tras el tiroteo. (Crédito: Armen Armenian) 13 de 19 | Imágenes de testigos muestran sangre en el piso y personas heridas en la plataforma de la estación de la calle 36 en Brooklyn, NY. (Crédito: Armen Armenian) 14 de 19 | Dos fuentes policiales le dijeron a CNN que los investigadores identificaron al sospechoso del tiroteo después de encontrar una tarjeta de crédito en la escena que se usó para alquilar una camioneta de carga U-Haul. (David Dee Delgado/Getty Images) 15 de 19 | La camioneta U-Haul está “relacionada con” el tiroteo también se localizó en Brooklyn, que, según la policía. (David Dee Delgado/Getty Images) 16 de 19 | Un agente de la Policía de Nueva York revisa las cámaras de seguridad cerca de la escena. (Crédito: Andrew Kelly/Reuters) 17 de 19 | La gente mira desde una casa cerca de la escena del tiroteo. (Crédito: Brendan McDermid/Reuters) 18 de 19 | La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, habla sobre el tiroteo en una conferencia de prensa este martes. “Estamos determinando cuál es el motivo y lo descubriremos a medida que avance la investigación”, dijo. (Crédito: Angela Weiss/AFP/Getty Images) 19 de 19 | Una persona pasa cerca de la entrada de la estación de metro después del tiroteo. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

En el Minnie’s Bar de Sunset Park, un favorito entre los locales, los residentes se reunieron para discutir sentimientos similares.

Dentro del bar con poca luz, la energía seguía siendo reconfortante. Una prueba de que a pesar de los miedos, la angustia y la confusión, esta comunidad está unida en esto.

¿Fue efectiva respuesta de autoridad tras tiroteo en Nueva York? 2:04

Así lo describió el residente Guillermo Tejeta, de 30 años, sentado en la barra con su bebé recién nacido en el regazo. Tejeta conducía a casa después de dejar a su hijo en la guardería cuando la conmoción se desató a su alrededor: los agentes de policía inundaban la calle, detenían el tráfico y hacían espacio para los socorristas.

“La gente hablaba de disparos y explosiones y yo dije: ‘Sí, lo que sea'”, relató Tejeta. Pero cuando estaba en casa entró a internet y se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Un tranquilo viaje en el metro de Brooklyn se convirtió en una “zona de guerra” que dejó más de 20 heridos, según el alcalde de Nueva York

Tiroteo fue “un golpe muy cerca de casa”

“Apenas ayer, la madre de mi novia nos llamó y nos dijo: ‘Tienen que irse de Nueva York’. Y yo estaba como: ‘Diablos no, he vivido toda mi vida aquí, no voy a ir a ningún lado’. Pero esto fue un golpe muy cerca de casa”.

Tejeta dijo que va a Minnie’s con frecuencia, pero que sintió la necesidad de estar allí especialmente este martes para hablar sobre esto con amigos y familiares.

“Esta es nuestra parada de metro. Esto es lo que usamos para ir al trabajo, para ir a la ciudad, así que da miedo, realmente da miedo”, agregó.

Hizo una pausa para besar la cabeza de su bebé. “Tenemos que hacerte fuerte en Nueva York, ¿de acuerdo?”

