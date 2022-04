Un tranquilo viaje en el metro de Brooklyn se convirtió en una “zona de guerra” que dejó más de 20 heridos, según el alcalde de Nueva York

Verónica Ojeda

Nueva York (CNN) — Los pasajeros de un tren con destino a Manhattan tuvieron que esquivar las balas mientras eran cegados por el humo durante el viaje matutino de este martes, lo que desencadenó una persecución de un hombre armado cuyos motivos aún se desconocen.

Los pasajeros viajaban en el metro cuando se acercaba a la estación de la calle 36 en Sunset Park, Brooklyn, justo antes de las 8:30 de la mañana, cuando el hombre armado abrió dos granadas de humo, blandió una pistola de 9 mm y disparó al menos 33 veces alcanzando a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, según el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James W. Essig.

Esas 10 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Otras 13 personas resultaron heridas por inhalación de humo, por caídas o por ataques de pánico, dijo Essig. Representantes del hospital dijeron a CNN que el tiroteo de este martes dejó al menos 29 personas heridas, que fueron tratadas en tres hospitales cercanos por lesiones, ninguna de las cuales tiene en peligro su vida.

“Vimos cómo una tranquila mañana de martes se convertía en una zona de guerra en un tren N cuando se detonó una bomba de humo y sonaron múltiples disparos”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien añadió que la rápida respuesta de la MTA, los pasajeros y los primeros intervinientes salvó vidas.

Las autoridades encontraron un camión U-Haul en Brooklyn que se sospecha que está relacionado con el tiroteo en el metro.

Cinco de las víctimas heridas eran estudiantes que iban a la escuela, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a los periodistas a la salida del Centro Médico Maimonides. Dijo que se reunió con un niño de 12 años, otro de 13, uno de 16 y dos de 18 años en el hospital, que es el único hospital de traumatología pediátrica de la zona.

Según la policía, en el lugar de los hechos se encontraron una tarjeta de crédito y las llaves de una furgoneta U-Haul que había sido alquilada en Filadelfia. Ambos objetos ayudaron a los investigadores a encontrar una furgoneta U-Haul en la sección Gravesend de Brooklyn este martes por la tarde.

El escuadrón antibombas despejó la furgoneta y será transportada a un lugar forense donde el FBI de la policía de Nueva York y otros podrán revisar el vehículo en un ambiente interior controlado.

Identifican a una “persona de interés” en el tiroteo

La policía de Nueva York identificó a un hombre llamado Frank James, de 62 años, como “persona de interés” en el tiroteo. Se cree que James es el arrendatario del vehículo U-Haul encontrado en Brooklyn y tiene direcciones tanto en Wisconsin como en Filadelfia, dijo este martes el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig.

“El señor James es sólo una persona de interés que sabemos ahora mismo que alquiló esa furgoneta U-Haul en Filadelfia”, dijo Essig. “La llave de esa furgoneta U-Haul se encontró en el metro entre las posesiones de nuestro tirador. No sabemos ahora mismo si el Sr. James tiene alguna conexión con el metro. Eso aún se está investigando”.

La furgoneta fue alquilada este lunes en una tienda U-Haul de Filadelfia, según los registros de la empresa obtenidos por CNN. El contrato de alquiler obtenido por CNN muestra que la reserva de U-Haul se hizo el miércoles pasado y estaba programada para ser recogida este lunes a las 2:01 p.m. La furgoneta debía ser alquilada por dos días, según la reserva.

Los registros muestran que James alquiló la furgoneta utilizando una licencia de Wisconsin con una dirección de Milwaukee.

El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que posiblemente hay algunas publicaciones en las redes sociales relacionadas con James en las que menciona a los sintecho, a Nueva York y al alcalde Eric Adams. El dispositivo de seguridad del alcalde se ha reforzado por precaución, dijo Sewell.

Los organismos de la ciudad de Nueva York ofrecen una recompensa conjunta de US$ 50.000 por cualquier información que conduzca a la detención del sospechoso implicado en el tiroteo de este martes, según un comunicado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

En el lugar de los hechos: una pistola, una granada de humo o un hacha

Más tarde, en el lugar de los hechos, los investigadores encontraron una pistola Glock de 9 mm, tres cargadores extendidos, dos granadas de humo detonadas, dos granadas de humo no detonadas, un hacha y una llave de U-Haul, dijo Essig. La llave permitió a las autoridades encontrar la furgoneta en Brooklyn.

Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo. Sewell dijo que no se conocía ningún dispositivo explosivo activo en el tren. El ataque no está siendo investigado como un acto de terrorismo, pero las autoridades no han descartado nada, dijo.

Anthony Valentino, que vive a una manzana de la estación de metro, dijo que vio a los equipos de emergencia fuera de su casa y entonces salió y encontró a gente ensangrentada y en estado de shock.

“Vi a dos personas sosteniendo a un hombre que estaba todo ensangrentado, con sangre en las manos y estaba en estado de shock, caminando como un zombi antes de sentarse en el suelo”, dijo Valentino. “Me sentí fatal por él”.

El incidente se produce en medio de un aumento de los tiroteos en Nueva York en los últimos dos años y un aumento particular de la violencia en el metro que se ha convertido en un foco de la administración del alcalde Eric Adams. Los delitos en el tránsito, en general, han aumentado un 68% en comparación con el año pasado, cifras que se acercan a los niveles previos a la pandemia, según un resumen de las estadísticas de la policía de Nueva York actualizadas hasta el domingo.

La ciudad tuiteó más tarde este martes que, debido a las interrupciones de la MTA, el NYC Ferry está renunciando a las tarifas en la ruta del sur de Brooklyn para el resto del día y “proporcionará un servicio adicional durante el viaje de la tarde.”

La gente se asoma a una vivienda cercana al lugar del tiroteo.

Un testigo dice que se sentó junto al sospechoso del tiroteo

Hourari Benkada, de 27 años, dijo a CNN que estaba sentado junto al sospechoso del tiroteo en el metro en el tren “N” este martes por la mañana y que recibió un disparo en la parte posterior de la rodilla mientras intentaba huir.

“Me siento conmocionado, me siento tembloroso, no sé si podré volver a montar en un tren”, dijo Benkada, neoyorquino de toda la vida, a CNN tras salir de la operación.

Benkada, encargado de la limpieza del Hotel New Yorker, explicó que subió al último vagón del tren N y se sentó junto a un hombre con una bolsa de lona que llevaba un chaleco de la MTA. El hombre soltó una “bomba de humo” y empezó a disparar unos 20 segundos después de que el tren despegara, dijo Benkada.

Benkada dijo que estaba concentrado en ayudar a una mujer embarazada, que temía que resultara herida mientras la gente se apresuraba hacia la parte delantera del vagón para evitar al tirador, cuando recibió el disparo, y lo describió como “el peor dolor de toda mi vida”.

Explicó que la bala le dio en la parte posterior de la rodilla y salió por el otro lado. Los médicos le dijeron que la bala le rozó la rótula. Se espera que camine por sí mismo después de varias semanas con muletas.

Benkada dijo que oyó a otras personas doloridas, pero que no pudo verlas ni al sospechoso a causa del humo.

Claire Tunkel, de 46 años, dijo a CNN que se quitó la chaqueta y la ató alrededor de la pierna de un hombre que sufrió una herida de bala en el tiroteo de este martes en el metro de Brooklyn. Tunkel, que fue al hospital por inhalación de humo, dijo que varias víctimas de los disparos estaban tiradas en el suelo del andén del metro después de que el tren llegara a la estación.

“A uno de los chicos a los que dispararon le sangraba mucho la pierna, así que me quité la chaqueta y se la até alrededor de la pierna”, señaló.

Tunkel estaba en el vagón de metro donde se produjo el tiroteo y describió la escena como caótica. Aunque no podía ver nada debido al humo, dijo que escuchó a personas que pedían ayuda a gritos y a otras que decían estar sangrando.

“No se podía ver nada, pero se podía sentir”, dijo. La gente se precipitaba hacia la parte delantera del coche y algunos caían al suelo, señaló. “Podías sentir los cuerpos”.

Yav Montano dijo a CNN que estaba en el tren que se dirigía al trabajo cuando el humo llenó el vagón del metro y escuchó sonidos como fuegos artificiales. El tren estaba entre estaciones en ese momento, por lo que los pasajeros, presas del pánico, trataron de trasladarse a otro vagón para alejarse del humo, dijo.

“Todo el vagón estaba envuelto en humo”, dijo. “Ya no podía ni usar mi máscarilla porque estaba negra de humo. Era ridículo”.

En ese momento había entre 40 y 50 personas en el tren, dijo. No estaba seguro de cuántos estaban heridos, pero dijo que vio mucha sangre en el suelo del tren. Cuando el tren llegó a la estación de la calle 36, los pasajeros salieron corriendo del tren al andén.

El fotoperiodista Derek French dijo el martes a CNN que aprovechó su formación en primeros auxilios de la Cruz Roja para ayudar a las víctimas.

La cinta policial bloquea la parada del metro este martes.

“Nadie lo esperaba”, dijo, explicando que acababa de bajarse del tren N después de que los conductores dijeran que estaba fuera de servicio.

Cuando French se acercó a la parte delantera del tren, notó que el andén estaba mucho menos lleno, pero con mucho más humo. Entonces, vio un charco de sangre y víctimas cerca. Al principio, French dijo que pensaba que habían sido apuñalados, pero pronto se dio cuenta de que les habían disparado.

Después de hacer unas cuantas fotos, French dijo que dejó la bolsa de la cámara y fue a ayudar a las cuatro víctimas que recordaba que estaban tiradas en el suelo. Mientras les ayudaba, French descubrió que la víctima había recibido un disparo en el tobillo y estaba sangrando.

“Utilicé mi cortaviento para hacer un torniquete adicional lo más arriba posible de la extremidad para frenar la sangre y asegurar que otro disparo que no estuviese viendo se restrinja de la inundación de sangre”, dijo.

Un video tomado por un usuario del metro muestra a la gente saliendo a toda prisa del tren después de que éste entre en la estación. El humo sale del vagón donde se produjo el tiroteo y se oye a la gente gritar, según muestra el video. Se ve a una persona ayudando salir del tren a un herido que sangra y que lleva una sudadera azul. Otro hombre sale cojeando del tren poco después, según muestra el video.

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) comprueba las cámaras de seguridad cerca de la escena de un tiroteo en una estación de metro en Brooklyn el 12 de abril de 2022.

El video de vigilancia del interior de la estación no está disponible. Una revisión preliminar indica que hubo algún tipo de mal funcionamiento con el sistema de cámaras en la estación, dijo Adams a WCBS Radio 880 AM. Hay casi 10.000 cámaras en el sistema de la MTA, incluyendo casi 600 cámaras en la sección de Brooklyn donde tuvo lugar el ataque, dijo el presidente y director general de la MTA, Janno Lieber, a Jake Tapper de CNN.

“Vamos a trabajar con la policía de Nueva York para capturar todo ese video y averiguar por dónde puede haber entrado o salido este criminal del sistema”, dijo Lieber. “Y también estamos revisando con todos los que están involucrados, toda la información”.

La policía de Nueva York activó este martes el “Sistema Unificado de Identificación de Víctimas” (UVIS) de la ciudad en respuesta al tiroteo en el metro, según tuiteó el departamento. El UVIS es un “sistema de gestión de catástrofes que gestiona y coordina todas las actividades relacionadas con la denuncia de personas desaparecidas y la identificación de víctimas” y permite “centralizar las comunicaciones y los procesos de recogida de datos”, según una guía oficial de la ciudad sobre el sistema.

El sistema se utilizó anteriormente en respuesta a varias emergencias en la ciudad de Nueva York, como la explosión del edificio de East Harlem y el huracán Sandy. También se activó en abril de 2020, para que los neoyorquinos pudieran presentar una denuncia sobre un amigo o un ser querido que pudiera haber desaparecido debido a covid-19.

El barrio de Sunset Park de Brooklyn está situado en la parte suroeste del municipio y cuenta con un número importante de residentes asiáticos e hispanos. Cada grupo constituye aproximadamente un tercio de sus más de 135.000 residentes, según los datos del censo de Estados Unidos. La parte sur del barrio se ha convertido en el Chinatown de Brooklyn debido a su creciente población de inmigrantes de la provincia china Fujian.

Aumentan los tiroteos en Nueva York

El tiroteo se produce en un momento en que la violencia en la ciudad de Nueva York y en todo EE. UU. ha aumentado desde la pandemia de covid-19, invirtiendo un descenso de décadas.

En Nueva York, más de 360 personas han resultado heridas de bala este año en 322 tiroteos, lo que supone un aumento de aproximadamente el 8% y el 9% con respecto al año pasado, según los datos comunicados por la policía de Nueva York hasta el domingo. En los dos últimos años, los tiroteos en Nueva York han aumentado un 72,2%, y las víctimas de tiroteos un 70,4%.

El ataque de este martes en el metro es el segundo tiroteo masivo, con al menos cuatro personas tiroteadas, en Brooklyn este año y el cuarto en el Estado de Nueva York, según el Gun Violence Archive. El primer tiroteo masivo del año en Brooklyn se produjo el 13 de enero en un salón de eventos de la ciudad. En lo que va de año se han producido más de 100 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Lieber, presidente y director general de la MTA, dijo que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Adams se comprometieron a principios de año a mantener la seguridad del metro de la ciudad.

“Han puesto más agentes tanto en los andenes como en los trenes, donde la gente se siente vulnerable”, explicó Lieber. “Y hay, ya sabes, un enorme esfuerzo para llegar a algunas de las personas que por cualquier razón se han refugiado en el metro”.

En febrero, la ciudad de Nueva York dio a conocer un plan integral, denominado “Plan de Seguridad del Metro”, destinado a combatir la delincuencia y hacer frente a los sintecho en la red de metro, con el fin de ampliar los equipos de respuesta de funcionarios sanitarios, policiales y comunitarios en toda la ciudad.

El alcalde Adams subrayó que toda la nación está asistiendo a un alto nivel de violencia, no sólo la ciudad de Nueva York.

“Nos enfrentamos a un problema que afecta a toda la nación en este momento y por eso se trata de una respuesta nacional”, dijo Adams a Dana Bash de CNN. “Necesitamos una respuesta nacional a este problema”.

Incluyendo el tiroteo de este martes, este año se han producido 131 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, una organización sin ánimo de lucro que hace un seguimiento de las muertes y lesiones por armas de fuego. Esos tiroteos han dejado 141 muertos y 547 heridos.

Como resultado del ataque, los Nets de Brooklyn dijeron a los aficionados que esperaran una “mayor presencia de seguridad” en el partido de la noche de este martes en el torneo de postemporada contra los Cavaliers de Cleveland en el Barclays Center, según tuiteó el equipo este martes.

“Su seguridad es nuestra principal prioridad y estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de la ley”, decía el tuit. “Los aficionados deben planear llegar temprano y esperar una mayor presencia de seguridad en el Barclays Center”.

Los sistemas de transporte público de Estados Unidos aumentaron las patrullas y pidieron al público que informara de cualquier cosa inusual tras el atentado. En California, tanto el Distrito de Tránsito Rápido del Área de la Bahía (BART) como la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Metro) han aumentado la presencia policial en las estaciones o están en “alerta reforzada” como consecuencia del incidente en Nueva York.

Rob Frehse, Sharif Paget, Artemis Moshtaghian, Caroll Alvarado, Nicole Chavez, Alaa Elassar, Jason Hanna, Laura Ly, Paul P. Murphy, Peter Nickeas, Yon Pomrenze, Shimon Prokupecz y Elizabeth Wolfe de CNN contribuyeron a este informe.

