La verdadera historia del RMS Titanic: qué le pasó, cuántas personas viajaban, cuántas murieron

(CNN) — Este es un vistazo a la historia del RMS Titanic.

10 de abril de 1912: el Titanic zarpa en su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra, a Nueva York.

14 -15 de abril de 1912: el lujoso transatlántico choca con un iceberg en el Atlántico Norte alrededor de la medianoche y se hunde en menos de tres horas.

Murieron 1.517 personas y sobrevivieron 706 de los 2.223 pasajeros y tripulantes, según el informe del Senado de Estados Unidos sobre el desastre.

El barco

El costo estimado de su construcción ronda los US$ 7,5 millones.

En ese entonces, el RMS Titanic era considerado el mayor barco de pasajeros.

El barco tenía una eslora de 269 metros y pesaba 46.328 toneladas. Su velocidad máxima era de 23 nudos.

El naufragio se encuentra a unos 563 kilómetros de la costa sureste de Terranova.

El naufragio

El iceberg perforó cinco de los 16 compartimentos supuestamente herméticos diseñados para retener el agua en caso de rotura del casco.

Las investigaciones de la época culparon al capitán Edward Smith por ir demasiado rápido en aguas peligrosas, así como a las inspecciones iniciales del barco que se habían hecho con demasiada premura, el insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros y la falta de ayuda de un barco cercano.

A raíz de las conclusiones de las investigaciones se llevaron a cabo numerosas reformas en materia de seguridad marítima.

Víctimas y sobrevivientes

Había 329 pasajeros de primera clase a bordo. 199 sobrevivieron. Había 285 pasajeros de 2ª clase a bordo. 119 sobrevivieron. Había 710 pasajeros de 3ª clase a bordo. 174 sobrevivieron. Había 899 miembros de la tripulación a bordo. 214 sobrevivieron. Smith se hundió con el barco y su cuerpo nunca fue recuperado. Frederick Fleet, uno de los miembros de la tripulación que primero alertó a Smith del iceberg, fue rescatado y sobrevivió.

Pasajeros destacados

Sobrevivientes:

La “insumergible” Margaret (Molly) Brown, esposa del director de una mina de plata, ayudó a dirigir un bote salvavidas y atendió a los sobrevivientes heridos. J. Bruce Ismay, director general de la International Mercantile Marine y uno de los propietarios del Titanic. Henry S. Harper, de la empresa Harper & Bros.

Fallecidos:

Coronel John Jacob Astor, miembro de la familia Astor. Isidor Straus, copropietario de Macy’s. Benjamin Guggenheim, miembro de la familia Guggenheim. George D. Widener, hijo de P.A.B. Widener, empresario de Filadelfia. Washington Roebling, su tío fue constructor del puente de Brooklyn. Charles Melville Hays, director general del Grand Trunk Railway. William Thomas Stead, periodista y publicista. Jacques Futrelle, periodista. Henry Birkhardt Harris, director de teatro. Mayor Archibald Butt, ayudante militar del presidente Taft y del presidente Roosevelt. Francis Davis Millet, pintor estadounidense.

Cronología

(Hora local, basada en la ubicación del barco)

31 de marzo de 1909: comienza la construcción del buque, como una colaboración de diseño entre la firma Harland and Wolff de William Pirrie y la White Star Line de J. Bruce Ismay, en Belfast, Irlanda, y tarda tres años en completarse. 10 de abril de 1912, 12 p.m.: el RMS Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural, con aproximadamente 2.220 pasajeros y tripulación. 10 de abril de 1912, 6:30 p.m.: llegada a Cherburgo, Francia. 10 de abril de 1912, 8:10 p.m.: sale de Cherburgo. 11 de abril de 1912, 11:30 a.m.: llega a Queenstown, Irlanda. 11 de abril de 1912, 1:30 p.m.: sale de Queenstown, levantando el ancla por última vez. 14 de abril de 1912, 11:40 p.m.: el Titanic choca con un iceberg. 15 de abril de 1912, 12:40 a.m.: el capitán Smith da la orden de destapar los botes salvavidas y evacuar a las mujeres y los niños. 15 de abril de 1912, 12:20 a.m.: el RMS Carpathia recibe llamadas de auxilio y se dirige al lugar para ayudar. Llega a las 3:30 a.m. 15 de abril de 1912, 12:45 a.m.: se lanza el primer bote salvavidas con 28 personas a bordo a pesar de una capacidad para 65. 15 de abril de 1912, 2:20 a.m.: el Titanic se hunde en menos de tres horas. 15 de abril de 1912, 8:50 a.m.: el Carpathia parte hacia Nueva York con 705 sobrevivientes del Titanic a bordo. Llega el 18 de abril. Abril y mayo de 1912: se llevan a cabo investigaciones independientes por parte de Estados Unidos y el Reino Unido e indagaciones oficiales. 1 de septiembre de 1985: científicos del Woods Hole Deep Submergence LAB de Massachusetts, dirigidos por el Dr. Robert Ballard, y del IFREMER, el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, dirigido por Jean Jarry, localizan los restos del Titanic. 13 de julio de 1986: Ballard y su equipo utilizan el sumergible tripulado de investigación en aguas profundas Alvin para explorar los restos. El Alvin va acompañado de un vehículo operado a distancia llamado Jason Jr. para realizar estudios fotográficos y otras inspecciones. 2004: Guernsey’s subasta souvenirs y algunos objetos que habían sido de las familias de los sobrevivientes del barco, incluido un menú original que se subastó en unos US$ 100.000. 31 de mayo de 2009: muere la última superviviente conocida Millvina Dean a los 97 años. 31 de marzo de 2012: se inaugura la mayor atracción del mundo sobre el Titanic en Belfast, Irlanda del Norte, donde se construyó el barco. 8-20 de abril de 2012: se conmemora el centenario de viaje del Titanic. El MS Balmoral recorre la ruta del Titanic desde Southampton hasta Nueva York y celebra un servicio conmemorativo, sobre los restos del naufragio, el 15 de abril. Marzo de 2015: se exhibe una carta que presuntamente escrita por una madre y una hija a bordo del Titanic en el Titanic’s Belfast Center en Irlanda del Norte. La carta fue comprada en una subasta por una pareja que luego la prestó para que se exhibiera en la exposición del Titanic durante los siguientes cinco años. 30 de septiembre de 2015: se subasta un menú de almuerzo de primera clase del Titanic por US$ 88.000. Se subasta por US$ 7.500 una carta dirigida al hombre que supuestamente sobornó a la tripulación de un bote salvavidas para que se alejara del desastre en lugar de rescatar a más personas. Agosto de 2019: visitan el naufragio por primera vez en 14 años durante una serie de cinco inmersiones realizadas por un equipo de exploración de Triton Submarines. Se descubre que el barco está en proceso de ser tragado por el fondo del océano y asolado por bacterias devoradoras de metal. 21 de enero de 2020: una declaración del ministro de Transporte y Asuntos Marítimos del Reino Unido, Nusrat Ghani, confirma que los restos del Titanic serán protegidos en virtud de un acuerdo internacional entre Estados Unidos y el Reino Unido. 18 de mayo de 2020: un juez dictamina que RMS Titanic Inc. puede rescatar la radio que utilizó el Titanic para pedir ayuda.

