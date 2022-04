No te pierdas la luna llena rosa de abril este fin de semana

Alexandra Ferguson

(CNN) — La luna llena de abril iluminará el cielo durante todo este fin de semana, y aunque se le llama luna rosa, en realidad no es de ese color.

La luna rosa aparecerá llena desde la madrugada del viernes al lunes, según la NASA. Llegará a su punto máximo el sábado 16 de abril a las 2:55 p.m. ET.

La luna está asociada a la floración primaveral de la planta Phlox subulata, una flor silvestre de color rosa originaria del este de Norteamérica, según The Old Farmer’s Almanac. La planta se conoce comúnmente como phlox rastrero, phlox de musgo o phlox de montaña.

La luna rosa de abril está asociada a la llegada de la primavera y el brote de flores como la Phlox, vista en esta foto.

Los nombres de los nativos americanos para la luna llena de abril eran homenajes a la estación primaveral, según The Old Farmer’s Almanac.

La tribu dakota la denominaba “luna cuando los arroyos vuelven a ser navegables”, mientras que la tribu tlingit la llamaba “luna de brotes de plantas y arbustos”, en referencia al final del invierno y al resurgimiento del crecimiento de las plantas.

La luna rosa también coincide con varias fiestas religiosas, según la NASA. En el calendario eclesiástico cristiano se llama luna pascual, porque es la luna llena que precede a la Pascua. Para los hindúes, esta luna marca el Hanuman Jayanti, la celebración de la deidad mono hindú Lord Hanuman. Para los budistas, especialmente en Sri Lanka, la luna rosa es Bak Poya, que conmemora la visita de Buda al país insular, donde Buda evitó una guerra al resolver una disputa entre jefes.

A diferencia de los dos últimos años, la luna rosa de este abril no será una superluna. Sin embargo, sigue teniendo su propio folclore. Según The Old Farmer’s Almanac, “Una luna llena en abril trae consigo heladas. Si la luna llena sale pálida, espera lluvia”.

“Ciertamente, existe la posibilidad de que llueva o se produzcan heladas este fin de semana. También existe la posibilidad de ninguna de las dos”, dijo el meteorólogo de CNN Judson Jones. “Pero en algunas zonas del Medio Oeste, la gente registrará algunas temperaturas matinales por debajo de la media este fin de semana, lo que puede dejarlos deseando una luna pálida”.

Después de la luna rosa, hay ocho eventos de luna llena que aún están por venir en 2022, y dos de ellos serán superlunas. Aquí está la lista de las lunas llenas restantes para 2022, según The Old Farmer’s Almanac:

16 de mayo: luna de las flores 14 de junio: luna de fresa 13 de julio: luna de ciervo 11 de agosto: luna de esturión 10 de septiembre: luna de la cosecha 9 de octubre: luna del cazador 8 de noviembre: luna del castor 7 de diciembre: luna fría

Aunque estos son los nombres popularizados asociados a la luna llena de cada mes, cada uno de ellos tiene un significado variado en las tribus nativas americanas.

Eclipses lunares y solares

En 2022 habrá dos eclipses totales de Luna y dos eclipses parciales de Sol, según The Old Farmer’s Almanac.

Los eclipses solares parciales se producen cuando la Luna pasa por delante del Sol, pero solo bloquea parte de su luz. Asegúrate de usar lentes adecuados para ver los eclipses solares de forma segura, ya que la luz directa de sol puede ser perjudicial para los ojos.

Para quienes se encuentren en el sur de Sudamérica, el sureste del Océano Pacífico y la península Antártida, el 30 de abril podrán ver un eclipse solar parcial. Otro, el 25 de octubre, será visible para los habitantes de Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, la India y el oeste de China. Ninguno de los dos eclipses de sol parciales será visible desde Norteamérica.

Los eclipses lunares solamente pueden ocurrir durante una luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Luna pasa a la sombra de la Tierra. La Tierra proyecta dos sombras sobre la Luna durante el eclipse. La penumbra es la sombra exterior parcial, y la umbra es la sombra completa y oscura.

Cuando la luna llena se adentra en la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece. La luz de sol que atraviesa la atmósfera de la Tierra ilumina la Luna de forma espectacular, tiñéndola de rojo, por lo que a menudo se la denomina “luna de sangre”.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas de tu zona, puede ser de color óxido, ladrillo o rojo sangre.

Esto sucede porque la luz azul sufre una mayor dispersión atmosférica, por lo que la luz roja será el color más dominante que resalta cuando la luz solar atraviesa nuestra atmósfera y la proyecta sobre la Luna.

Un eclipse lunar total será visible para los habitantes de Europa, África, Sudamérica y Norteamérica (exceptuando las regiones del noroeste) entre las 21:31 horas (hora de Miami) del 15 de mayo y las 2:52 horas del 16 de mayo.

Otro eclipse lunar total también será visible para quienes se encuentren en Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y Norteamérica el 8 de noviembre entre las 3:01 horas ET y las 8:58 horas ET, pero la Luna se ocultará para quienes se encuentren en las regiones orientales de Norteamérica.

Lluvias de meteoros

El nuevo año comenzó con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, en enero, y la próxima lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo a finales de este mes.

Estas son las otras lluvias de meteoros a las que hay que prestar atención en 2022:

Líridas: 21 y 22 de abril Eta Acuáridas: 4-5 de mayo Delta Acuáridas del Sur: 29-30 de julio Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio Perseidas: 11-12 de agosto Oriónidas: 20-21 de octubre Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre Leónidas: 17-18 de noviembre Gemínidas: 13-14 de diciembre Úrsidas: 21-22 de diciembre

Si vives en una zona urbana, es recomendable que te dirijas a un lugar que no esté plagado de luces de ciudad que obstruyan tu visión. Si encuentras una zona que no esté afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde el atardecer hasta el amanecer.

Busca una zona abierta con una amplia vista del cielo. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

