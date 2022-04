ANÁLISIS | Un cambio importante en Ucrania, y Estados Unidos espera que más armas ayuden

Alejandra Ramos

(CNN) — La guerra en Ucrania puede estar entrando en una nueva y crítica etapa con un nuevo enfoque del ejército de Rusia, una última batalla en una ciudad ucraniana clave y la promesa de potencia de fuego adicional de Estados Unidos para ayudar a Ucrania a contraatacar.

Nuevo enfoque. El ejército de Rusia ahora se concentra en la parte oriental en disputa de Ucrania que se pensaba que era su objetivo antes de que comenzara la invasión. La inteligencia británica sugiere que las fuerzas ucranianas han repelido numerosos intentos de avance de las fuerzas rusas en el área, pero los funcionarios estadounidenses advierten que los rusos pueden estar preparándose para un ataque mayor en el sureste de Ucrania.

Álamo de Ucrania. Los avances de los rusos en el sur contra los defensores sitiados en la ciudad de Mariúpol, un centro de suministro clave, están disminuyendo las esperanzas para las fuerzas armadas de Ucrania después de que el comandante hiciera un pedido desesperado de ayuda. El gobierno de Ucrania dice que las mujeres y los niños también están buscando refugio en una planta de acero que es el reducto militar.

Vienen más armas. Estados Unidos está considerando una nueva inyección de armas para ayudar a Ucrania a adaptarse a una etapa diferente del conflicto.

La administración Biden cree que la guerra se encuentra en una etapa crítica y está buscando formas de apoyar al ejército de Ucrania.

¿Otros US$ 800 millones en asistencia? Los equipos de la Casa Blanca y el Pentágono de CNN reportan que la administración Biden puede enviar otro paquete de asistencia militar de US$ 800 millones a Ucrania, además de los US$ 800 millones anunciados la semana pasada. El tamaño y los detalles podrían cambiar. Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN el martes que el paquete podría llegar dentro de las siguientes 36 horas, pero otro funcionario de la administración dijo que el tiempo no está cerrado.

Por otra parte, las refacciones han ayudado a Ucrania para agregar unos 20 aviones a su fuerza aérea, dijo el miércoles un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, aunque no está claro de dónde provienen las piezas.

Gran total: sumaría un total de US$ 3.400 millones en asistencia estadounidense a Ucrania desde que comenzó la invasión, si se aprueba el segundo paquete de US$ 800 millones.

¿Qué se está enviando para ayudar en el Este? La artillería y los sistemas de largo alcance podrían ser más útiles en terrenos más abiertos. Esta es la misma región disputada de Donbás donde las fuerzas respaldadas por Rusia han estado luchando con el ejército ucraniano durante años.

¿Qué pasa con toda esta potencia de fuego? No está del todo claro. Un interesante reporte de CNN se centró en cómo Estados Unidos pierde la pista del armamento que envía a Ucrania.

Del reporte de CNN: Al tomar la decisión de enviar miles de millones de dólares en armas y equipos a Ucrania, la administración de Biden tuvo en cuenta el riesgo de que algunos de los envíos terminen en lugares inesperados, dijo un funcionario de defensa. Pero en este momento, dijo el funcionario, la administración considera que no armar adecuadamente a Ucrania es un riesgo mayor.

Le pregunté a Oren Liebermann de CNN, quien ayudó a escribir las dos historias sobre la ayuda militar estadounidense, qué pasaría con todas estas armas adicionales que probablemente se dirigían de EE.UU. a Ucrania.

Pon atención en la importancia de la artillería, me dijo. Se espera que sea una gran parte del próximo envío, y fue una parte importante (aunque mucho más pequeña) del último paquete de US$ 800 millones.

¿Por qué no se había enviado más artillería?

LIEBERMANN: Porque la artillería no era el tipo de arma necesaria para defender Kyiv. En los pantanos y bosques del norte de Ucrania, sin mencionar la zona de exclusión de Chernobyl, la artillería no fue una parte crítica de la lucha. Con el enfoque ahora en el sureste de Ucrania, la artillería y otras armas de largo alcance son absolutamente críticas.

¿Es esta nueva tecnología o un cambio de juego en la batalla?

LIEBERMANN: Seamos claros: la artillería no es una nueva tecnología. Tal vez los sistemas sean más nuevos y ofrezcan un poco más de precisión o más potencia de fuego, pero la artillería no es una pieza de hardware militar novedosa que nunca se haya visto antes. Todo lo contrario: ha sido una parte integral de las guerras durante muchas, muchas décadas, si no un par de siglos en este momento.

Y, sin embargo, EE.UU. y sus socios/aliados lo ven como una de las piezas de armamento más importantes para llegar a Ucrania… y rápido. Ucrania puede quemar munición de artillería rápidamente, por lo que es importante conseguirles un suministro muy grande lo antes posible.

¿Cómo ve el Pentágono su responsabilidad una vez que estas armas estén en Ucrania?

LIEBERMANN: Eso no se considera crítico. El trabajo del Departamento de Defensa es llevarlo a la frontera, luego Ucrania lo lleva desde allí a donde crea que se necesita. Ucrania tiene un apetito casi insaciable en este momento por más armamento, y eso es lo que Estados Unidos está tratando de satisfacer, junto con la ayuda de otros países.

¿Qué sabemos sobre lo que se ha enviado hasta ahora? Según Ellie Kaufman de CNN, un alto funcionario de defensa de EE.UU. dijo a los periodistas el miércoles que la primera de 40.000 rondas de obús, un tipo de munición de artillería, llegó a Europa para ser enviada a Ucrania. Estos son parte del paquete más reciente de US$ 800 millones.

Estados Unidos está entrenando a unos 50 ucranianos en un país fuera de Ucrania (no está claro cuál) sobre cómo usar las cañones Howitzer.

“Esto es para capacitar a los entrenadores; es un pequeño número de ucranianos, un poco más de 50; recibirán capacitación sobre cómo usar los obuses y luego podrán regresar a Ucrania y capacitar a sus colegas”, dijo el funcionario.

La cuestión de la OTAN se cierne. Finlandia y Suecia ahora están considerando activamente unirse a la OTAN, por lo que si el plan del presidente ruso, Vladimir Putin, era detener el crecimiento de la alianza, ha fracasado oficialmente. Rusia ha advertido que tales movimientos podrían conducir a una postura más agresiva con respecto a sus armas hipersónicas o nucleares.

Ruido de sables. Una prueba de misiles balísticos intercontinentales realizada por Rusia el miércoles es un mensaje para los países que intentan amenazarlo, según Putin.

Abandono. Rusia quedó aún más aislada de la comunidad mundial después de que funcionarios financieros occidentales, incluido el secretario del Tesoro de EE.UU., abandonaran una reunión a puertas cerradas del Grupo de las 20 naciones industrializadas en Washington en lugar de escuchar una presentación rusa.

¿Cuál es la amenaza nuclear en Ucrania? Barbara Starr y Zachary Cohen de CNN reportan que el ejército de EE.UU. mantiene una vigilancia constante sobre el arsenal nuclear de Rusia.

EE.UU. no ha visto ningún indicio de que Rusia se haya movido para preparar su arsenal nuclear para su uso, y Starr y Cohen informan que los funcionarios estadounidenses todavía sienten que existe una probabilidad muy remota de que Putin cruce esa línea.

Pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió la semana pasada que el mundo debe prepararse para la posibilidad de que Putin pueda usar armas nucleares.

De Starr y Cohen: Los planes militares estadounidenses altamente clasificados continúan actualizándose sobre lo que todos creen que es un escenario casi impensable: el uso de un arma nuclear. El ejército estadounidense “ha planeado todo esto”, dijo un alto funcionario de defensa.

Nota final: La vida en el frente en el ejército ruso. Phil Black de CNN fue a un campamento militar ruso abandonado en las afueras de Kyiv. Cuando los soldados no lograron tomar la capital de Ucrania, se quedaron viviendo en trincheras primitivamente excavadas. Black habla con civiles que fueron capturados y torturados por los rusos, así como con un sacerdote al que se le pidió que enterrara a las personas que mataron. Ve su video reportaje aquí.

