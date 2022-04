Condenan a exdiplomático de Nicaragua por cargos de conspiración y difusión de noticias falsas

macamilarincon

(CNN Español) –– Edgard Parrales Castillo, de 79 años, exsacerdote y exrepresentante de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), fue declarado culpable este martes de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y difusión de noticias falsas, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de sus redes sociales.

“Casi a las 5:00 p.m. terminó farsa judicial contra el Dr. Edgard Parrales en el Chipote, la juez Nadia Tardencilla lo declaró culpable”, comunicó el Cenidh en su cuenta de Twitter. Y agregó que la Fiscalía pidió 8 años de prisión para Parrales y “la judicial confirmó el arresto domiciliar. La lectura de sentencia se realizará el 5 de mayo próximo”.

De acuerdo con esta ONG de derechos humanos, Parrales declaró como testigo en su propia causa y defendió su inocencia.

“Yo soy inocente, me avala una historia de vida de compromiso en la defensa de Nicaragua, específicamente ante la OEA. El responsable de la tragedia que vive hoy Nicaragua se llama Daniel Ortega”, expresó Parrales en su declaración, de acuerdo con lo informado por el Cenidh.

Parrales, quien permanece bajo arresto domiciliario, fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, donde “lo metieron a una celda, le pusieron uniforme de preso y lo llevaron a la sala de juicio con bridas”, según reportó el Cenidh. Para el organismo, esta situación constituye un “trato cruel”.

CNN no ha podido tener acceso independiente al juicio contra Parrales. La audiencia se realizó a puertas cerradas, sin acceso para los medios de comunicación. El Poder Judicial no brinda detalles de los casos y la Fiscalía no actualiza la información sobre los procesos. CNN ha tratado de obtener información sobre este caso pero las autoridades no han respondido a nuestras solicitudes.

Parrales fue detenido el 22 de noviembre de 2021 por varios agentes civiles en las cercanías de su casa, ubicada en el centro de Managua, según comentaron sus familiares.

Previamente, el exdiplomático había participado en un programa televisivo en el que pidió la liberación de los opositores detenidos y cuestionó la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirarse de la OEA. El 19 de noviembre de 2021 la Cancillería había informado de esa resolución.

La Fiscalía anunció el 25 de febrero le había concedido arresto domiciliario a Parrales “por razones humanitarias”.

Parrales se suma a la lista de más de 40 prominentes opositores al Gobierno del presidente Daniel Ortega que han sido condenados a penas de entre 8 y 13 años de prisión por delitos de conspiración o lavado de dinero, entre otros, de los cuales se declaran inocentes.

