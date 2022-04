SpaceX lanza otra misión histórica de astronautas

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Un cohete y una nave espacial SpaceX despegaron la madrugada del miércoles con cuatro astronautas destinados a la Estación Espacial Internacional (EEI), incluida la primera mujer negra en unirse a la tripulación de la estación.

El despegue ocurrió a las 3:52 am ET. Los astronautas, a bordo de su cápsula Crew Dragon de SpaceX, pasarán el día volando libremente a través de la órbita antes de acoplarse a la EEI alrededor de las 8 pm ET.

Así será el año para el sector espacial: un cohete de SpaceX en Marte, turismo y más competencias de multimillonarios

Esta misión, llamada Crew-4, marca un regreso a los lanzamientos tripulados que SpaceX realiza en asociación con la NASA después de que la compañía concluyera el lunes la primera misión totalmente privada a la estación espacial para clientes adinerados.

A bordo están los astronautas de la NASA Kjell Lindgren, Robert Hines y Jessica Watkins, y la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que vuela en nombre de la Agencia Espacial Europea.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre Crew-4.

¿Qué hace que este vuelo sea histórico?

Jessica Watkins se convertirá en la primera mujer negra en completar tal misión.

Aunque más de una docena de afroamericanos, incluidas cuatro mujeres negras, han viajado al espacio desde que Guion Bluford se convirtió en el primero en hacerlo en 1983, ninguna mujer negra ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar en el espacio durante un período prolongado, mientras que la EEI lo ha permitido a más de 200 astronautas desde el año 2000.

“Creo que este es sin duda un hito importante tanto para nuestra agencia [espacial] como para el país”, dijo Watkins durante una conferencia de prensa el mes pasado. “Creo que realmente es solo un tributo al legado de las mujeres astronautas negras que me han precedido, así como al emocionante futuro que se avecina”.

Watkins tiene una larga historia con la NASA. Comenzó su carrera allí como pasante y anteriormente ocupó cargos en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California, y en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, donde trabajó con el rover Curiosity de Marte. Como geóloga entrenada, ha estudiado la superficie del planeta rojo.

Los compañeros de equipo de Watkins se refieren a ella con el apodo de “Watty”.

El cohete Falcon 9 de la cápsula Crew Dragon de SpaceX se utilizó para lanzar la misión Crew-4 como se ve en la plataforma de lanzamiento el sábado 23 de abril en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

¿Quién más va en esta misión?

La tripulación de esta misión es una de las primeras en incluir tantas mujeres como hombres.

Cristoforetti, que estuvo en una misión anterior a la EEI en 2014-2015, es la única mujer en el cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Pero Cristoforetti dijo a los periodistas el mes pasado que la situación “terminará muy pronto”.

“Definitivamente esperamos tener excelentes colegas femeninas para fin de año”, agregó.

Cristoforetti, una veterana de la Fuerza Aérea Italiana que ganó sus alas de piloto de combate, se unió a la Agencia Espacial Europea en 2009.

Hines es una veterana de 22 años de la Fuerza Aérea de EE.UU., y esta será la primera vez que viaje al espacio desde que fue seleccionado para el cuerpo de astronautas de la NASA en 2017.

Lindgren, el comandante de esta misión, está certificado en medicina de emergencia, y antes de ser seleccionado para volar él mismo, solía trabajar como cirujano de vuelo en tierra en el Centro Espacial Johnson de la NASA, apoyando otras misiones de astronautas. Lindgren nació en Taiwán y pasó gran parte de su infancia en Inglaterra antes de mudarse a Estados Unidos y asistir a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Este grupo de cuatro astronautas ha pasado meses entrenando juntos, e incluso se tomaron un tiempo para establecer vínculos extracurriculares. Watkins señaló que hicieron un viaje en kayak en el este de Washington “solo para pasar un tiempo conociéndonos y entendiendo cómo funcionamos todos… y qué nos motiva a cada uno de nosotros, y creo que eso será realmente crucial”.

“Nos llevamos muy bien. Es un placer tener a esta gente en este equipo”, agregó Lindgren.

¿Cómo llegan al espacio?

La tripulación viaja a la EEI a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX que, desde que entró en servicio en 2020, ha lanzado siete misiones tripuladas.

Aunque SpaceX diseñó Crew Dragon para que sea reutilizable y ya hay tres cápsulas en servicio, Crew-4 volará a bordo de una nueva nave espacial.

Los astronautas pueden seleccionar el nombre de su cápsula y eligieron Crew Dragon “Freedom” para su nave.

El Crew Dragon fue desarrollado por SpaceX bajo un contrato de US$ 2.600 millones con la NASA como parte del “Programa de tripulación comercial”. La idea detrás del programa era mover a la NASA a un rol de cliente, permitiendo que las empresas privadas diseñen, construyan y prueben una nueva nave espacial para servir a los astronautas de la NASA y al mismo tiempo darle a la empresa la propiedad del vehículo.

Dado que SpaceX controla el vehículo, tiene la capacidad de vender asientos a quien desee, de ahí la misión totalmente privada que la empresa acaba de concluir y una misión de turismo espacial anterior que despegó en septiembre del año pasado.

En la NASA, el programa ha sido considerado un gran éxito y la agencia espacial está adoptando el mismo método de contratación para varios vehículos involucrados en sus esfuerzos por explorar la Luna.

¿Qué harán en el espacio?

Después de llegar el miércoles por la noche, la tripulación será recibida por el grupo de astronautas que ya están a bordo de la EEI, incluidos tres astronautas de la NASA y un astronauta de la Agencia Espacial Europea que formaron parte de la misión Crew-3 de SpaceX, y tres cosmonautas rusos.

Habrá un período de entrega de cinco días, durante el cual los astronautas de Crew-3 ayudarán a los astronautas de Crew-4 a instalarse, antes de que Crew-3 regrese a casa a bordo de su propia cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Luego, los astronautas de Crew-4 se pondrán a trabajar en todos los experimentos científicos y las tareas de mantenimiento de la estación espacial que tienen en su lista de tareas pendientes.

“Los experimentos incluirán estudios sobre el envejecimiento de los sistemas inmunológicos, alternativas concretas de materiales orgánicos y efectos cardiorrespiratorios durante y después de una exposición prolongada a la microgravedad”, según la NASA. “Estos son solo algunos de los más de 200 experimentos científicos y demostraciones tecnológicas que se llevarán a cabo durante su misión”.

Crew-3 está programado para regresar del espacio en septiembre, poco después de que SpaceX lance su misión Crew-5.

Megan Marples de CNN contribuyó con el reporte.

