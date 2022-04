El diamante azul más grande del mundo sale a subasta y se vende por US$ 57,5 millones

Verónica Ojeda

(CNN) — El diamante azul más grande del mundo que sale a subasta se ha vendido por 450.925.000 HKD, es decir, US$ 57,5 millones.

Bautizada como “The De Beers Cullinan Blue”, la enorme gema de 15,10 quilates de talla escalonada se vendió en Sotheby’s, en Hong Kong, tras una guerra de ofertas de ocho minutos entre cuatro aspirantes, según Sotheby’s. La oferta ganadora, que superó su estimación máxima de US$ 48 millones, provino de un comprador anónimo por teléfono.

El raro diamante fue hallado en la mina sudafricana de Cullinan en 2021 y ha alcanzado las más altas calificaciones con las que se juzgan los diamantes de color.

Los diamantes artificiales son la nueva tendencia de los anillos de compromiso

Según un comunicado de Sotheby’s, el Instituto Gemológico de América (GIA) categorizó la joya como “fancy vivid blue”, la máxima calificación de color, que se ha otorgado a no más del 1 % de los diamantes azules presentados a la organización.

Fuente: Sotheby’s/De Beers/Diacore

Describiendo el diamante como “excepcionalmente raro”, el comunicado de Sotheby’s añadía que solo cinco gemas de más de 10 quilates han aparecido en subasta. Ninguna ha superado los 15 quilates, “lo que hace que la aparición de esta gema sin defectos sea un acontecimiento histórico en sí mismo”.

Uno de los diamantes más grandes del mundo ha sido descubierto en Botswana

Con un precio final de US$ 57.471.960, “The De Beers Cullinan Blue” estuvo a punto de batir el récord del diamante azul más caro jamás vendido en una subasta. Ese título lo sigue teniendo el “Oppenheimer Blue”, de 14,62 quilates, que se vendió en 2016 con un precio final de US$ 57.541.779, una diferencia de algo menos de US$ 70.000.

Patti Wong, presidenta de Sotheby’s Asia, dijo en un comunicado: “Es realmente una piedra única en una generación y el mayor diamante azul que he visto de su tamaño “.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.