La familia de la víctima del asesinato del recluso fugitivo de Alabama espera ansiosamente su captura

(CNN) — La Oficina del Sheriff del Condado de Lauderdale y el FBI dicen que continúa la búsqueda de la subdirectora de correccionales Vicki White y el recluso Casey White, quienes desaparecieron el viernes. El recluso y la agente de la correccional no están relacionados.

Casey White, de 38 años, cumplía una sentencia de 75 años de prisión por varios cargos cuando en 2020 confesó haber matado a Connie Ridgeway, según el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly. Sin embargo, White se declaró inocente.

White estaba detenido en el Centro de Detención del Condado de Lauderdale para audiencias relacionadas con el caso de Ridgeway.

El hijo de Ridgeway, Austin Williams, le dijo a CNN que su asesinato fue “un shock total” para la familia.

Durante años, Austin y su hermano Cameron trabajaron para mantener viva la memoria de Ridgeway ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera al arresto de su asesino.

“Éramos más o menos su mundo. Era una persona muy agradable, una especie de amiga de todo el mundo”, dijo Austin Williams.

Williams dice que el juicio de White había sido reprogramado debido a los retrasos por covid-19. En 2020, las autoridades descubrieron que White planeaba escapar y tomar a un rehén, pero los agentes del sheriff frustraron esos planes.

“Veo a una persona muy problemática. Veo a alguien que es realmente, como, quieres que alguien pueda ser rehabilitado, pero en este punto es alguien que está muy, muy conflictivo y solo necesita ser apartado de la sociedad humana”, afirmó Williams.

El viernes por la mañana, la subdirectora de correccionales de la oficina del sheriff del condado de Lauderdale, Vicki White, le dijo a un guardia del centro de detención que dejaría a White en el juzgado y luego buscaría atención médica porque no se sentía bien. El alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, le dijo a CNN que aunque supuestamente Casey White estaba siendo transportado para una evaluación de salud mental en el juzgado, desde entonces se enteraron de que no se programó ninguna evaluación u otra audiencia judicial para él para el viernes.

El recluso Casey White y la subdirectora de correcciones Vicki White (los dos no están relacionados).

Las autoridades dijeron que Casey White estaba detenido por cargos de asesinato y que dos agentes jurados deberían haber estado con él en todo momento, incluso durante el transporte al tribunal. El sheriff dijo que Casey White y Vicki White nunca llegaron al juzgado. Las autoridades no se dieron cuenta de que estaban desaparecidos hasta varias horas después.

“Ella conocía la política. Sabía que no debía irse de allí a solas con él. Así que eso nos dice que algo estaba pasando. Ella lo llevó fuera del centro de detención a una comparecencia ante el tribunal programada que no existía. Entonces, no sabemos si fue coaccionada, amenazada para llevar a cabo ese plan o si lo hizo de buena gana o por supuesto si de alguna manera él la dominó en las cuatro cuadras desde el centro de detención hasta el juzgado y tomó el control del vehículo y de ella”, señaló Singleton.

