Una extraña en un avión le dio US$ 100 hace años y cambió su vida. Ahora ella trata de encontrar a la mujer misteriosa para agradecerle

(CNN) — Ayda Zugay no es alguien a quien normalmente le guste guardar cosas.

Las paredes de su casa de Boston están limpias. Mantiene una pequeña bolsa repleta de artículos esenciales en caso de que alguna vez necesite irse rápidamente.

Pero durante más de dos décadas, se ha aferrado a un sobre que espera la ayude a desentrañar un misterio.

Zugay dice que era una refugiada de casi 12 años que huía de la antigua Yugoslavia con su hermana mayor cuando una extraña les entregó el sobre en un vuelo a Estados Unidos en 1999. La mujer les hizo prometer que no lo abrirían hasta que se bajaran del avión.

Más tarde, las niñas se sorprendieron al descubrir aretes colgantes y un billete de US$ 100 adentro.

Una nota garabateada en el exterior del sobre está firmada con solo un nombre: Tracy. Y durante casi una década, Zugay dice que ha tratado de encontrarla.

Quiere que Tracy sepa cuánto significó el regalo. Se imagina que para Tracy, o para otras personas que escuchan la historia, el sobre puede parecer un pequeño gesto.

Pero Zugay dice que para ella y su hermana, que en ese momento tenía 17 años, fue mucho más que un acto momentáneo de generosidad.

Ese dinero, dice, ayudó a alimentarlas durante todo un verano mientras las dos niñas se las arreglaban para quedarse con su hermano, que era estudiante universitario en Iowa. Y todavía moldea la forma en que ambas hermanas viven sus vidas 23 años después.

Zugay miró el sobre en busca de pistas, persiguió pistas, lidió con dudas y llegó a callejones sin salida. Se comunicó con hoteles, aerolíneas y compañías de turismo. Ha hablado con los periodistas y publicado en Reddit.

Pero hasta el momento, dice que no ha encontrado a Tracy. Entonces ahora trata de lanzar una red más amplia.

Varias organizaciones de defensa de los refugiados publicaron un video de Zugay compartiendo su historia en Twitter esta semana y le piden al público que se comunique con cualquier pista.

“Quiero poder encontrar a Tracy para agradecerle su generosidad, su amabilidad, su empatía y darnos la bienvenida a mi hermana y a mí”, dice Zugay, mirando hacia la cámara mientras suena música de fondo. “Me preguntaba si podrías ayudarme a encontrarla. ¿Alguna vez has escuchado a un miembro de la familia o un amigo o alguien compartir una historia similar a esta?”

Es una historia que Zugay ha contado muchas veces, pero todavía no sabe cómo termina.

En un video que varias organizaciones de defensa de los refugiados han compartido en las redes sociales, Ayda Zugay pide ayuda para encontrar a la mujer detrás del sobre y su mensaje de bienvenida. Crédito: Refugees International/Twitter

Las pistas que iniciaron su búsqueda

La nota de Tracy en el exterior del sobre está escrita en cursiva “a las chicas de Yugoslavia”.

“Lamento mucho que el bombardeo de su país haya causado problemas a su familia. Espero que su estadía en Estados Unidos sea segura y feliz para ustedes. Bienvenidas a Estados Unidos. Utilicen esto para ayudarse aquí. Una amiga del avión — TRACY ”

Parece estar garabateado en un papel del hotel, posiblemente de algún lugar en el que se haya estado quedando. En la esquina superior izquierda, “Holiday Inn Garden Court” está impreso en azul.

El sobre en sí no es lo único que Zugay tiene para indagar. Ella dice que también conoce algunos otros detalles del vuelo, algunos de sus propios recuerdos y algunos detalles que compartió su hermana.

La Tracy que les dio el sobre viajaba con una amiga, dice Zugay, y cree que el nombre de esa amiga también era Tracy.

Para Zugay, parecían tener entre 30 y 40 años. Una era una morena con una cola de caballo.La otra tenía cabello rubio medio largo. Ambas mujeres portaban raquetas de tenis que colocaron en el compartimento superior del avión. Hablaron de jugar al tenis en París. Y Zugay cree que pueden haber vivido en Minnesota, posiblemente a unas pocas horas del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul.

Ella recuerda ayudar a las mujeres a tejer. Zugay no hablaba inglés en ese momento, pero su hermana mayor pudo mantener una conversación más amplia.

En su video reciente, así es como Zugay describe quién imagina que es Tracy con base en las pistas que tiene:

“Tracy, en ese momento, sería una mujer de mediana edad o mayor que es increíble para el tenis y que había viajado para ello en el pasado. Habría volado desde París, donde se hospedó en un Holiday Inn y donde jugó tenis, a Amsterdam, donde nos conocimos en ese vuelo. Habría volado de Amsterdam a Minnesota, y esto habría sido el 31 de mayo de 1999”.

Esta foto de la infancia de Ayda Zugay y su hermana, Vanja, fue tomada después de que llegaron a Estados Unidos. Cortesía Ayda Zugay

Por qué la nota significa aún más para ella ahora

Zugay aún recuerda cómo se sintió la primera vez que leyó el mensaje del sobre.

Notó cómo la palabra “segura” estaba subrayada.

“Fue la primera vez que sentí alivio. Este es un lugar seguro y podemos construir un futuro aquí”, dice. “Creo que es por eso que la carta realmente resonó conmigo en ese momento, porque pasamos de este horror drástico a este hermoso acto de bondad”.

Su hermana, Vanja Contino, no recuerda muchos detalles del vuelo en sí. Pero dice que recuerda el momento en que abrieron el sobre y encontraron US$ 100 dentro.

“Ambas nos miramos, mi hermana y yo, y nos abrazamos”, dice. “Porque eso es todo lo que teníamos… Y fue increíble que alguien estuviera dispuesto a gastar esa cantidad de dinero en nosotras”.

Zugay dice que el regalo fue sorprendente en sus primeros días en Estados Unidos, pero se ha vuelto más sorprendente con el paso del tiempo.

“En el exterior del sobre había un increíble mensaje de bienvenida”, dice Zugay en su video reciente. “Atesoro esto porque, con el paso del tiempo, he experimentado que en la mayoría de lugares, las bienvenidas como esta son muy poco comunes”.

Nunca olvidará este acto de generosidad. Pero también tiene muchos otros recuerdos, historias que le resultan dolorosas de contar, sobre cómo fue comenzar su vida en Estados Unidos.

Como la mujer que una vez se negó a aceptar los rollos de monedas que ella y su hermana intentaron usar para pagar algo en una tienda, diciéndoles que no pertenecían aquí.

Como las personas que le dijeron que debería autodeportarse después de que Mitt Romney usara el término durante un debate en 2012.

Como aquellos a los que ha escuchado hacer juicios injustos sobre si ciertos inmigrantes merecen estar en Estados Unidos.

Experiencias como esa han dejado tantas cicatrices, dice Zugay, que durante años no le gustaba hablar de ser refugiada. Tomó clases de reducción de acento e hizo todo lo que pudo para integrarse.

“Simplemente traté de borrar toda mi identidad para sentirme aceptada”, comenta, “solo para darme cuenta de que eso nunca iba a suceder”.

Para Zugay, la nota de Tracy es un “diamante en la oscuridad”, y esa es una de las principales razones por las que la conserva y por la que sigue buscando a la mujer que la escribió.

Renueva la búsqueda cada año a medida que se acerca el Día de los Caídos

Zugay asegura que renueva su búsqueda de Tracy todos los años alrededor del Día de los Caídos, el aniversario de cuando ella y su hermana llegaron a Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias es otro momento en el que a menudo comienza a buscar pistas nuevamente. La celebración anual de gratitud, dice, la hace reflexionar sobre cómo ese momento de bondad moldeó su vida.

“He estado tratando de hacer esto cada Día de los Caídos y cada Día de Acción de Gracias, tratando de buscar, buscar en línea, comunicarme con diferentes personas y probar diferentes estrategias”, dice Zugay.

Con cada intento viene una mezcla de emociones.

“Definitivamente es difícil retroceder en el tiempo y volver a vivir estas experiencias”, afirma.

A veces desea poder ser más como su hermana, enfocada en prosperar en el presente en lugar de vivir en el pasado.

Pero hay algo en Tracy que no ha podido quitarse de encima. Dice que la ha buscado tantas veces y de tantas maneras.

Cuando comenzó a buscar, había extraviado el sobre y temía que se hubiera perdido para siempre. Se basó en detalles vagos de su memoria para empezar a buscar.

Recordó las raquetas de tenis en el compartimento superior, así que revisó los rollos de las asociaciones de tenis. Dice que también trató de ponerse en contacto con American Airlines, basándose en su recuerdo de un logotipo en el avión. Pero ella no tuvo suerte.

El sobre apareció unos años más tarde, dándole más detalles para investigar. En el interior, encontró un itinerario escrito a mano que cree que su padre les había dado antes de salir de casa. Especificó una aerolínea y un número de vuelo diferentes: KL 655.

Trató de comunicarse con esa aerolínea, KLM, pero llegó a otro callejón sin salida.

“Hemos tratado de obtener información sobre este caso, pero desafortunadamente KLM no conserva ningún dato de vuelo antiguo, por lo que fue imposible encontrar algo internamente”, señaló la portavoz de KLM, Ilse Heemskerk, en un correo electrónico a CNN.

La aerolínea compartió la historia en su blog hace algunos años y algunas personas publicaron ideas en los comentarios. Varios señalaron que es muy probable que los clientes estadounidenses en el avión hayan estado volando KLM en un vuelo de código compartido con Northwest Airlines. “Minneapolis era el centro del NW”, señaló alguien que comentó. “Podría haber estado volando a cualquier parte del medio oeste o del oeste de EE.UU.”.

Zugay dice que todavía se pregunta si fue un vuelo de KLM después de todo.

Una foto reciente muestra a Vanja Contino y Ayda Zugay. Las hermanas dicen que un sobre que recibieron de una extraña con US$ 100 dentro todavía da forma a sus vidas, décadas después. Cortesía Ayda Zugay

En Reddit, donde Zugay ha publicado sobre el sobre varias veces pidiendo ayuda, encontró una comunidad de apoyo que la animó y compartió sus propias teorías.

¿Recordaba algo sobre el aspecto del avión? ¿Sabía ella si las mujeres jugaban al tenis de forma competitiva? ¿Qué hay de hablar con un reportero de noticias locales en Minneapolis?

Las personas que comentaban se centraron rápidamente en el momento y señalaron que el Abierto de Francia se jugaría en ese momento. Alguien le sugirió que se pusiera en contacto con empresas de giras de tenis.

Si bien muchos respondieron a sus publicaciones de Reddit con ideas sobre dónde buscar, otros se mostraron más escépticos. Uno sugirió que las posibilidades de éxito eran tan escasas que sería mejor gastar su energía en seguir adelante, en lugar de tratar de rastrear a extraños con tan pocas pistas.

“Las posibilidades son taaaan bajas y al mismo tiempo no me siento desanimada”, escribió Zugay en respuesta. “Quiero ser implacable tanto como pueda… Fueron nuestra primera bienvenida y nunca serán olvidadas. Quiero que sepan cómo termina la historia”.

Contino, la hermana de Zugay, ahora tiene 40 años y es anestesióloga. Dice que recibir ese sobre cuando llegaron por primera vez a EE.UU. continúa dando forma a la manera en que vive su vida. Trata de ser generosa y devolver el favor siempre que puede.

Zugay no hablaba inglés cuando conoció a Tracy poco antes de cumplir 12 años. Ahora tiene 34 años y le encantaría hablar con Tracy en inglés, contarle cómo trabaja con organizaciones sin fines de lucro, cofundó una empresa de consultoría y representa a Massachusetts como delegada en el Congreso de Refugiados.

Ella encuentra fuerza en compartir su historia.

Varias organizaciones de refugiados se han sumado a la búsqueda

Cuando Sarah Sheffer se enteró de la búsqueda de Zugay, supo que quería hacer todo lo posible para ayudar.

Zugay habló en un panel el otoño pasado cuando decenas de miles de afganos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de la caída de Kabul.

Muchos de los exrefugiados que compartieron sus historias ese día mencionaron simples actos de bondad que los acompañaron durante años, dice Sheffer, director interino del Refugee Advocacy Lab y vicepresidente de Refugees International.

“Los momentos de bienvenida más imborrables en los que reflexionaron los exrefugiados en el seminario web fueron realmente pequeños actos de bondad y generosidad: alguien que decía “bienvenido a casa” cuando llegaban al aeropuerto, o un vecino que se registraba para ver si necesitaban algo”, indicó Shefer.

Y la historia de Zugay, dice Sheffer, se destacó.

“Tenemos que encontrar a Tracy”, pensó Sheffer.

La poderosa historia, según Sheffer, es más importante ahora que nunca, con el número de refugiados desplazados en el mundo alcanzando un máximo histórico.

El video aún no ha recibido mucha atención en las redes sociales desde que varias organizaciones de refugiados y defensores lo compartieron esta semana. Y Sheffer dice que hasta el momento no han aparecido pistas en la bandeja de entrada de la organización. Pero ella sabe que es temprano, y nunca se sabe quién podría toparse con un tuit.

Al compartir el video, Sheffer dice que las organizaciones con las que trabaja esperan no solo encontrar a Tracy, “sino demostrar que un pequeño acto de bienvenida realmente tiene el poder de cambiar el curso de la vida de alguien”.

Una pista fracasó, pero todavía tiene esperanzas

Zugay dice que una coincidencia potencial surgió hace varios años cuando compartió su historia con un reportero del Minneapolis Star Tribune: una mujer llamada Tracy que jugaba tenis, había viajado por esa ruta en el pasado e incluso había viajado con una amiga llamada Tracy también.

Pero que Tracy no recordaba haber conocido a Zugay y su hermana, ni haber escrito la nota, ni haber dado US$ 100 a los refugiados en un avión. Le pidió a su amiga que se asegurara y se enteró de que no habían hecho el viaje de Ámsterdam a Minneapolis en 1999.

Zugay todavía tiene el texto: “Mi amiga Tracy confirmó que no fuimos ninguna de nosotras… pero buena suerte con la búsqueda”.

Ayda Zugay dice que ha llegado a muchos callejones sin salida a lo largo de los años en su búsqueda de Tracy, pero cree que aún vale la pena seguir intentándolo. Cortesía Ayda Zuday

¿Es posible que todavía esa fuera la Tracy correcta?

Zugay dice que al principio pensó eso, pero al enterarse de que las mujeres no habían viajado en 1999, después de todo, la convenció de que la Tracy que había estado buscando todavía está en alguna parte.

“No creo que hayamos encontrado a Tracy… Siento que alguien recordaría algo como esto”, opina Zugay.

Tiene la esperanza de que el video obtenga una mayor audiencia en línea y pueda llevarla por nuevos caminos que no ha encontrado antes.

“Pensé que tal vez el alcance tenía que ser más amplio para poder encontrar a esa Tracy”, dice. “Y tal vez Tracy no lo escuche, pero una amiga sí, y ella recuerde la historia”.

Por supuesto, hay muchos obstáculos que se interponen en el camino.

Es posible que algunos de los detalles sobre Tracy se hayan perdido en el tiempo o se hayan perdido en el mensaje.

Zugay sabe que es posible que nunca encuentre a Tracy. También es consciente de que es posible que Tracy no quiera que la encuentren.

Aun así, Zugay dice que vale la pena seguir intentándolo.

Tal vez Tracy vea esta historia.

O tal vez Zugay no necesita encontrar a Tracy para que su búsqueda tenga éxito.

Zugay recuerda una de las respuestas de Reddit que recibió hace años. Era hermoso, dice, otro diamante en la oscuridad.

“No puedo ayudarte en esta búsqueda, pero ¿puedes decirme cómo podría ser una Tracy para alguien que viene a ser mi nuevo vecino/ciudadano/amigo?”

Tal vez más personas escuchen sobre Tracy y se esfuercen por ser acogedoras también.

Y, tal vez algún día, los mensajes como el que escribió Tracy no serán tan raros.

