Las 5 cosas que debes saber este 10 de mayo: Así terminó la fuga de una carcelera y un preso en Alabama

Rusia necesita vender petróleo, pero se está quedando sin opciones. Qué significa la sombría advertencia de la Casa Blanca sobre el covid-19. El bitcoin se desploma más del 50% por debajo de su máximo histórico. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

El desenlace de la fuga de una carcelera y un preso en Alabama

Murió Vicky White, la carcelera que escapó con un preso acusado de asesinato y fue puesta bajo custodia este lunes, le informó a CNN Dave Wedding, sheriff del condado Vanderburgh, Indiana. Horas antes, las autoridades anunciaron que la exfuncionaria penitenciaria y Casey White, el recluso con el que escapó, quedaron bajo custodia luego de una persecución en Evansville, Indiana, y que la mujer tenía heridas “muy graves”. Aquí, lo que sabemos sobre el caso.

Atrapan al reo Casey White y a la oficial Vicky White en Indiana 0:49

2

Lo que Corea del Norte aprendió de Ucrania

Si Corea del Norte estaba buscando otra excusa para seguir adelante con su programa de armas nucleares, acaba de encontrar una en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El hecho de que uno de los pocos países que ha renunciado voluntariamente a un arsenal nuclear ahora esté bajo ataque del mismo país al que entregó sus ojivas no pasará desapercibido para Pyongyang. Análisis de Paula Hancocks.

Corea del Norte mira de cerca a Ucrania. Esta es la razón 2:38

3

Rusia necesita vender petróleo. Pero se está quedando sin opciones

Rusia se ha fortalecido durante mucho tiempo del petróleo y de la adicción de Europa al mismo. Ahora, Moscú se enfrenta a un desafío sin precedentes: la Unión Europea, antes vacilante, ahora está tomando medidas para detener el flujo de petróleo ruso y productos refinados a la mayoría de los estados miembros este año a medida que se prolonga la guerra en Ucrania. Si el bloque acepta un embargo, golpearía el corazón de la economía rusa. ¿Podría encontrar nuevos clientes? Análisis de Julia Horowitz.

¿Quién reemplazaría a Rusia en el suministro de petróleo? 4:15

4

Esto significa para ti la sombría advertencia de la Casa Blanca sobre el covid-19

“Tú no haces la línea de tiempo, el virus hace la línea de tiempo”. Ese fue el mensaje del Dr. Anthony Fauci para una nación ansiosa cuando el nuevo coronavirus comenzó a extenderse por Estados Unidos. Más de dos años después, sus palabras adquieren nueva relevancia ante la inquietante advertencia de la Casa Blanca. Análisis de Paul LeBlanc.

5

El debate sobre el derecho al aborto es más complejo de lo que crees

El derecho al aborto en Estados Unidos es un tema muy debatido y, ante la posibilidad de que se derogue Roe vs. Wade, la discusión retoma fuerza. Si crees que tienes gran conocimiento del panorama sobre el aborto en el país, es posible que ciertas estadísticas te sorprendan. En los 49 años que han pasado desde que se legalizó el aborto en todo el país, por ejemplo, nunca ha habido tasas tan bajas. Estas son algunas de las cifras clave.

A la hora del café

Se sentó junto a un pasajero fastidioso en el avión y terminaron enamorándose

La primera vez que Krystina Burton vio a Gabriel Solberg en la terminal de un aeropuerto, pensó que era un engreído. Le tocó sentarse al lado suyo en el avión y un vuelo de ocho horas cambió radicalmente lo que sentía. Esta es su conmovedora historia.

Una compra de US$ 34,99 resultó ser un antiguo busto romano que tiene casi 2.000 años

En agosto de 2018, Laura Young estaba comprando en una subasta de Goodwill del área de Austin cuando se topó con un busto de mármol que era “una ganga”. Después de la transacción, supo que tenía que investigar un poco para ver si la pieza tenía alguna historia. Y la tenía. Mucho más de lo que se podría haber imaginado.

Busto de mármol comprado por US$ 35 es una reliquia romana 0:41

¿Quién es Carlos Alcaraz, la estrella naciente del tenis?

El ascenso del español Carlos Alcaraz en el mundo del tenis ha sido meteórico. Y la prueba más reciente fue su campeonato del domingo en el Masters 1000 de Madrid, luego de vencer a Alexander Zverev 6-3 y 6-1 en la final. Su camino al éxito mundial ha estado marcado, antes que nada, por todo el trabajo que el joven ha hecho en la temporada 2022 de la ATP.

Carlos Alcaraz: mi objetivo es ser número 1 5:27

Esta chica de 19 años está a punto de convertirse en la abogada más joven en graduarse de su universidad

Haley Taylor Schlitz aún no tiene la edad para comprarse una cerveza, pero está a punto de convertirse en la graduada de Derecho más joven en la historia de la universidad Southern Methodist University, con apenas 19 años. Schlitz también es autora, oradora y defensora de “los problemas a los que se enfrentan los estudiantes de color”.

‘Doctor Strange’ recauda US$ 185 millones en su fin de semana de estreno

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la más reciente película del universo cinematográfico de Marvel, recaudó un estimado de US$ 185 millones a nivel nacional en su estreno este fin de semana, según Disney, convirtiéndose en la undécima mayor apertura de la historia de la taquilla de Estados Unidos.

La cifra del día

50%

La criptomoneda más valiosa del mundo cayó un 10% este lunes, luego de que se desplomara durante el fin de semana. A un precio de poco menos de US$ 31.000, el bitcoin está más de un 50% por debajo de su máximo histórico de casi US$ 69.000.

La cita del día

“Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de ocho millones de ucranianos. Muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania. Y alguien no tendrá ninguno. Ganamos entonces. Ganaremos ahora”.

Mientras el presidente Vladimir Putin pronunciaba el lunes su discurso del Día de la Victoria en Moscú, su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó su propio mensaje en video. Esto fue lo que dijo.

Y para terminar

Canelo Álvarez perdió, pero de todas formas cantó tras la pelea

Después de caer en Las Vegas ante Dmitry Bivol, a Saúl “Canelo” Álvarez se le vio cantando al lado de su compatriota, el actor y cantante Diego Boneta.

Canelo Álvarez perdió, pero de todas formas cantó tras la pelea 0:43

