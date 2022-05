Análisis en TikTok: las publicaciones sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard están convirtiendo a algunos en influencers por accidente y a otros en objetivos de ataques

urielblanco

(CNN) — Las publicaciones en TikTok sobre el juicio por difamación del actor Johnny Depp contra su exesposa, la actriz Amber Heard, convirtieron a una ama de casa residente en Escocia en una influencer por accidente. O, quizás más acertadamente, en una influencer de “DeppTok”.

Sophie Doggett, cuyo TikTok estaba antes poblado de videos sobre cosas cotidianas como ella misma o sus mascotas, publicó en su cuenta de TikTok el 25 de abril un clip del abogado de Heard haciendo una pregunta a un testigo y objetando inmediatamente la respuesta. Es uno de los muchos momentos del juicio que ha sido aprovechado por personas como Doggett, ya que los clips de los testimonios y las referencias al caso están presentes en TikTok como en ningún otro juicio. Esto se debe, en parte, a que el proceso, que se reanudará el lunes, está siendo transmitido en directo en la era de TikTok, y también a las celebridades de alto perfil que implica el caso.

Doggett, que acompañó el video con música alegre, dijo que ganó 30.000 seguidores aparentemente de la noche a la mañana gracias a la publicación que, hasta la fecha, ha sido vista más de 5 millones de veces. Cuando se le preguntó por su número de seguidores antes de la publicación viral, dijo que era de 6.668, una cifra que recita de memoria. En las tres semanas transcurridas desde la publicación, consiguió más de 25.000 seguidores más. Su cuenta está ahora dedicada a publicaciones relacionadas con Depp, algunas de las cuales tienen que ver con el juicio, otras con películas o entrevistas anteriores de Depp. Las tres principales publicaciones fijadas en la cuenta de Doggett tienen más de 14 millones de visitas colectivas.

Si hay alguna duda de dónde está su lealtad, es con Depp, algo que transmite la foto asociada a su cuenta de TikTok: un texto blanco sobre un fondo negro que dice “Justicia para Johnny Depp”.

Dentro de la sala del tribunal, los jurados tienen la tarea de determinar si Depp fue acusado falsa y maliciosamente de abuso doméstico por Heard, lo que, según él, le costó un estimado de US$ 50 millones en daños asociados con la pérdida de trabajos de actuación. El caso se deriva de un artículo de opinión de 2018 publicado en The Washington Post en el que Heard se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque no se nombra a Depp en el artículo, Heard se refiere al 2016, año en el que solicitó el divorcio y obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Depp, alegando que había sufrido abusos.

Los creadores de TikTok están aprovechando hashtags como #JusticeforJohnnyDepp para mostrar su apoyo al actor mientras utilizan otros para burlarse de la actriz Amber Heard.

Depp negó las acusaciones entonces, como lo hace ahora, y ambos llegaron a un acuerdo de divorcio ese año, emitiendo una declaración conjunta en ese momento. Durante su testimonio, Depp alegó que había sido maltratado física y verbalmente por Heard y negó las acusaciones de que hubiera sido físicamente violento con ella. Heard ha contrademandado a Depp por US$ 100 millones, alegando que las declaraciones de su equipo fueron perjudiciales para su carrera.

Sin embargo, en internet, todo el mundo, desde los usuarios cotidianos como Doggett –que dijo que ahora puede monetizar sus publicaciones a través del fondo de creadores de TikTok debido a la atención– hasta los analistas jurídicos, los influencers de estilo de vida, los activistas de diversas actividades y los comediantes, se están encargando de diseccionar y analizar cada detalle del juicio, incluso las teorías conspirativas sobre la forma en que Heard se limpió la nariz con un pañuelo.

Emily D. Baker, exayudante del fiscal del distrito de Los Ángeles convertida en creadora de contenidos en línea, transmite en vivo los comentarios jurídicos del juicio en su página de YouTube, que cuenta con más de 330.000 suscriptores. Sus espectadores le piden cada vez más que responda a las teorías o imágenes que han visto en TikTok, dice.

“Cuando tienes cámaras transmitiendo en la sala del tribunal, la gente va a registrar cualquier comportamiento extraño. Y lo han hecho”, añade Baker.

Muchos están en las secciones de comentarios de los canales de YouTube para animar a Depp o abuchear a Heard, normalmente en ese orden. Otros han creado sus propias emisiones de video para ofrecer comentarios en tiempo real sobre el juicio o han dedicado sus cuentas de Instagram a publicar actualizaciones del caso. Quizá lo más llamativo –por la forma en que funciona la plataforma y por cómo se adaptan los usuarios a ella– sea TikTok.

Al igual que Doggett, otros dos usuarios de TikTok con los que habló CNN Business contaron historias similares de haber pasado de cientos o miles de seguidores a decenas de miles de seguidores en cuestión de días debido a publicaciones relacionadas con Depp.

Una usuaria de TikTok, que vive en el Reino Unido, dijo que publicó un video el 27 de abril celebrando a Depp por liberar el cable del cargador enganchado de su abogado con un comentario que decía: “las pequeñas cosas”. “No esperaba que nadie se acercara, ni que le gustara, ni siquiera que lo compartiera”, dijo, señalando que originalmente había creado su cuenta para publicar sobre películas. Pero desde entonces ha conseguido más de 10 millones de visitas. Siguió publicando sobre el juicio y dice que su cuenta ha pasado de tener menos de 300 seguidores a más de 50.000.

Maria Pugsley, que también vive en el Reino Unido, dijo a CNN Business que los seguidores de su cuenta pasaron de menos de 10.000 a más de 37.000. Anteriormente, dijo que su uso de TikTok consistía en “seguir las tendencias, en realidad, y reírse un poco; para ser sincera, nunca despegó”.

Pero los usuarios se sumaron a sus comentarios sobre el juicio, en los que favorece a Depp y ha hablado de las víctimas masculinas de los abusos. “Al principio entré muy imparcial: todas mis opiniones se basan en el tribunal”, dijo, y añadió: “Siempre estoy abierta a que mi opinión cambie”.

Un juicio de alto nivel, diseccionado en TikTok

El algoritmo de TikTok ha sido denunciado en repetidas ocasiones por su manera de alimentar a los usuarios con más y más publicaciones relacionadas con sus intereses. No hay más que ver los hashtags de TikTok para darse cuenta de que el sentimiento se inclina hacia Depp, de 58 años, que es sin duda la mayor celebridad con un historial mucho más largo para cultivar una base de fans en comparación con Heard, de 36 años. Doggett señaló que no se había encontrado personalmente con publicaciones en TikTok que apoyaran a Heard: “Tal vez un par de personas (en las secciones de comentarios) diciendo ‘Equipo Amber’. Los destruyen en los comentarios”.

Uno de los hashtag, #JusticeForJohnnyDepp, ha conseguido más de 11.000 millones de visualizaciones en todo el mundo, mientras que solo el nombre del actor tiene más de 19.000 millones, y #JohnnyDeppisInnocent ha conseguido más de 3.000 millones. Los usuarios están aplicando filtros a sus rostros para personificar a Depp, combinando clips de testimonios con imágenes pasadas de los archivos cinematográficos de Depp. En cambio, #JusticeForAmberHeard tiene 41 millones de visitas. El nombre de Heard ha cosechado más de 9.000 millones de visitas y #AmberTurd tiene 1.600 millones (un hashtag alimentado por los testimonios del juicio sobre materia fecal). Mientras tanto, #AmberHeardIsALiar había atraído más de 2.000 millones de visitas cuando CNN Business lo revisó el viernes por la tarde, pero el hashtag ya no aparecía visible en la aplicación a partir del viernes por la noche.

“Lo que se está viendo es una base de fans contra una base de fans”, dijo Juda Engelmayer, un profesional de las relaciones públicas que ha trabajado con figuras de alto perfil, como el productor de Hollywood desacreditado Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales, y que actualmente trabaja con la falsa heredera Anna Sorokin. “Me sorprende que las multitudes de las redes sociales y los partidarios le apoyen casi por completo”.

Las apasionadas publicaciones en las redes sociales que rodean el caso tienen, a veces, su origen en otros factores. Algunos ven el apoyo desmesurado a Depp y la desestimación de las acusaciones de Heard como otro ejemplo de misoginia interiorizada. Otros, entre los que se encuentran activistas por los derechos de los hombres, destacan a Depp en los foros de internet como un hombre conocido poco frecuente que alega haber sufrido abusos domésticos a manos de una mujer, sacando así a la luz el tema.

El papel de la audiencia en el juicio de Depp contra Heard 3:32

Según Daniel Klug, científico de sistemas del Instituto de Investigación de Software de la Universidad Carnegie Mellon que investigó el algoritmo de TikTok, esta red social “crea una especie de realidad mediada para el usuario”.

“Durante un periodo, ves un montón de videos cortos (…) dependiendo del tipo de contenido que veas, digamos mucho contenido sobre el juicio, eso crea una cierta percepción de la realidad del juicio para ti en TikTok”, dijo, señalando que las publicaciones tienden a caer en dos categorías: las que capturan testimonios de Heard, Depp u otros en el estrado “describiendo detalles muy personales e íntimos y extraños de su relación”, o contenido relacionado con Depp o el juicio que es “remezclado o reinterpretado por otros usuarios”.

Callum Hood, jefe de investigación del Center for Countering Digital Hate, que recientemente investigó el abuso dirigido a varias mujeres de alto perfil, incluyendo a Heard, en Instagram, señaló igualmente que la naturaleza de TikTok es tal que “se presentan segmentos muy, muy pequeños del juicio y generalmente con un sesgo muy fuerte”.

“Esto se aplica tanto a (los contenidos publicados sobre) Ucrania como a los clips del juicio de Amber Heard y Johnny Depp”, dijo Hood, señalando que “el contenido en TikTok, más que en cualquier otra plataforma, está fuera de contexto (…). Tendemos a saber menos sobre la cuenta que lo publica, menos sobre cuándo se publicó, menos sobre la procedencia del material, sobre las motivaciones de la persona que lo publica… Siento mucha simpatía por los usuarios porque es realmente muy difícil, con la información de que se dispone en la aplicación, entender el contexto y hacer una evaluación de lo que es verdadero o falso”.

El informe del Center for Countering Digital Hate señaló que las discusiones sobre las batallas legales de Depp y Heard en las redes sociales “a menudo contienen abusos hacia Heard, así como la promoción de teorías conspirativas en torno a la tasa de denuncias falsas de abuso doméstico de las mujeres”.

Los contenidos relacionados con el juicio en TikTok varían desde los que analizan y promueven teorías conspirativas hasta los intentos de burlarse, que rápidamente pueden resultar desagradables. Una variación popular de publicaciones se basa en recreaciones satíricas utilizando el audio del testimonio de Heard, en el que ella dijo: “Estaba saliendo del dormitorio, (él) me dio una bofetada en la cara y me volví para mirarlo y dije: ‘Johnny, me golpeaste. Me acabas de pegar'”. En un post muy compartido, aparecía un gato interpretando el papel de la expareja. Lleva una peluca rubia cuando hace el papel de Heard y un bigote de papel y un pañuelo cuando hace el papel de Depp. Aunque la publicación original ya no se puede ver, había sido “editada en dúo” por otras cuentas –una función de TikTok que permite a los usuarios publicar un video junto a otro de otro usuario para reaccionar a él– que todavía se puede encontrar en la plataforma.

Por su parte, TikTok dijo que elimina el contenido que viola sus políticas, que incluyen “amenazas o declaraciones degradantes destinadas a burlarse, humillar, avergonzar, intimidar o herir a un individuo”. Puede haber algo de margen en el caso de Heard y Depp, ya que sus directrices de la comunidad señalan que “los comentarios críticos de las figuras públicas pueden ser permitidos; sin embargo, el comportamiento abusivo grave contra las figuras públicas está prohibido.”

“Creo que me denunciaron en masa por diferencias políticas”

Una mirada legal al caso de Johnny Depp Vs. Amber Heard 2:22

También se cuestiona si otros en la plataforma pueden silenciar ciertas voces u opiniones y cómo lo hacen.

Una usuaria de TikTok llamada Ashley, que pidió que se ocultara su apellido por razones de privacidad, publicó sobre cómo sentía que algunos activistas de los derechos de los hombres estaban utilizando el juicio como una excusa para desacreditar las denuncias de las mujeres por abuso.

“¿Te imaginas el margen de maniobra que van a tener ahora todos los hombres narcisistas que odian a las mujeres?”, dijo en la publicación. Ashley dijo a CNN Business que el post fue rápidamente “editado en dúo” y que recibió amenazas en los comentarios, y luego su cuenta fue sancionada.

En un mensaje del 26 de abril, Ashley -que reside en Pittsburgh y tenía 7.000 seguidores- pidió a TikTok que restaurara su cuenta. “Creo que me denunciaron en masa por diferencias políticas”, escribió, y añadió que tenía capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que había recibido. Cuando CNN Business le preguntó por su cuenta la semana pasada, TikTok dijo que lo investigaría. A continuación, la empresa restauró su cuenta, pero no dio detalles sobre el motivo.

Sonia Moghe, de CNN, contribuyó con este artículo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.