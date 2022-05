California tiene una crisis de agua, pero el uso aumenta: defensores dicen que los funcionarios se centran en el problema equivocado

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — California se enfrenta a una crisis. Sus embalses no solo ya están en niveles críticamente bajos debido a la sequía implacable, sino que los residentes y las empresas de todo el estado también están usando más agua ahora que en siete años, a pesar de los esfuerzos del gobernador Gavin Newsom para alentar todo lo contrario.

Newsom ha suplicado a los residentes y empresas que reduzcan su consumo de agua en un 15%. Pero en marzo, el uso de agua urbana aumentó un 19% en comparación con marzo de 2020, año en que comenzó la sequía actual. Fue el consumo de agua más alto de marzo desde 2015, informó la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos a principios de esta semana.

Parte del problema es que la urgencia de la crisis no llega a los californianos. Los mensajes sobre la conservación del agua varían según las diferentes autoridades y jurisdicciones, por lo que las personas no tienen una idea clara de qué se aplica a quién. Y ciertamente no tienen una idea tangible de cuánto es una reducción del 15% con respecto a su propio uso.

Kelsey Hinton, directora de comunicaciones de Community Water Center, un grupo que aboga por el acceso asequible al agua limpia, dijo que las comunidades urbanas, que generalmente obtienen agua de los embalses del estado, no parecen entender la gravedad de la sequía en la forma en que las comunidades rurales sí lo hacen, donde el agua literalmente podría dejar de salir del grifo en el momento en que se agoten sus reservas de agua subterránea.

“En nuestro trabajo todos los días, las personas sienten cuán serio es esto y saben que debemos trabajar para encontrar soluciones reales para abordar la sequía en curso”, dijo Hinton a CNN. “Pero luego, al vivir en Sacramento, no ves la misma urgencia porque no dependemos del agua subterránea y los recursos son escasos de la misma manera que estas comunidades”.

Pero los defensores dicen que los funcionarios del gobierno también se están centrando en el enfoque equivocado. Dicen que los cortes de agua residenciales voluntarios no son la solución, y que se deben imponer restricciones a las empresas e industrias que utilizan la gran mayoría del agua del estado.

“El abuso de agua por parte de las empresas debe abordarse o ninguna otra medida importará”, dijo Jessica Gable, portavoz de Food & Water Watch.

“La percepción en California en este momento es que ya no es un secreto que la sequía está relacionada con el cambio climático”, dijo Gable a CNN. “Pero no se ha hecho ningún esfuerzo por restringir a las industrias que utilizan más agua, que coincidentemente son las industrias que también emiten la mayor cantidad de emisiones que alimentan la crisis climática”.

Responsabilidad fuera de lugar

La mayor parte del aumento en el uso de agua de marzo provino de jurisdicciones de agua en el sur de California. El uso en la región hidrológica de la costa sur, que incluye Los Ángeles y el condado de San Diego, aumentó un 27% con respecto a marzo de 2020, por ejemplo, según los datos proporcionados por la junta de agua del estado. Solo la región de la Costa Norte ahorró agua en marzo, reduciendo alrededor del 4,3% de su uso.

Edward Ortiz, vocero de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos, indicó que marzo fue un gran revés para las metas de agua del gobernador.

“Este es un desarrollo preocupante en nuestra respuesta a la sequía como estado”, comentó Ortiz a CNN. “Hacer de la conservación del agua una forma de vida es una forma en que los californianos pueden responder a estas condiciones. Ahorrar agua debe ser una práctica sin importar el clima”.

Señaló que los californianos “necesitan redoblar los esfuerzos para conservar el agua dentro y fuera de nuestros hogares y negocios”.

El mes pasado, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California anunció sus restricciones de agua más severas para los residentes y negocios en los condados alrededor de Los Ángeles, con el objetivo de reducir el uso de agua en al menos un 35%. A partir del 1 de junio, el uso de agua al aire libre se limitará a un día a la semana.

Pero los defensores de la comunidad dicen que los residentes se preguntan si los grandes usuarios del agua también enfrentan la misma presión y las dolorosas decisiones de conservación. Es decir, la agricultura que requiere una gran cantidad de agua (cosas como almendras, alfalfa, aguacate y tomates) o el fracking, donde se pueden usar decenas de millones de galones de agua para fracturar un solo pozo de combustible fósil.

Gable dijo que si bien cada pequeña parte importa, las repetidas súplicas para que las personas ahorren agua pueden “parecer fuera de lugar en el mejor de los casos y posiblemente negligentes”, dado que las industrias que podrían reducir drásticamente la cantidad excesiva de agua que se les asigna rara vez son responsables.

Amanda Starbuck, directora de investigación de Food & Water Watch, dijo que reducir el uso residencial de agua es como decirle a la gente que reciclar podría salvar el planeta. Si bien es una acción significativa, dijo que no hará mella en la crisis en general.

“También es un poco humillante culpar al uso residencial por estas crisis”, dijo Starbuck a CNN. “Es solo una pequeña porción del consumo total. Es un problema mucho mayor, y realmente necesitamos comenzar a incorporar a estas grandes industrias que están consumiendo agua durante este tiempo de sequía”.

Un portavoz de la oficina de Newsom le dijo a CNN que las agencias locales de agua han establecido nuevos objetivos desde marzo que deberían conducir a un menor uso, incluida la restricción de riego al aire libre, y la junta estatal tendrá más decisiones este mes.

“Tenemos la esperanza de que estas acciones contribuyan significativamente a los objetivos generales de reducción de agua del estado, ya que el riego al aire libre es uno de los mayores usuarios individuales de agua”, dijo el portavoz en un comunicado.

El portavoz también señaló los fondos adicionales para la resiliencia del agua que el gobernador anunció en su propuesta de presupuesto este viernes. Ese financiamiento es parte de US$ 47.000 millones programados para abordar los impactos de la crisis climática en el estado.

“Con la introducción de fondos adicionales, podremos llegar de manera más efectiva a los californianos sobre la necesidad de conservar junto con las mayores acciones de ahorro de agua que pueden tomar, y apoyaremos a los distritos de agua locales para responder a la emergencia de la sequía”, explicó el vocero.

Otras fuentes se están secando

Si bien gran parte de la conversación sobre el agua se centra en el uso urbano, Hinton dijo que las comunidades rurales viven con la ansiedad diaria de que el agua dejará de fluir.

“La historia más importante, al menos para nosotros, es que cuando estamos en medio de una sequía como esta, no se trata solo de duchas más cortas y de dejar de usar agua al aire libre para nuestras familias”, dijo Hinton a CNN. “Nuestras familias están preocupadas de que su agua simplemente deje de funcionar”.

Estas son comunidades que no dependen de embalses, donde gran parte del enfoque ha sido alcanzar niveles críticamente bajos, sino que utilizan pozos de agua subterránea privados.

La gran preocupación es que durante condiciones extremadamente secas, los niveles de agua subterránea del estado se hunden mientras se extrae más para la agricultura y otros usos.

“La urgencia está ahí con las familias con las que trabajamos, porque saben lo que sucedió antes”, dijo. “Tenemos personas a las que se les secaron los pozos desde la última sequía y aún no han podido permitirse profundizarlos o conectarse a una solución a largo plazo”.

Las abrasadoras olas de calor, el empeoramiento de la sequía y los destructivos incendios forestales han azotado el oeste en los últimos años. A medida que se desarrollan estas vívidas imágenes de la crisis climática, Hinton cree que el estado debe priorizar las necesidades de agua de las personas sobre la industria.

“El cambio climático ha hecho que la sequía sea una realidad para nosotros para siempre, y ahora, esto es algo con lo que tenemos que lidiar como estado”, afirmó Hinton. “Y cuanto más podamos aceptar eso y ser proactivos, menos estaremos reaccionando constantemente a estas situaciones de comunidades enteras que se secan o de áreas urbanas que tienen que cortar el agua a esta cantidad porque ya hemos abusado de lo que era disponible para nosotros”.

Cheri Mossburg, Sarah Moon y Stephanie Elam de CNN contribuyeron a este reporte.

