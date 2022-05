Biden visita Buffalo para honrar a víctimas del tiroteo masivo: “El supremacismo blanco es un veneno”

macamilarincon

(CNN) — El presidente de EE.UU., Joe Biden, no vaciló este martes en calificar el tiroteo masivo de Buffalo, Nueva York, como un acto de terrorismo nacional, al condenar la ideología racista del hombre acusado de perpetrar la masacre.

“El supremacismo blanco es veneno, es un veneno… que recorre nuestro cuerpo político”, dijo Biden. Y agregó que el silencio es “complicidad”.

“Y se ha permitido que crezca y se pudra ante nuestros ojos. No más, no más. Necesitamos decir con la mayor claridad y contundencia que podamos que la ideología del supremacismo blanco no tiene lugar en Estados Unidos. Ninguno”.

Y añadió que “en Estados Unidos, el mal no ganará, se los prometo. El odio no prevalecerá. El supremacismo blanco no tendrá la última palabra. El mal llegó a Buffalo y ha llegado a demasiados lugares, manifestado en hombres armados que masacraron personas inocentes en nombre de una ideología odiosa y perversa, arraigada en el miedo y el racismo. Nos ha arrebatado tanto”.

Biden recuerda a las víctimas del tiroteo

En comentarios hacia el final de su visita a Buffalo, Biden recordó a cada una de las víctimas de la masacre en un supermercado cuya clientela es mayoritariamente negra. También se emocionó visiblemente al describir cómo sus familias y su comunidad los recordaban.

Entre las víctimas, describió que Celestine Chaney estaba en la tienda comprando fresas para hacer un pastel de frutas, que Roberta Drury se mudó de regreso a casa para ayudar a su hermano que se sometió un trasplante de médula ósea y se encontraba buscando alimentos para la cena, y cómo Andre Mackniel “se fue para comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de 3 años”.

Después de hacer una pausa, Biden dijo: “Su hijo está celebrando un cumpleaños con la pregunta: ‘¿Dónde está papá?'”.

El mandatrio dijo que en la raíz de la violencia está el odio fomentado por “los medios y la política, el internet, han radicalizado a individuos enojados, alienados, perdidos y aislados haciéndoles creer falsamente que serán reemplazados… por El Otro, por personas que no se parecen a ellos y que son, por lo tanto, en la ideología perversa que poseen y (están) siendo alimentados, seres menores”.

Biden dijo que rechaza “la mentira” del supremacismo blanco y llamó a todos los estadounidenses a hacer lo mismo. También condenó a las figuras “que difunden la mentira por el poder, la ganancia política y el lucro”, pero no nombró a personas específicas.

La visita de los Biden a Buffalo para honrar a las víctimas

Horas antes, el presidente y la primera dama Jill Biden visitaron el lugar de homenaje a las víctimas del tiroteo, que cobró la vida 10 personas en un acto de racismo violento. También se reunieron e con líderes comunitarios, equipos de socorristas y familias de las víctimas que dejó la masacre, la cual según la policía estuvo motivada por el racismo y el odio.

Los Biden visitaron un lugar que honra a las víctimas, donde la primera dama colocó un ramo de flores y ambos inclinaron la cabeza en un momento de silencio.

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand y otros funcionarios también pusieron ramos de flores en el sitio de homenaje.

Hace un tiempo, Biden mencionó que la reacción del entonces presidente Donald Trump a una manifestación nacionalista blanca y al asesinato de un contramanifestante en Charlottesville, Virginia, en 2017 lo motivó a lanzarse por tercera vez a la contienda por la Casa Blanca. Un comentario que sus asistentes resaltaron varias veces antes del viaje de este martes. También se espera que el mandatario hable sobre la violencia armada en Estados Unidos durante los eventos que tendrá en Buffalo. Justamente, la nación registra al menos 198 tiroteos masivos solo en lo que va de 2022 según el Archivo de Violencia Armada, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como cuatro más personas con disparos, sin incluir al atacante.

En Buffalo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este lunes que los Biden “buscarían consolar a las familias de las 10 personas cuyas vidas fueron arrebatadas sin sentido en este horrible tiroteo. Y expresarán su gratitud por la valentía de los miembros de las fuerzas del orden y otros miembros de seguridad que tomaron medidas inmediatas para tratar de proteger y salvar vidas”.

Más medidas para el control de armas

El presidente también abordó la violencia armada en Estados Unidos durante sus eventos en Buffalo: el país registra al menos 198 tiroteos masivos solo en lo que va del 2022 según el Archivo de Violencia Armada, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo cuando cuatro o más personas recibieron disparos, sin incluir al atacante.

Biden también pedirá al Congreso tomar medidas legislativas para prohibir que las personas con enfermedades mentales adquieran armas.

Josh Geltzer, asesor adjunto de seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional, sugirió este martes que nuevas acciones ejecutivas sobre armas podrían estar en camino, pero no dio más detalles.

“Tenemos un problema con las armas de fuego en este país”, dijo Geltzer a Kaitlan Collins de CNN en el programa “New Day”. “Este fin de semana eso se demostró, no solo en Buffalo, sino en otras partes del país. Y entonces escucharán más del presidente sobre cómo continuaremos usando la acción ejecutiva donde podamos para tratar de proteger a los estadounidenses”, añadió.

También se espera que Biden aborde los motivos racistas del atacante en sus comentarios desde Buffalo. Y que en ese sentido, pida a los estadounidenses “buscar una unión más perfecta que abarque la diversidad que nos ha convertido en la nación más fuerte y dinámica en la historia del mundo”, dijo el funcionario.

Biden condenó el tiroteo en Buffalo a través de un comunicado este sábado: “Cualquier acto de terrorismo en el país, incluido un acto perpetrado en nombre de una repugnante ideología nacionalista blanca, es la antítesis de todo lo que representamos en Estados Unidos”.

“El odio no debe tener un lugar seguro. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acabar con el terrorismo interno alimentado por el odio”, continuó en el comunicado.

Tiroteo en Buffalo se investiga como un crimen de odio

La masacre de este sábado en Buffalo es el más reciente tiroteo masivo de alto perfil en el que las autoridades apuntan a que el sospechoso tuvo motivaciones de odio. Los casos anteriores de esta clase incluyen la masacre en un Walmart en El Paso, Texas; la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh; la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur; y el club nocturno Pulse en Orlando.

El hombre de 18 años sospechoso de abrir fuego en la tienda de Tops Friendly Markets en un vecindario predominantemente negro les dijo a las autoridades que apuntó a atacar a la comunidad negra, según un funcionario familiarizado con la investigación. El acusado viajó desde otro condado de Nueva York a horas de distancia y transmitió en vivo el ataque en la plataforma de redes sociales Twitch. Tenía planes de continuar con su violencia y matar a más personas negras, dijeron las autoridades el lunes.

El sospechoso, Payton S. Gendron, se declaró inocente de un cargo de asesinato y el fiscal de distrito dijo que espera presentar más cargos. Gendron se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza y bajo vigilancia suicida. Si lo declaran culpable, enfrenta un máximo de cadena perpetua sin libertad condicional.

El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga el tiroteo masivo “como un crimen de odio y un acto de extremismo violento por motivos raciales”, según un comunicado del secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland. El FBI colabora en la investigación.

Un documento de 180 páginas atribuido al sospechoso del tiroteo, que se publicó en línea antes del ataque, expone los motivos del presunto atacante y muestra la planificación meticulosa con la que se llevó a cabo la masacre. CNN obtuvo el documento de forma independiente poco después del tiroteo masivo, antes de que las autoridades publicaran el nombre del sospechoso. Y fuentes policiales le dijeron a CNN que su descripción de las armas coincide con las armas que usó el sospechoso.

