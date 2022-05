Lo que debes hacer si das positivo de covid-19 ahora

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Las infecciones por el virus covid-19 están aumentando, y en la mayoría de los estados de EE.UU. se ha registrado un incremento de los casos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la subvariante BA.2.1.21 de ómicron, altamente contagiosa, es ahora la cepa de coronavirus dominante en todo el país.

Tras dos años de pandemia, muchos no saben qué hacer después de haber dado positivo de covid-19. ¿Deben aislarse, y si es así, durante cuánto tiempo? ¿Qué importancia tiene consultar a un médico? ¿Qué terapias hay disponibles y quiénes pueden optar a ellas?

Para responder a estas y otras preguntas, he hablado con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños.

CNN: Parece que mucha gente está siendo diagnosticada con Covid-19 en este momento. Tengo amigos que han sido muy cuidadosos durante la pandemia y que ahora están dando positivo. ¿A qué se debe esto?

Dra. Leana Wen: En primer lugar, y lo más importante, estamos tratando con una subvariante extremadamente contagiosa. La variante original ómicron ya era más contagiosa que la delta y las variantes anteriores. Luego, tuvimos BA.2, una subvariante de ómicron que era más contagiosa que ómicron, y ahora tenemos una rama de BA.2, llamada BA.2.1.21, que parece ser aún más transmisible.

Una variante más transmisible significa que las actividades que antes considerábamos relativamente seguras son ahora de mayor riesgo. Esto no significa que debamos evitar todas las actividades, sino que las personas que antes eran muy cuidadosas pueden infectarse ahora debido a lo contagiosa que es esta subvariante. Además, las personas previamente infectadas por ómicron tienen cierto grado de protección contra esta nueva subvariante; las que no se han infectado previamente son ahora más susceptibles. Afortunadamente, no parece que esta variante provoque una enfermedad más grave en la mayoría de las personas, y la vacuna y el primer refuerzo siguen proporcionando una buena protección contra la hospitalización y la muerte para los infectados.

Otra razón del aumento del número de infecciones es que las personas se relacionan más entre sí, incluso en interiores y sin máscaras. Cada vez que se producen estas interacciones, hay riesgo de transmisión. Una vez más, esto no quiere decir que las personas no deban relacionarse nunca entre sí, sino que hay que ser conscientes del riesgo y tomar precauciones, especialmente en el caso de las personas inmunodeprimidas y otras con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

CNN: Si a alguien se le diagnostica covid-19, ¿qué debe hacer? ¿Se sigue recomendando el aislamiento?

Wen: Sí, así es y, de hecho, es lo primero que recomiendo a la gente que haga si da positivo en la prueba del covid-19. Tanto si han realizado su propia prueba en casa y tienen un resultado positivo como si han recibido un resultado positivo de una prueba PCR, deben aislarse inmediatamente. Si están en casa, deben ir a una habitación alejada de los demás. Si están en el trabajo, pónganse una mascarilla N95 para transitar por las zonas públicas y diríjanse a casa, idealmente en su propio vehículo.

El aislamiento no siempre es fácil, especialmente para quienes tienen niños pequeños y viven en viviendas multigeneracionales. Si es posible, identifique a otro adulto que cuide de los niños pequeños para que la persona infectada pueda aislarse sola. Si un niño es el que ha dado positivo, asigne a un adulto para que cuide de ese niño.

CNN: ¿Cuánto tiempo debe aislarse la gente?

Wen: El día en que se hace la prueba positiva es el día cero. Si tuvo síntomas antes de eso, digamos el día anterior, ese día es el día cero, cualquiera que sea el primero. El día 1 es 24 horas después de la prueba positiva o de la aparición de los síntomas. Debe estar aislado de los demás durante cinco días. Eso significa no estar en la misma habitación en casa con las personas con las que vive y no ir al trabajo en persona. Si tiene que compartir, por ejemplo, un cuarto de baño, asegúrese de llevar un N95, KN95 o KF94 bien ajustado mientras esté en estas zonas comunes, minimice el tiempo que pasa en ellas y abra las ventanas todo lo posible.

Los CDC dicen que después del quinto día de aislamiento, si no tienes fiebre y tus síntomas están mejorando, puedes ir a espacios públicos como tiendas de comestibles y al trabajo y la escuela, siempre que lleves una máscara bien ajustada todo el tiempo. Muchos lugares de trabajo y escuelas tienen sus propias políticas que son más estrictas que esto y pueden requerir, por ejemplo, 10 días completos antes de regresar.

Además, quiero advertir que los CDC no dicen que después del quinto día puedas relacionarte libremente con tu familia y las personas de tu casa. Podría seguir siendo contagioso. Los CDC dicen que todos deben seguir utilizando mascarillas durante los días 6 a 10. Eso incluye no cenar con las personas con las que vives, en interiores, durante esos días.

Muchos expertos en salud pública, entre los que me incluyo, recomendarían realizar las pruebas fuera del aislamiento como un nivel adicional de precaución que también reduce las molestias. Esto no es lo que dicen los CDC, pero creo que es razonable empezar a hacer pruebas con un test rápido casero a partir del día 5. Si la prueba es negativa el día 5 y el día 6, y no tiene fiebre y mejora los síntomas, entonces podría salir del aislamiento. Eso haría que el período de aislamiento fuera menos oneroso, especialmente para las familias que viven en espacios pequeños o tienen niños pequeños que cuidar.

CNN: ¿Qué terapias debe tomar la gente? ¿Debe todo el mundo tomarlas?

Wen: Es importante que llames a tu proveedor de servicios médicos y preguntes si eres elegible para la terapia. Yo llamaría independientemente de si tiene síntomas leves, graves o no, porque debe saber cuáles son sus opciones. Hay tres tipos principales de terapias, todas ellas destinadas a ser tomadas antes de que alguien enferme gravemente, para evitar la hospitalización. Por lo general, cuanto antes se empiece con las terapias, más eficaces serán.

Las tres opciones son píldoras antivirales (paxlovid y molnupiravir son los dos antivirales que han sido autorizados), anticuerpos monoclonales y remdesivir. Las píldoras se toman por vía oral, mientras que los otros dos requieren inyecciones o infusiones. Están destinados a las personas con mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Es posible que algunas de las terapias no estén fácilmente disponibles en su zona. Otras pueden tener interacciones con otros medicamentos o tratamientos que esté tomando.

Recomiendo encarecidamente que las personas hablen con sus proveedores de servicios médicos antes de enfermar para que tengan un plan. Alguien que tenga 20 años y esté sano probablemente no sea apto para estas terapias, pero otra persona de 60 años con alguna enfermedad crónica sí lo será. Conozca de antemano lo que recibiría si da positivo y cómo accedería a las terapias, incluso fuera de horario y en fines de semana. Si aún no tiene este plan, llame a su proveedor inmediatamente después de dar positivo y discuta las opciones.

Para las personas que no tienen un proveedor médico habitual, el gobierno federal tiene un localizador de terapias, que incluye una opción de “prueba para tratar” donde las personas pueden ir a hacerse la prueba, ver a un proveedor de atención urgente y obtener las terapias, todo en el mismo lugar. Los departamentos de salud locales y estatales probablemente también tengan información y recursos adicionales.

CNN: ¿Cómo se dirige a los escépticos que podrían preguntar qué sentido tiene vacunarse si las personas vacunadas pueden infectarse?

Wen: Hablemos del objetivo principal de la vacunación. La razón más importante es reducir la probabilidad de enfermedades graves y evitar que las personas infectadas sean hospitalizadas y mueran. Por eso es tan importante estar al día con las vacunas, recibir las vacunas iniciales y luego las de refuerzo, porque las personas vacunadas y reforzadas tienen muchas menos probabilidades de enfermar gravemente y de morir en comparación con las personas no vacunadas.

La vacunación también reduce la posibilidad de infección, pero ese riesgo sigue existiendo. Para las personas que quieran reducir aún más el riesgo de contraer covid-19, siguen siendo importantes otras precauciones, como el uso de una mascarilla N95 o equivalente cuando se encuentren en lugares públicos cerrados, y la realización de pruebas el mismo día antes de las reuniones, especialmente si los niveles de covid-19 en la comunidad son elevados.

