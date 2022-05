Volodymyr Zelensky hace una aparición en el Festival de Cine de Cannes

Alexandra Ferguson

(CNN)– El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky apareció en video durante la inauguración del Festival de Cine de Cannes en Francia, dando un discurso sobre la importancia del cine en medio de la guerra.

“Los dictadores más brutales del siglo XX adoraban el cine”, dijo Zelensky, añadiendo que la mayoría de las películas realizadas sobre esos dictadores eran “horribles documentales y noticiarios”.

“El 24 de febrero, Rusia comenzó una guerra de enormes proporciones contra Ucrania con la intención de adentrarse más en Europa… Cientos de personas mueren cada día. No se van a levantar después del final”, continuó. “¿Se quedará callado el cine o hablará de ello? Si hay un dictador, si hay una guerra por la libertad, de nuevo, todo depende de nuestra unidad. ¿Puede el cine mantenerse al margen de esta unidad? Necesitamos un nuevo [Charlie] Chaplin que demuestre que, en nuestro tiempo, el cine no guardará silencio”.

Volodymyr Zelenskyy is here by live video, and greeted by a long ovation. He is talking about Chaplin in The Great Dictator, quoting Apocalypse Now and drawing parallels between fictional war and dictators and the one Ukraine faces. pic.twitter.com/A9IdFOLAnH — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) May 17, 2022

Zelensky se refería a la película “The Great Dictator” de Chaplin durante la llamada en vivo desde Kyiv.

Y continuó: “Es necesario que el cine no se quede callado… Les digo a todos los que me escuchan: No pierdan la esperanza. El odio acabará desapareciendo y los dictadores morirán. Tenemos que conseguir esta victoria y necesitamos que el cine se encargue de que ese final esté siempre del lado de la libertad. Estoy seguro de que el dictador perderá. Ganaremos esta guerra. Gloria a Ucrania”.

Antes de entrar en el mundo de la política, Zelensky era actor y comediante.

