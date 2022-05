Colaboradores de Johnny Depp declaran sobre los retos de trabajar con él

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los miembros del jurado en el caso de difamación en curso entre la actriz Amber Heard y su exmarido Johnny Depp escucharon este jueves el testimonio de la ex agente de talento de Depp, un antiguo buen amigo y su ex gerente de negocios, que describieron la tensión en sus relaciones con el actor a medida que aumentaba su presunto abuso de sustancias.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones, afrmando que un artículo de opinión de 2018 que ella escribió en el diario The Washington Post lo difamó. Depp afirma que el artículo, que no lo mencionaba por su nombre, lo retrató falsamente como un abusador. Heard contrademandó a Depp por US$ 100 millones, diciendo que las declaraciones del abogado de Depp en las que calificó sus afirmaciones de abuso como un “engaño” fueron difamatorias.

Tracey Jacobs, que testificó en una declaración grabada, dijo que representó a Depp durante 30 años como su agente de talento y dijo en un momento dado que era “la mayor estrella del mundo”. Jacobs dijo que Depp la despidió más o menos al mismo tiempo en que él se separó de otros socios en su vida.

Jacobs declaró que fue honesta con Depp en cuanto a que su comportamiento, que incluía el consumo de drogas y alcohol, estaba perjudicando su carrera. Declaró que Depp tenía que utilizar regularmente un auricular en el set para que le recordaran sus líneas.

“Su estrella se había debilitado porque cada vez era más difícil conseguirle trabajos debido a la reputación que había adquirido por su impuntualidad y otras cosas”, declaró Jacobs. “La gente hablaba y se cuestionaba su comportamiento”.

Como parte de su demanda, Depp ha afirmado que el artículo de opinión de Heard le hizo perder trabajo, incluyendo decenas de millones de dólares que dijo que le iban a pagar por la sexta película de “Pirates of the Caribbean”, en la que probablemente no participará. Jacobs también declaró que no recordaba que Disney se hubiera comprometido a que Depp formara parte de la película.

Jacobs declaró que, en un momento dado, Depp se encontraba en un estado de “desesperación financiera” y pidió a la agencia que le diera US$ 20 millones.

La veterana ejecutiva de Disney Tina Newman, cuya declaración fue grabada en febrero y reproducida para los miembros del jurado este jueves, dijo que no recordaba haber visto el artículo de opinión de Heard y que no sabe si Depp está siendo considerado para un papel en la sexta película de “Pirates of the Caribbean”.

“Eso está en otra liga”, declaró Newman. “Solo sé que es un proyecto que posiblemente esté en desarrollo en el estudio”.

Los miembros del jurado también escucharon una declaración grabada del ex gerente de negocios de Depp, Joel Mandel, de quien Depp se separó en 2016 y cuya compañía Depp demandó en 2017, acusándolo de administrar mal sus ganancias. La demanda se resolvió en 2018.

Mandel testificó que alrededor de 2010 se hizo más difícil trabajar con Depp debido a un uso aparentemente diario de sustancias.

“Lo que siempre había experimentado como alguien a quien le gustaba disfrutar de su vino al final del día se convirtió en un consumo que parecía excesivo”, testificó Mandel. “Se volvió más difícil coordinar y encontrar momentos para reunirnos. Con el tiempo quedó claro que había problemas con el alcohol y las drogas. Y eso se tradujo en un comportamiento más errático, más estresante, más momentos en los que era difícil entablar el tipo de conversación que necesitaba para hacer mi trabajo”.

Mandel dijo que comenzó a expresar con mucha regularidad su preocupación por las “circunstancias financieras muy graves” de Depp en 2015 y dijo que si bien los ingresos de Depp eran muy importantes, también lo eran sus gastos. Mandel dijo que en un momento dado Depp pagaba US$ 300.000 al mes al personal.

El equipo legal de Heard ha señalado el hecho de que varios de los empleados pagados por Depp testificaron como parte de su caso contra ella y los ha acusado de ponerse del lado de Depp porque les paga.

Un antiguo amigo de Depp, Bruce Witkin, testificó en una declaración grabada que Depp dejó de hablar con él hace cuatro años después del testimonio que Witkin dio en una demanda. Testificó que había visto tanto a Heard como a Depp con heridas pero que nunca ha sido testigo de altercados físicos entre ellos. Witkin dijo que habló con Depp sobre su abuso de sustancias y dijo que la gente que trabajaba a su alrededor no siempre estaba dispuesta a hablar de ello.

“Como he dicho, la gente de la nómina no dice mucho. Lo intentan, pero no quieren perder su trabajo. No digo que todos entren en esa categoría, pero es algo extraño en torno a gente como él. Todos quieren algo”, dijo Witkin.

Heard terminó de testificar a principios de esta semana.

La actriz Ellen Barkin, que dijo conocer a Depp desde 1990, testificó que mantuvo una relación con Depp que se volvió íntima durante varios meses en 1994.

Barkin declaró que Depp estaba borracho “la mayor parte o gran parte del tiempo” que estuvo con él y lo describió como controlador y celoso. La actriz describió un incidente en la habitación de un hotel de Las Vegas durante una pelea entre otras personas.

“El Sr. Depp lanzó una botella de vino a través de la habitación, la habitación del hotel, en Las Vegas, durante la grabación de ‘Fear and Loathing in Las Vegas’”, recordó Barkin.

Las diligencias judiciales se reanudarán el lunes para la última semana de testimonios.

