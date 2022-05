Una cafetería italiana se enfrenta a una multa de US$ 1.050 por no especificar el precio de un expreso

Alexandra Ferguson

(CNN) — El propietario de una cafetería italiana está en apuros tras ser multado con 1.000 euros (US$ 1.050) por no mostrar el precio de un café expreso de 2 euros (US$ 2,12).

El propietario de la cafetería Ditta Artigianale de Florencia fue sancionado por la policía después de que un cliente lo denunciara a finales de abril por no anunciar sus precios como exige la ley.

El inspector Leonardo Magnolfi, de la policía local de Florencia, dijo este jueves a CNN que un cliente denunció a la cafetería por no mostrar el precio del café detrás del mostrador, como dicta la ley.

La policía hizo un seguimiento de la denuncia e impuso una multa a la cafetería por 1.000 euros tras comprobar que efectivamente el precio estaba ausente.

El propietario de la cafetería, Francesco Sanapo, acudió a Facebook para quejarse de la sanción, que, según él, surgió después de que un cliente se sorprendiera por el costo de 2 euros de un expreso descafeinado. Sanapo es un barista galardonado y estrella de “Coffee Hunters”, un programa del canal de comida italiano “Gambero Rosso”.

En una publicación compartida en Facebook el lunes, Sanapo dijo: “No estoy aquí para discutir la multa, eso se hará en las oficinas competentes y estoy dispuesto a pagar por mis errores”.

Sin embargo, dijo que sentía que tenía que hablar por el bien de la industria de la hostelería y “el futuro de la cafetería italiana”.

La empresa promociona sus credenciales de comercio justo, mientras que su página web afirma que trabaja “exclusivamente con buenos cafés… buenos en su sabor y buenos en su ética”.

Sanapo escribió: “Estoy aquí para asegurarme de que nadie más se escandalice si paga dos euros por un expreso. Es una misión y la llevaré a cabo con la cabeza bien en alto”.

Sanapo argumentó que, aunque el precio no fuera visible, estaba disponible en el menú con código QR.

CNN se puso en contacto con Sanapo para obtener más comentarios.

El inspector Magnolfi dijo a CNN que los agentes comprueban regularmente las infracciones de la normativa en tiendas y establecimientos de comida y bebida y añadió que, por término medio, imponen unas 15 multas de este tipo cada año, por una serie de productos que incluyen helados y ropa.

Magnolfi dijo que “exhibir el precio de un producto o bien es uno de los principios fundamentales de la protección del consumidor”.

El inspector dijo que aceptaba que algunos se sorprendieran por la multa “que puede parecer excesiva para un café de dos euros, pero así es la ley”. También añadió que el café suele costar entre 1 y 1,5 euros, que “es probablemente lo que alarmó al consumidor en primer lugar”.

