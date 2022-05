Arrestan a 19 personas acusadas de lavar dinero en bancos de EE.UU. para carteles colombianos de droga

macamilarincon

(CNN) –– Un total de 19 personas fueron arrestadas en Colombia, Jamaica y Estados Unidos por su supuesta participación en una organización internacional de lavado de dinero que blanqueó varios millones de dólares provenientes del narcotráfico de carteles colombianos a través del sistema bancario estadounidense, anunció la fiscal federal para el Distrito de Massachusetts.

“Estos cargos son el resultado de una investigación de más de cinco años contra una organización de lavado de dinero con sede en Barranquilla, Colombia, a la que se infiltraron fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Colombia y Jamaica”, dijo Rachel Rollins, fiscal federal para el Distrito de Massachusetts.

La investigación contra el narcotráfico, denominada Operación Thin Ice, involucró a agentes encubiertos, fuentes confidenciales y testigos colaboradores. Permitió descubrir que más de US$ 6 millones provenientes de “ganancias de la droga colombiana” se lavaron “a través de los bancos de Estados Unidos, el Caribe y Europa, incluidos los bancos aquí en Massachusetts”, señaló Rollins.

Cinco de los 19 sospechosos fueron arrestados en Florida y Jamaica este martes, destacó Rollins. A los otros 13 los detuvieron en Colombia y Florida el mes pasado, dijo.

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y de la DEA también hablaron a los periodistas el martes junto con sus homólogos de Jamaica y Colombia.

“El papel de algunos de los acusados ​​era actuar como corredores de bolsa radicados en Colombia, para lavar las ganancias de las drogas en EE.UU. y otros países”, dijo Joleen D. Simpson, agente especial a cargo de la investigación criminal del IRS en Boston.

Autoridades describen cómo era el lavado de dinero

Según Rollins, los narcotraficantes contactaban a un “corredor de bolsa” que negociara en pesos y estuviera en Colombia. “El corredor de bolsa en pesos acordaba dar pesos colombianos a los narcotraficantes a cambio de las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos. Una vez que se producía este intercambio, el narcotraficante lavaba las ganancias a través del cambio de pesos del mercado negro”, explicó Rollins.

El objetivo del IRS en las investigaciones de narcotráfico es “seguir el rastro del dinero para que podamos afectar financieramente y desmantelar las principales organizaciones de narcotráfico. Las ganancias en efectivo son el elemento vital obvio de cualquier organización de narcotráfico”, apuntó Simpson.

Las autoridades “incautaron US$ 1 millón de cuentas bancarias corporativas y (…) casi 3.000 kilogramos de cocaína, valorada en más de US$ 90 millones, que se vincula a la organización de lavado de dinero”, informó Rollins. Los funcionarios no identificaron a los acusados ​​ni a la organización criminal durante la sesión informativa de este martes.

Los sospechosos “crearon documentos falsos que se enviaban a los bancos para evadir los protocolos contra el lavado de dinero de los bancos… con el objetivo de que los bancos no estuvieran involucrados” en Massachusetts, añadió el fiscal federal adjunto Jared Dolan.

Rollins dijo que su oficina “buscará la extradición de los acusados ​​en Colombia y Jamaica, al distrito de Massachusetts para enfrentar cargos”.

