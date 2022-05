Novak Djokovic critica la prohibición de Wimbledon sobre jugadores rusos y bielorrusos

urielblanco

(CNN) — La decisión de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el torneo de este año tras la invasión rusa de Ucrania es “errónea”, dijo este lunes el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Wimbledon, el tercero de los cuatro Grand Slam del calendario, es posiblemente el torneo de tenis más famoso del mundo. Pero este año los circuitos profesionales masculino y femenino, junto con la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), han optado por quitarle al Grand Slam sus puntos de clasificación tras la decisión de los organizadores del torneo de prohibir a los rusos y bielorrusos jugar en el evento.

“Colectivamente, me alegro de que los jugadores se hayan unido y hayan demostrado al Grand Slam que cuando se produce un error hay que demostrar que habrá consecuencias”, dijo Djokovic a la prensa este lunes.

La prohibición de los jugadores rusos impedirá que varios jugadores de alto rango compitan en el emblemático slam sobre césped.

“Creo que (la prohibición de Wimbledon) fue una decisión equivocada. No la apoyo en absoluto. Pero, en estos momentos, es un tema delicado y cualquier decisión que se tome creará muchos conflictos”, añadió.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) dijo en un comunicado este viernes que mantiene su decisión. Los organizadores de Wimbledon dijeron en abril que no se permitiría a rusos y bielorrusos competir en el torneo de este año.

En un comunicado, el AELTC dijo que seguía “sin estar dispuesto a aceptar que el éxito o la participación en Wimbledon se utilicen en beneficio de la maquinaria propagandística del régimen ruso que, a través de sus medios de comunicación estatales estrechamente controlados, tiene un historial reconocido de utilización de los éxitos deportivos para apoyar una narrativa triunfante para el pueblo ruso”.

“Por lo tanto, deseamos manifestar nuestra profunda decepción por las decisiones tomadas por la ATP, la WTA (circuitos masculino y femenino, respectivamente) y la ITF al eliminar los puntos de clasificación para el campeonato. Creemos que estas decisiones son desproporcionadas en el contexto de las circunstancias excepcionales y extremas de esta situación y de la posición en la que nos encontramos, y perjudican a todos los jugadores que compiten en el Tour”, añade el comunicado.

Los organismos rectores del tenis habían prohibido a Rusia y Belarús participar en competiciones internacionales por equipos tras la invasión.

Sin embargo, los jugadores individuales de estos países pueden competir en los circuitos de la ATP y la WTA, pero no bajo el nombre o la bandera de sus países.

Djokovic dijo que seguiría jugando en Wimbledon este año, pero criticó la falta de “una fuerte comunicación” por parte de los organizadores.

“A nivel personal, por supuesto, sin tener la oportunidad de jugar y defender mis 4.000 puntos de Australia y Wimbledon, los perderé este año”, dijo.

“Es una situación muy singular y extraña, pero un Grand Slam es un Grand Slam”, dijo, añadiendo que Wimbledon “siempre ha sido mi sueño desde que era un niño”.

“No lo miro desde el punto de vista de los puntos o del dinero de los premios, pero tiene que haber unas normas con cierto respeto mutuo”, dijo.

“Este es uno de estos tipos de decisiones en los que siempre habrá alguien que sufra más. Es una situación de perder-perder”.

Mientras tanto, la cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, dijo que no está segura de jugar Wimbledon este año, calificando el torneo sin puntos “como una exhibición”.

“La intención de esta medida era buena, pero la ejecución está por los suelos”, dijo este lunes.

“Siento que si juego Wimbledon sin puntos es más como una exhibición. Sé que esto no es cierto, ¿verdad? Pero mi cerebro lo siente así. Siempre que pienso que algo es como una exhibición, no puedo ir al 100%.

“Todavía no tomo mi decisión, pero me inclino más por no jugar dadas las circunstancias actuales”, agregó Osaka.

