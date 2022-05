Presidente de DC Films declara que Amber Heard y Jason Momoa no tenían “química” en “Aquaman”

Alexandra Ferguson

(CNN) — El jefe de DC Films y productor de “Aquaman” declaró que el equipo creativo tenía dudas sobre el papel de Amber Heard en la secuela de la película por la falta de química con el coprotagonista Jason Momoa.

Este martes se reprodujo una declaración grabada en marzo de Walter Hamada, presidente de DC Films, una división de Warner Bros, en el juicio por difamación entre Heard y su exmarido, Johnny Depp. Hamada testificó que “Aquaman” fue la película más taquillera de la compañía. Afirmó que el estudio nunca planeó presentar a Heard como coprotagonista en “Aquaman 2” y que el papel de Heard no se redujo en la próxima película, titulada “Aquaman the Lost Kingdom”.

“La dimensión del papel de la película que ella tiene se determinó en el desarrollo temprano del guión, que habría ocurrido en 2018, diría. La participación del personaje en la historia era más o menos la que había desde el principio”, declaró Hamada en la declaración. “Desde las primeras etapas de desarrollo del guión, la película se construyó en torno al personaje de Arthur y al personaje Orm. Arthur es Jason Momoa y Orm es Patrick Wilson. Siempre fueron los coprotagonistas de la película”.

La defensa de Amber Heard acude al testimonio de antiguos socios de Johnny Depp

Depp está demandando a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post de 2018 que ella escribió y que, según el actor, lo difama y presuntamente le ha hecho perder trabajos. Heard contrademandó a Depp por US$ 100 millones, afirmando que las declaraciones de su abogado en las que calificaba de “engaño” sus acusaciones de abuso por parte de Depp la difaman y le han costado trabajos.

Amber Heard como Mera y Jason Momoa como Aquaman la película de 2018, “Aquaman”.

Heard declaró que cree que su papel en “Aquaman 2” se redujo y que tuvo que luchar incluso para estar en la película, que se encuentra en posproducción y cuyo estreno está previsto para 2023. (Tanto CNN como Warner Bros. forman parte de Warner Bros. Discovery).

Pero Hamada testificó en su declaración que tras el rodaje de “Aquaman” se discutió el papel de Heard en una posible secuela.

“Creo que, desde el punto de vista editorial, fueron capaces de hacer que esa relación funcionara en la primera película, pero existía la preocupación de que hubo que esforzarse mucho para llegar a ese punto y que sería mejor cambiar el reparto, encontrar a alguien que tuviera una química mejor y más natural con Jason Momoa y seguir adelante de esa manera”, declaró Hamada.

Hamada testificó que la pareja parecía tener buena química en “Aquaman”, pero que la película se basó en la “magia de la posproducción”, incluyendo la edición, el diseño de sonido y la música, para ayudar a “fabricar” su química.

“Es como lo que hace que una estrella de cine sea una estrella de cine. Lo reconoces cuando lo ves. Y la química no estaba ahí”, dijo Hamada en la declaración. “Un buen editor y un buen cineasta pueden elegir las tomas correctas y escoger los momentos adecuados y juntar las escenas con la partitura. La música en la escena marca una gran diferencia”.

Amber Heard en el tribunal el martes.

Hamada también testificó que el papel de Heard en la película y su capacidad para renegociar su salario no se vieron afectados por su participación en la disputa con Depp, ni por las declaraciones realizadas por los representantes de éste.

Los abogados de Heard concluyen presentación

Los abogados de Heard concluyeron la presentación de testimonios este martes.

Heard testificó durante cinco días este mes. Los testigos de su lado han incluido a la actriz Ellen Barkin, cuyo testimonio grabado fue reproducido para los miembros del jurado la semana pasada. Barkin declaró que mientras mantenía una relación sexual con Depp en los años 90, una vez vio al actor lanzar una botella de vino contra una pared durante un altercado.

Johnny Depp en el tribunal el martes.

Este martes se denegó una moción para eliminar las contrademandas de Heard contra Depp.

Se espera que el equipo de Depp continúe presentando testigos de refutación el miércoles, que podrían incluir a Kate Moss, la exnovia de Depp.

Se espera que se presenten los alegatos finales este viernes

