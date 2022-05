La Corte Suprema de Estados Unidos podría flexibilizar pronto las leyes de armas mientras el país se tambalea por las masacres

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Mientras la Corte Suprema ha estado trabajando a puerta cerrada en su primera opinión importante sobre la Segunda Enmienda en más de una década, tres tiroteos masivos han sacudido el país, incluyendo la masacre de este martes de 19 escolares y dos docentes en Texas.

A puerta cerrada, los jueces están redactando opiniones y disensiones en una disputa que tiene como objetivo una ley de portación oculta en Nueva York que tiene más de un siglo de antigüedad. Un fallo limitado podría afectar solo a un puñado de estados con leyes similares, pero un fallo más amplio podría abrir un nuevo capítulo en los desafíos constitucionales a las leyes de seguridad de las armas en todo el país.

“Como cuestión formal, la sentencia de la Corte sobre la ley de armas de Nueva York no pone en cuestión las leyes de armas que restringen los tipos de armas o los lugares sensibles en los que los individuos pueden llevarlas”, dijo Jacob Charles, director ejecutivo del Centro de Derecho de Armas de Fuego de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.

“Ella murió tratando de salvar a sus compañeros”: lo que sabemos de las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas

“Pero un fallo más amplio que cambie la forma en que los tribunales evalúan las leyes de armas podría poner en tela de juicio una serie más amplia de regulaciones de armas, como las prohibiciones de armas de asalto y otras restricciones como las prohibiciones de cargadores de alta capacidad”, añadió Charles.

Las deliberaciones se producen mientras el país llora otra tragedia, las víctimas de la violencia con armas de fuego piden más medidas y los poderes políticos parecen estar siempre divididos sobre el camino a seguir.

Esto pide el padre de Lexi Rubio, niña víctima del tiroteo en Texas 2:08

En 2008, el Tribunal Supremo sostuvo por primera vez que la Segunda Enmienda protege el derecho de las personas a tener y portar armas en casa para defenderse.

Sin embargo, después de la sentencia, para frustración de los defensores de los derechos de las armas, los tribunales inferiores se basaron en el lenguaje de la opinión para mantener muchas regulaciones de armas.

“Nada en nuestra opinión debe interpretarse como que pone en duda las prohibiciones de larga data sobre la posesión de armas de fuego por parte de delincuentes y enfermos mentales, o las leyes que prohíben el porte de armas de fuego en lugares sensibles como escuelas y edificios gubernamentales”, escribió el entonces juez Antonin Scalia para la mayoría en el caso Heller.

Salvo en una decisión posterior, dos años más tarde, los jueces se mantuvieron en gran medida al margen de la cuestión, lo que enfureció a los defensores de los derechos de las armas e incluso a algunos de los propios jueces. El juez Clarence Thomas declaró en un momento dado que “la Segunda Enmienda es un derecho desfavorecido en este tribunal”.

Después de que Amy Coney Barrett asumiera su asiento, el tribunal aceptó tomar un nuevo caso, destacando el impacto de los tres nominados del expresidente Donald Trump en la corte.

La Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen se refiere a una ley de Nueva York que regula las licencias para llevar armas de mano ocultas en público para la defensa personal. Requiere que un residente obtenga una licencia para llevar una pistola o revólver oculto y demostrar que existe una “causa adecuada” para el permiso. Los residentes deben demostrar que tienen una gran necesidad de la licencia y que se enfrentan a un “peligro especial o único para su vida”.

En los argumentos orales, la mayoría conservadora del tribunal parecía dispuesta a rechazar la ley de Nueva York por considerarla excesiva, aunque siempre es peligroso calibrar el resultado de un caso por lo que dicen los jueces en audiencia pública. Parecía haber un amplio apoyo a las normas que regulan los lugares sensibles, pero la cuestión que se plantea es la amplitud de la decisión y cómo podría afectar a otras leyes.

Los argumentos se celebraron el 3 de noviembre, meses antes de un tiroteo masivo en un metro de Brooklyn llevado a cabo por un atacante que se puso una máscara de gas, desplegó un bote de gas y luego comenzó a disparar, disparando al menos 33 veces. En mayo, un hombre armado mató a 10 personas en un supermercado de Buffalo ,Nueva York). Menos de dos semanas después, otro mató a 21 niños y adultos en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas.

Durante los argumentos orales, varios de los jueces formularon preguntas en torno a las normativas dirigidas a lugares sensibles, como el metro. Paul Clement, abogado de la filial de la Asociación Nacional del Rifle que está detrás de la impugnación, argumentó que Nueva York tiene “derecho a tener leyes que digan que no se pueden tener armas en lugares sensibles” y que no estaba impugnando esas leyes.

ANÁLISIS | Por qué los republicanos sienten poca presión política para un control de armas más estricto

Por su parte, la jueza liberal Elena Kagan presionó a Clement por sus opiniones sobre la definición de lugares sensibles. Fue la primera en sacar a colación los metros de Nueva York, preguntando si cuentan como lugares sensibles.

Señalando que sus clientes viven fuera de la ciudad de Nueva York, Clement dijo: “Supongo que podría regalar el metro porque no están en Manhattan. Están en el condado de Rensselaer”.

El juez conservador Samuel Alito, quizá tratando de calibrar el alcance de la eventual opinión, analizó la cuestión desde la perspectiva de las personas que respetan la ley y viajan en el metro y quieren poder llevar un arma para protegerse.

Alito preguntó a la procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, sobre las personas que regresan del trabajo a altas horas de la noche en Manhattan. Un portero, una enfermera, alguien que lava platos son todos ciudadanos que tienen que “volver a casa en metro”. Alito sugirió que puede tratarse de personas que tienen miedo pero que no tendrían derecho a una licencia según la ley de Nueva York.

“¿Cómo es eso coherente con el derecho fundamental a la autodefensa, que está protegido por la Segunda Enmienda?”, preguntó.

Thomas llevó un atlas de carreteras a los argumentos orales, presumiblemente para enfatizar la amplitud de la ley y el hecho de que afecta a personas que viven lejos de las bulliciosas ciudades.

“Una cosa es hablar de Manhattan o del campus de la Universidad de Nueva York”, dijo Thomas. “Otra cosa es hablar de la zona rural del norte del estado de Nueva York”.

Impacto potencial de la acción del tribunal

Aunque solo un puñado de otros estados tienen leyes similares a la de Nueva York, esos estados tienen algunas de las mayores ciudades del país.

Y aunque los tiroteos masivos ocurridos desde que el tribunal comenzó a deliberar a puerta cerrada implican a las armas de asalto, los problemas de salud mental y las restricciones de edad más que a la ley de portación oculta que tiene ante sí el tribunal, una opinión amplia podría afectar también a ese tipo de leyes.

“El pueblo estadounidense está harto y exige soluciones para detener la matanza”, dijo Jonathan E. Lowy, vicepresidente, asesor jurídico y jefe de la Campaña Brady.

“Si la Corte Suprema adopta la visión extremista de la Segunda Enmienda que el lobby de las armas está impulsando, muchas de esas soluciones podrían quedar fuera de la mesa, y podríamos vernos obligados a vivir en esta pesadilla creada por el lobby de las armas”, dijo.

“Si los autoproclamados originalistas del Tribunal Supremo ignoran los siglos de historia que apoyan la ley de seguridad de armas de Nueva York y obligan erróneamente a los estados a permitir más armas en lugares públicos, más personas sufrirán disparos y serán asesinadas y nuestro derecho a la seguridad pública estará en aún más peligro”, dijo Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law, a CNN.

Recién salido de la tragedia de este martes, el senador republicano Ted Cruz, de Texas —un exempleado de la Corte Suprema de Justicia—, destacó la división sobre el tema, diciendo que después de tales tragedias “ves a los políticos tratando de politizarlo”.

Sobreviviente de tiroteo escolar revive su experiencia 4:24

“Ves a los demócratas y a mucha gente en los medios de comunicación cuya solución inmediata es tratar de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo a los periodistas.

“Eso no funciona. No es eficaz y no previene la delincuencia”, dijo, y subrayó que un mejor camino sería perseguir a “los delincuentes y fugitivos y a los que padecen enfermedades mentales graves”.

Los impugnadores del caso ante la Corte Suprema se hicieron eco de sentimientos similares al pedir la invalidación de la ley neoyorquina.

Clement dijo a los jueces que la ley en cuestión convierte en un “delito el ejercicio de un derecho constitucional por parte de un neoyorquino típico que cumple con la ley”.

“Llevar un arma de fuego fuera de los hogares es un derecho constitucional fundamental”, dijo. “No es una acción extraordinaria que requiera una demostración extraordinaria de necesidad”.

Según el Giffords Law Center, todos los estados, así como el Distrito de Columbia, autorizan a las personas a llevar armas ocultas en público de alguna forma. En la actualidad, veinticinco estados permiten, en general, llevar armas ocultas en la mayoría de los espacios públicos sin ningún tipo de permiso, comprobación de antecedentes o formación en materia de seguridad.

Ocho estados, entre ellos Nueva York, tienen “leyes de autorización”, que conceden a los funcionarios estatales una amplia discreción para denegar un permiso a un solicitante.

Pero otros conservadores están instando a la Corte Suprema a mantener la ley de Nueva York. J. Michael Luttig, republicano y exjuez de apelación conservador, presentó un escrito en apoyo de la ley.

ANÁLISIS | La división de Estados Unidos sobre las armas tiene en peligro a los niños de escuelas

En The New York Times, Luttig y el abogado de apelaciones Richard Bernstein dijeron que el caso “presenta una prueba para este Tribunal Supremo conservador”.

Señaló que “histórica y tradicionalmente” las legislaturas han restringido el porte público de armas y que el Distrito de Columbia prohíbe las armas de fuego en público en muchos lugares, haciendo referencia al ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

“Dos días antes del motín del Capitolio, el entonces jefe de policía en funciones del distrito advirtió públicamente a los manifestantes que serían encarcelados si llevaban sus armas de mano a la protesta”, escribieron, señalando que una “gran mayoría” hizo caso de la advertencia y dejó sus armas en casa.

“Si las estrictas restricciones del distrito a la portación pública no hubieran estado en los libros, sin duda se habrían perdido más vidas y se habría producido más caos el 6 de enero”, dijeron.

Otros desafíos ante la Corte Suprema

Mientras los jueces de la Corte Suprema están considerando el caso Bruen, todavía no han actuado en varios casos de la Segunda Enmienda que se acumulan en el expediente del tribunal, dejados presumiblemente en un patrón de espera hasta que se decida el caso actual.

Uno de ellos se refiere a la impugnación de la prohibición de los cargadores de 10 cartuchos o más en Nueva Jersey. Otro se refiere a la ley de portación abierta de Hawái.

La semana pasada, los jueces se reunieron en su conferencia a puerta cerrada para discutir un desafío a la prohibición de las armas de asalto de Maryland.

“Las armas de fuego prohibidas por Maryland, los AR-15 y otros rifles semiautomáticos similares”, dicen los impugnadores, “son legales en la gran mayoría de los Estados, tienen una funcionalidad común y los estadounidenses respetuosos de la ley poseen al menos 20 millones de ellas”.

La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la petición.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.