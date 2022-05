Los paramédicos encontraron ya sin vida al actor Ray Liotta cuando respondieron a una llamada al 911

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Una fuente del sistema 911 de República Dominicana le dijo a CNN que la llamada de auxilio la recibieron a las 5:59 am de parte de una mujer que hablaba en inglés y tenía un número telefónico extranjero.

De acuerdo a la fuente, la mujer solo decía “oh Dios mío, no está respirando”.

La ambulancia llegó a las 6:12 am al hotel Casa del Árbol, parte del complejo de casas del siglo XVI en la zona colonial de Santo Domingo, donde el actor Ray Liotta, de 67 años, se hospedaba durante los días de la filmación en República Dominicana de la película “Aguas peligrosas”.

La misma fuente agregó que los paramédicos informaron que, cuando llegaron, Liotta no tenía signos vitales. No obstante, realizaron cuatro ciclos de reanimación cardiopulmonar, pero el actor no respondió.

Por su parte, el encargado de relaciones públicas del protagonista de películas como “Field of Dreams” y “Goodfellas” confirmó a CNN que Liotta falleció mientras dormía. Le sobreviven su hija Karsen y su prometida, Jacy Nittolo.

