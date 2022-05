Cancillería de Ecuador dice que recibió de la Corte Nacional de Justicia el expediente de extradición de Rafael Correa

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La Cancillería de Ecuador informó este viernes que recibió de la Corte Nacional de Justicia el expediente para iniciar el pedido formal a Bélgica por la extradición del expresidente Rafael Correa.

Con el expediente de extradición y otra documentación traducida al francés, la Cancillería señaló que está lista para requerir formalmente a Correa, sobre quien pesa una sentencia de ocho años de prisión por el presunto delito de cohecho agravado dentro del caso “sobornos 2012-2016” dentro de la trama Odebrecht.

La Corte Nacional de Ecuador firma pedido de extradición del expresidente Rafael Correa

El ministerio dijo que remitirá “de inmediato” los documentos apostillados a través de los canales diplomáticos a la autoridad judicial de Bélgica para que le pueda dar trámite.

CNN contactó este viernes al expresidente Rafael Correa, que aseguró que las autoridades ecuatorianas “quedarán en ridículo” con el pedido de extradición.

“No vamos a hacer nada. Van a quedar nuevamente en ridículo”, respondió Correa a CNN.

El expresidente, que reside en Bélgica desde 2017, había dicho a CNN en abril que el pedido de extradición por parte de la Corte Nacional de Justicia responde a un asilo político que, asegura, recibió por parte de Bélgica, pero que no ha sido confirmado hasta el momento por el gobierno belga pese a los pedidos realizados por el gobierno ecuatoriano.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció el 22 de abril que firmó una providencia para iniciar el proceso de extradición desde Bélgica.

Saquicela dijo el mes pasado a CNN que, pese a que la ratificación de la sentencia contra Correa de julio de 2020, era necesario contar con recursos jurídicos para respaldar un pedido de extradición que es complejo. Esos recursos jurídicos, según Saquicela, recién se pudieron concretar este año y debían estar acompañados de documentación traducida al francés a través de peritos especializados.

CNN está buscando la reacción de la cancillería de Bélgica al pedido de extradición por Ecuador, así como precisiones del Comisionado General para los Refugiados de Bélgica sobre cuál es el estatus de Correa. El Comisionado ha respondido previamente que no se refieren a casos en particular. El gobierno ecuatoriano informó haber solicitado varias veces a Bélgica que confirmara la concesión de asilo político a Correa, pero la Cancillería dice no haber obtenido respuesta de Bruselas hasta ahora.

