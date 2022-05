Conferencia Episcopal de Italia encarga un estudio sobre abusos sexuales del clero por primera vez en su historia

macamilarincon

(CNN) –– La Conferencia Episcopal de Obispos Italianos (CEI) encargó por primera vez en su historia un estudio acerca de los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia en el país a partir de 2001.

El presidente de la CEI, el cardenal Matteo Maria Zuppi, dijo en una conferencia de prensa en Roma este viernes que el estudio lo realizarán organismos independientes, incluidos institutos universitarios especializados en criminología y victimología.

Cronología: las denuncias de abuso sexual en la Iglesia católica en las últimas décadas

Zuppi añadió que el estudio se concentrará en los casos que se denunciaron a los Servicios Diocesanos, una red establecida en 2019 donde las víctimas de abuso sexual pueden presentar sus casos, así como aquellos que han sido denunciados a la Congregación del Vaticano Doctrina de la Fe. .

Según Zuppi, “el pensamiento siempre está con las víctimas, su dolor es la primera preocupación”. El cardenal aladió que la prioridad del estudio es ayudar a comprender la naturaleza del problema.

Papa Francisco emite nuevas reglas para reportar abusos sexuales y encubrimiento en la iglesia

Muchos periodistas insistieron en la pregunta de por qué no estudiar los casos anteriores a 2001, como lo han hecho otros países europeos, incluida Francia, así como por qué no abrir una investigación exhaustiva a nivel de todas las diócesis italianas. Pero Zuppi no pudo responder completamente a esas preguntas.

En ese sentido, se limitó a decir que los estándares actuales no se pueden aplicar a los de hace más de 50 años, y también que “este estudio es serio” y quiere evitar malentendidos en los datos.

Zuppi dijo a los medios que el estudio también incluirá actividades de prevención que ha emprendido la Iglesia y se publicará el 18 de noviembre de este año.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.