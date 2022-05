El número mundial de casos de hepatitis infantil aumenta a 650 casos

Alejandra Ramos

(CNN) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el viernes que hay al menos 650 casos de hepatitis agua infantil bajo investigación en 33 países, un aumento de alrededor de 36 casos con respecto a la última actualización internacional, hace aproximadamente una semana. Otros 99 casos están en espera de clasificación.

La semana pasada, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reportó un total de 614 casos bajo investigación en 30 países.

¿Qué es la hepatitis infantil aguda y en qué se diferencia de otros tipos de hepatitis?

Alrededor de un tercio de los casos, 222, están en el Reino Unido y otros 216 han sido reportados en EE.UU., informó la OMS el viernes.

La mayoría de los niños en la investigación internacional se enfermaron en marzo y abril, según la actualización.

Antes de este brote, aproximadamente la mitad de los casos de hepatitis repentina —o inflamación del hígado— en niños pequeños no podían vincularse a una causa conocida. Pero la OMS dice que los casos que se están investigando ahora parecen ser diferentes a cualquier cosa que los médicos hayan visto antes. La hepatitis aparece rápidamente y parece ser clínicamente más grave, con una mayor proporción de niños que desarrollan insuficiencia hepática.

De un subconjunto de 156 casos con datos sobre el ingreso hospitalario, alrededor del 14% requirió cuidados intensivos y el 12% necesitó un trasplante de hígado.

La OMS dice que no está claro si se trata de una mayor cantidad de casos de hepatitis repentina de lo que los médicos normalmente esperarían ver durante el mismo período de tiempo.

La lucha de una niña contra un raro caso de hepatitis 4:16

La mayoría de los niños afectados, el 75%, son pequeños, menores de 5 años. La mayoría estaban sanos antes de enfermarse.

En estos niños se han descartado los virus comunes que se sabe que causan hepatitis, como la hepatitis A, B, C, D y E. La conexión más fuerte entre los casos parece ser un virus llamado adenovirus 41, que se sabe que causa malestar estomacal como diarrea y vómitos. Muchos de los niños afectados reportaron esos síntomas antes de tener ictericia, cuando el blanco de sus ojos y tal vez su piel desarrollaron un tinte amarillento que es un signo de problemas hepáticos.

Pero el adenovirus 41 no es un culpable obvio, dicen los expertos, porque nunca se ha sabido que cause hepatitis en niños que no tienen sistemas inmunitarios debilitados.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha lanzado un estudio de casos y controles para tratar de determinar si el adenovirus 41 se detecta con mayor frecuencia en niños con hepatitis que en otros. Científicos del Reino Unido dicen que han encontrado un aumento en la actividad del adenovirus, que circula junto con el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19.

La OMS dice que se ha detectado SARS-CoV-2 en varios de los casos, aunque los datos que tiene son incompletos.

Los investigadores también están investigando otras posibles causas, incluidas las exposiciones ambientales, las toxinas y quizás las coinfecciones con otro virus.

Los investigadores en el Reino Unido han descartado la posibilidad de exposición a perros en estos casos, y debido a que la mayoría de los niños son demasiado pequeños para ser vacunados contra el covid-19, dicen que las vacunas contra el covid-19 no están jugando ningún papel.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.