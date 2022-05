No solo el amor puede romper tu corazón: ¿Qué es el síndrome del corazón roto? Causas, síntomas y cómo tratarlo

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Otra tragedia más ha ocurrido después de la devastadora masacre con armas de fuego el martes en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

Joe García, el esposo de Irma García, una de las dos maestras asesinadas en la masacre de Texas, murió en su casa de un ataque al corazón, en lo que los familiares dicen que puede ser un caso de síndrome del corazón roto. La pareja tiene cuatro hijos, según el sitio web de la escuela primaria.

“Realmente creo que Joe murió con el corazón roto por perder al amor de su vida durante más de 25 años fue demasiado para soportar”, escribió la prima de Irma García, Debra Austin, en una publicación en el sitio GoFundMe de la familia.

Cómo se siente tener el corazón roto

Es raro, pero realmente puedes morir por tener el corazón roto.

Un golpe emocional repentino, como la muerte de un ser querido, puede hacer que el corazón adopte una forma ovalada inusual, incapacitándolo para hacer su trabajo.

“Cuando una persona ingresa al hospital por primera vez, el corazón puede verse terriblemente débil. Puede que apenas esté bombeando. En un caso grave, estaría en estado de shock en la unidad de cuidados intensivos y sin atención médica no sobreviviría”, dijo el Dr. Ilan Wittstein, profesor asistente de medicina en Johns Hopkins Medicine, quien publicó uno de los primeros artículos sobre el síndrome del corazón roto, también llamado cardiomiopatía por estrés.

El síndrome del corazón roto

Sin embargo, cuando el corazón de Mary Brittingham se rompió por primera vez a los 53 años, y luego nuevamente a los 56 y 69 años, no tuvo nada que ver con la pérdida de alguien cercano y querido para ella.

“No tuve el corazón roto por una trágica historia de amor. El primero fue por una sorpresa, un shock, de hecho”, dijo Brittingham, exprofesora de derecho en la Facultad de Derecho de Georgetown. “La segunda fue por la ira, y la tercera fue por miedo”.

Era 2006. A Brittingham le habían dicho que preparara un brindis rápido por los colegas que iban a ser homenajeados en una fiesta de la facultad de Georgetown. De repente, escuchó al presentador decir: “Esta noche vamos a escuchar a tres oradores, durante unos 15 minutos cada uno. Y nuestra primera oradora es Mary Brittingham”.

Mary Brittingham, con su perro Alfie, ha experimentado tres episodios de síndrome del corazón roto.

“Fue un momento total de ¿QUÉ?”, recordó. “Estaba completamente en shock. ¿Se suponía que debía levantarme y tener listo un discurso sobre mis amados colegas? ¡Todo lo que tenía eran dos líneas preparadas! Y de repente sentí una especie de presión aplastante en el pecho. Fue muy doloroso, se lo atribuí a la ansiedad”.

Aturdida y adolorida, Brittingham logró llegar al estrado y hablar durante unos minutos: “Debo haber dicho algunas cosas significativas porque me reí un poco”, dijo con una sonrisa.

Pero como el dolor no disminuía a medida que avanzaba la noche, ella misma decidió ir al hospital, temiendo haber sufrido un infarto.

“Mis enzimas cardíacas estaban altas, así que me hicieron una imagen y tuve insuficiencia cardíaca”, dijo. “Mi padre murió de insuficiencia cardíaca a los 36 años. Así que pensé: ‘Oh, esto es todo’. Pero resultó que no tuve un ataque al corazón ni una insuficiencia cardíaca, tenía el síndrome del corazón roto”.

El corazón roto tiene una forma inusual

Wittstein se encontró por primera vez con la miocardiopatía por estrés cuando era un joven médico asistente en una unidad coronaria en 1998, cuando tuvo tres casos inusuales consecutivos.

“Vi a tres pacientes seguidos que habían experimentado algún tipo de evento emocionalmente estresante. El primero fue la muerte de su madre, el segundo fue un accidente automovilístico aterrador y el tercero fue una reunión sorpresa. Sin embargo, cada uno llegó al hospital con resultados ecocardiográficos muy similares”, dijo Wittstein.

Las imágenes mostraron que el ventrículo izquierdo de cada uno de sus corazones, que es la cámara de bombeo principal, se había hinchado en una forma extraña que recordaba extrañamente a un takotsubo, una olla utilizada por los pescadores japoneses para atrapar pulpos.

Bautizado como miocardiopatía “takotsubo” cuando se identificó por primera vez en Japón en 1990, el síndrome no era muy conocido en Estados Unidos y es posible que a menudo se haya diagnosticado mal, dijo Wittstein.

Síntomas como sudoración, dolor en el pecho y dificultad para respirar pueden ser los mismos que los de un ataque al corazón, dijo. Pero a diferencia de un ataque cardíaco, que generalmente es causado por arterias bloqueadas, estos primeros pacientes tenían “arterias coronarias normales y prístinas”, con poca o ninguna evidencia de colesterol y placa.

Aún más extraño: a pesar de que los análisis de sangre mostraron una lesión extensa, los músculos del corazón de las mujeres no permanecieron alterados o dañados permanentemente como en un ataque al corazón, dijo Wittstein. Para muchos pacientes, la función volvió a la normalidad en cuestión de días o semanas.

“En los primeros años estábamos asombrados de lo rápido que veríamos los corazones animarse de nuevo. Es casi como si estuvieran despertando”, dijo. “Recuerdo a personas que fueron enviadas a nuestro centro porque pensaron que necesitarían un trasplante de corazón. Y una semana después están en casa.

“En ese entonces era completamente nuevo, pero una vez que reconocías las características clínicas del síndrome, comenzó a aparecer en todas partes”, dijo.

Wittstein y su equipo comenzaron a estudiar el fenómeno y publicaron uno de los dos artículos fundamentales en 2005.

“Le dimos el apodo de ‘síndrome del corazón roto’ porque en ese momento nadie en la medicina creía que las emociones podían tener un impacto tan dramático en el corazón humano. Queríamos crear conciencia”, dijo Wittstein.

¿Cuáles son las causas de un corazón roto?

Hoy en día, la ciencia aún no sabe con precisión por qué ocurre el síndrome del corazón roto, o por qué algunas personas tienen episodios repetidos, dijo Wittstein.

“Creemos que tiene que ver con una disfunción en la respuesta de lucha o huida del cuerpo, la liberación de sustancias químicas como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina que el cuerpo usa para prepararnos para huir o pararnos y luchar”, dijo Wittstein.

Alrededor del 2% de las personas que se ven en la sala de emergencias por un ataque cardíaco puede tener el síndrome, según estimaciones, y un estudio de 2020 encontró que los casos están aumentando, especialmente entre las mujeres. El aumento en el diagnóstico puede deberse simplemente a una mayor conciencia entre los médicos sobre el síndrome, dijo Wittstein.

Casi todas las personas que han tenido episodios del síndrome del corazón roto han sido mujeres, dijo, especialmente mujeres posmenopáusicas que ahora carecen de estrógeno.

“Cuando realmente inyectas estrógeno en un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se dilata, se hace más grande. Así que el estrógeno es un mediador muy importante de cómo funcionan los vasos sanguíneos en las mujeres”, dijo Wittstein. “De hecho, los estudios han demostrado que su riesgo de síndrome del corazón roto se quintuplica después de los 55 años si es mujer”.

Hoy en día, los médicos saben que solo un tercio de todos los casos están relacionados con un shock emocional, dijo Wittstein. Dos tercios son causados por desencadenantes físicos, como dolor intenso, ataques de asma, convulsiones, accidente cerebrovascular, fiebre alta, nivel bajo de azúcar en la sangre, cirugía y neumonía.

“Sabemos que de todos los desencadenantes físicos que pueden causar esta afección, la neumonía es uno de los más potentes”, dijo.

Eso es una preocupación durante la pandemia, agregó Wittstein, porque el covid-19 daña los pulmones y también causa la función microvascular, donde los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo no funcionan correctamente. El daño a esos pequeños vasos sanguíneos alrededor del corazón es otra teoría para la condición.

“Cuando estamos bajo estrés, queremos que llegue más sangre a nuestro corazón y ayudar al cuerpo a responder, ¿verdad?”, dijo Wittstein. “Pero con el síndrome del corazón roto, creemos que la descarga de adrenalina hace que los pequeños vasos sanguíneos del corazón se contraigan en lugar de dilatarse y reducir temporalmente la cantidad de sangre que llega al corazón”.

Sobrevivir al síndrome del corazón roto

Cuando Mary Brittingham sintió un dolor familiar en 2009, supo que estaba teniendo otro ataque. Fue tres años después de su primer episodio, y esta vez estaba en medio de una acalorada discusión con otro abogado.

“Ese es mi signo revelador, esta sensación aplastante justo debajo de mi esternón que se irradia a través de mi pecho hacia mi cuello”, dijo. “Y luego sé, ‘Dios mío, esto no es ansiedad ni indigestión’. Esto es algo real”.

El tercer episodio sucedió una década después cuando su amado Alfie fue amenazado durante una caminata.

“Durante cinco minutos, lidié con eso, y luego entré a la casa, cerré la puerta y mi pecho comenzó a desmoronarse”, dijo. “Ahora, me había retirado y había hecho todo tipo de cosas para reducir el estrés en mi vida. Y pensé, tengo casi 70 años, ¿voy a morir en el próximo (ataque)?”.

Para entonces, Brittingham había buscado a Wittstein como su médico y acudió a él con sus preocupaciones.

“Le pregunté: ‘¿Cómo le explico esto a la gente que va a pensar que soy frágil? En realidad no lo soy. Me siento bastante fuerte’. Me dijo que ser frágil no tenía nada que ver y que una mujer tuvo ocho episodios sin morir”, dijo.

“Mi historia favorita que me contó para hacerme sentir mejor fue sobre una mujer que estaba acampando con su esposo y decidió teñirse el cabello mientras él estaba pescando”, agregó. “Una tienda de campaña comenzó a volar y ella tuvo que ir y lidiar con eso antes de poder lavar el tinte. Todo lo que podía pensar era en qué color sería su cabello”.

Wittstein retomó la historia: “Y ella tuvo un episodio de síndrome del corazón roto”, dijo.

“Es extraño, cuando empezamos a describir esto, pensamos que tenía que ser desencadenado por una tragedia masiva, como la muerte de un ser querido o un accidente automovilístico casi fatal”, dijo.

“Lo que hemos visto a lo largo de los años es que en realidad no es cierto. Algunos de los desencadenantes pueden parecer bastante leves”.

