¿Puede una persona sufrir repetidos episodios de covid-19? La clave parece estar en la variante ómicron

(CNN Español) — A esta altura de la pandemia, seguro has escuchado de personas que han tenido covid-19 más de una vez, a pesar de estar vacunados. Y esto parece que no es casualidad. El Dr. Elmer Huerta explica en este episodio por qué los científicos piensan que la variante ómicron puede ser la culpable de esta tendencia.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Una pregunta muy frecuente que se hace el público es la que se refiere a la posibilidad de poder infectarse varias veces con el nuevo coronavirus. Hoy veremos qué se sabe al respecto.

La reinfección por covid-19: una tendencia dentro de la pandemia

Durante los últimos meses, las anécdotas se cuentan repetidamente de personas que han tenido covid-19 dos o tres veces.

Lo que refieren esas personas es que su primera infección ocurrió al comienzo de la pandemia, y que en los últimos meses, a pesar de estar vacunados, han tenido la infección una o dos veces más, infecciones que —dicen— han sido más leves que la primera.

El hecho es que se está documentando que es posible infectarse más de una vez con el SARS-CoV-2, especialmente después de la aparición del linaje ómicron.

Al respecto, es muy importante entender que la aparición de la variante ómicron del coronavirus ha cambiado por completo el concepto de reinfección. En mi opinión, la pandemia —hasta el momento— puede dividirse en una época antes y después de ómicron.

Previo a su aparición, cuando se tenían las variantes alfa, beta, gamma, épsilon, mu o delta, se consideraba que la reinfección era un fenómeno posible, pero poco frecuente. Se tenía la idea de que los anticuerpos neutralizantes producidos por una infección eran capaces de proteger contra las infecciones por otras variantes.

Pero eso cambió en Sudáfrica, país en el que a pesar de que 70% de la población ya había sufrido la enfermedad por las variantes beta y delta, empezaron a ocurrir miles de casos causados por la variante B.1 u ómicron.

Posteriormente, en ese mismo país, miles de personas, que ya habían tenido infección por la BA.1, empezaron a infectarse nuevamente con las subvariantes BA.4 y BA.5, causando una quinta ola de la enfermedad

La mayor parte de esas infecciones —con la excepción de aquellas que ocurrieron en personas con inmunodeficiencias— fueron leves y sin complicaciones.

La propagación de la variante ómicron

En los meses subsiguientes, y al extenderse la variante ómicron a otros países, empezó a observarse el mismo fenómeno. Personas que después de haber sufrido covid-19, empezaron a infectarse nuevamente.

El punto central es entonces que -a diferencia de las antiguas variantes- la familia ómicron ha logrado desarrollar la capacidad de evadir los anticuerpos neutralizantes producidos por las vacunas y la enfermedad natural, pudiendo infectar por tercera o cuarta vez a personas previamente infectadas.

Al respecto, una prepublicación de investigadores canadienses encontró que, en una persona no vacunada, la infección anterior causada por una variante no ómicron, disminuyó el riesgo de infectarse nuevamente con ómicron en solo 44 %.

Pero además de esa capacidad de evadir a los anticuerpos producidos por enfermedades previas, se piensa que los linajes de ómicron generan una reacción inmunológica más débil, que al no durar más allá de 3 a 4 meses, haría que la reinfección con otras variantes ómicron sea posible.

Al respecto, una prepublicación de investigadores sudafricanos encuentra que las variantes BA.4 y BA.5 son capaces de infectar a personas que ya pasaron la infección con BA.1 u ómicron.

¿Qué podemos hacer?

A pesar de que pueda sonar decepcionante que las vacunas no protejan perfectamente de una nueva infección por la familia ómicron del coronavirus, es muy importante saber que las vacunas protegen de la enfermedad severa y la posibilidad de hospitalización y muerte en personas vulnerables.

De ahí la necesidad de que las personas con enfermedades crónicas y padecimientos que disminuyan su inmunidad reciban las dosis de refuerzo de vacuna.

Es muy posible entonces, dicen expertos citados en un reciente artículo de The New York Times, que el futuro de la pandemia implique la posibilidad de que ——al igual que los resfríos— suframos un par de infecciones de covid por año, las que en su mayoría serán leves y no producirán complicaciones, aunque la posibilidad de desarrollar covid persistente sería aún una amenaza a evaluar.

Todo eso suponiendo que el virus no nos sorprenda nuevamente, mutando a una variedad tan diferente de ómicron, como esta lo fue de delta.

