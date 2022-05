Así fue el discurso de Gustavo Petro, líder en la primera vuelta de las elecciones de Colombia: “Lo que se disputa hoy es el cambio”

CNNEE

(CNN Español) — Gustavo Petro fue el líder indiscutible. Con más de 8,5 millones de votos, el candidato de izquierda pasa cómodamente a la segunda vuelta y queda por ver cómo será la contienda entre él y Rodolfo Hernández, que pasó con más de 5,9 millones de votos. Petro dijo en su discurso de victoria que los resultados electorales muestran que el “proyecto político” del presidente Iván Duque ha sido derrotado.

“Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia lo que lanzas es ese mensaje central al mundo. Se acaba un periodo, se acaba una era”, dijo Petro.

El presidente Duque llegó al poder en 2018 bajo las banderas del uribismo, el partido encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El candidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que para analistas y electores encarnaba de alguna forma la continuidad del gobierno de Duque, quedó relegado en primera vuelta al tercer lugar con 5 millones de votos.

Petro usó su discurso para agradecer a voluntarios y testigos que trabajaron en su campaña y en la jornada de votación. Además, reconoció el papel que jugaron los votos de las regiones en su victoria.

“Yo creo que 1 millón de activistas que a través de redes, en las calles, en los barrios, así fuese con una frase algunos y algunas, otros con enormes derroches de energía de vida durante todo este tiempo, han hecho posible en todas las regiones de Colombia el que hoy seamos 8.500.000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta”, afirmó.

Petro, de 62 años, fue guerrillero del M-19 y también fue alcalde de Bogotá. De ser elegido podría ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, fue la gran sorpresa de las consultas interpartidistas en marzo, y podría convertirse en la primera persona negra en ocupar poderes ejecutivos.

Petro hizo un llamado especial a la costa —una región clave para las elecciones en Colombia— y a Bogotá, ciudad que gobernó.

“A mi pueblo del Caribe colombiano que esta vez nos ayudó, firme, digno. Allá veo Miguel Ángel del Río, que encabezó la lucha contra la compra del voto y tuvo un gran éxito en toda esa región. Todos, todos los departamentos del Caribe tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, que esta vez estén con Petro, primer presidente costeño progresista de Colombia. Así ahora no nos hayan acompañado, ahora toca. Llegó el momento de que la Costa determine el cambio de Colombia. Sí, es una invitación que les hago a toda esa comunidad que quiero tanto, la comunidad de Gabriel García Márquez, la de mis padres, las de mis abuelos. Y Bogotá ni se diga. Mi ciudad, la que goberné. Cuentan en todo el resto del país nuestros contrincantes “es que es un mal administrador”. Si fuera un mal administrador, no saco el 50% del electorado bogotano. Sí nos acompaña”, dijo frente a un grupo de seguidores emocionados que se reunieron en la sede de campaña en Bogotá.

Petro dijo además en su discurso que “la corrupción no se combate con frases de Tik Tok”, un ataque al opositor que llega a la segunda vuelta, Rodolfo Hernández, quien ha centrado su campaña política en las redes sociales.

Primera vuelta muestra enojo y cansancio, dice Valencia 1:54

A mi familia aquí presente, mi papá, mis hermanos, mi esposa Verónica, mis hijas y mi nieta que llega a acompañarme. Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí casi completos ya a estas horas. Le agradezco a los 90.000 testigos y testigas que estuvieron acompañándonos, cuidando, guardianes del voto. Yo creo que 1 millón de activistas que a través de redes, en las calles, en los barrios, así fuese con una frase algunos y algunas, otros con enormes derroches de energía de vida durante todo este tiempo, han hecho posible en todas las regiones de Colombia el que hoy seamos 8.500.000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta. Más del 40%. Si se comparara con la cifra de hace cuatro años, ni hablemos. El doble. Si se comparaba con las cifras del 13 de marzo, nuestra reciente intervención, en el caso particular mío es casi duplicarme. 2.700.000 votos más de toda la consulta del Pacto Histórico. Es un crecimiento indudable en las tres regiones que previmos iban a ser victoriosas y que, incluso por sus porcentajes, hubieran podido permitir que ganáramos en la primera vuelta presidencial. Tengo que agradecerle a todo ese pueblo nariñense, caucano. Más del 70% del electorado nariñense y caucano votaron por nosotros. No soy de Nariño, no soy del Cauca; pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia. Ahora, en estas tres semanas, el electorado del Chocó, del Valle del Cauca, de Cali. Allí tuvimos nuestro mejor resultado.

Allí los otros municipios, la Amazonía toda que espera el rescate de la selva amazónica nos han acompañado. El Putumayo, Amazonas y otros departamentos. Hemos triunfado en ese país. Nos hemos acercado a triunfar en Cundinamarca, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila. Ojalá estos departamentos que son tan cercanos a la idea del programa agrario que les hemos presentado, de poder comprar las cosechas, de poder vender en los barrios donde está el hambre, reconstituyendo el IDEMA, de poder volver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agro industrialización. Es en Cundinamarca, es en Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, donde este programa tendría más rápida y eficaz ejecución. Y por eso les solicito a esos departamentos acompañarnos mayoritariamente en esta campaña que viene y que debe determinar el cambio de Colombia.

Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia lo que lanzas es ese mensaje central al mundo. Se acaba un periodo, se acaba una era. Finalizó mal en medio de la trampa, en medio de los artilugios, pero finalizó. Ahora, se trata de construir un futuro. Ahora, se trata de ver qué es lo que vamos a hacer con Colombia, qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país, en qué consistiría ese cambio. Algunos uribistas decían ojo con el cambio. No querían que cambiara el país, pero tenían cierta razón. Ojo con el cambio. Puede haber cambios que son alzar una roca y dejarla caer en los pies. Popularmente le dicen tirarse un tiro al pie. Hay cambios que son al vacío. Hay cambios que no son cambios

