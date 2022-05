Últimas noticias de la guerra en Ucrania: Sigue la presión rusa sobre Severodonetsk

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — El ejército ucraniano informó que ha avanzado en su contraofensiva en el sur del país y continúa con sus esfuerzos para contener el avance de las tropas rusas en la región oriental de Donbás. Mientras tanto, sigue la presión rusa sobre Severodonetsk.

En tanto, el Consejo Europeo se reunirá este lunes con el objetivo de llegar a un acuerdo político sobre un embargo al petróleo ruso, dijo a CNN un funcionario de la Unión Europea.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que que no planea enviar ningún misil a Ucrania que pueda alcanzar territorio ruso.

En Ucrania, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas dijo que las tropas rusas utilizaron artillería, ataques aéreos y misiles para degradar a las defensas ucranianas en Donetsk y Luhansk.

¿Cuándo y cómo podría llegar a su final la guerra en Ucrania? 5 posibles escenarios para un desenlace

También en Luhansk, el periodista francés Frederic Leclerc-Imhoff fue asesinado a tiros, según confirmó el presidente de Francia Emmanuel Macron. El periodista estaba siendo evacuado con otros cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado, dijo el jefe de la administración militar de la región.

Además, algunas familias de los cientos de combatientes ucranianos que se encontraban defendiendo la planta siderúrgica de Azovstal hace dos semanas dicen tener poca o ninguna información sobre su paradero.

Mira las últimas noticias de la guerra de este lunes 30 de mayo:

El ejército ucraniano informa avances en el sur e intensos combates en la región oriental de Donbás

El humo se eleva en la ciudad de Severodonetsk durante los intensos combates entre las tropas ucranianas y rusas en la región de Donbás, en el este de Ucrania, el 30 de mayo. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

El ejército ucraniano informó de avances durante su contraofensiva en el sur y de los continuos esfuerzos para contener el avance ruso en la región oriental de Donbás.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este lunes de esfuerzos adicionales por parte de Rusia para degradar a las defensas ucranianas en Luhansk y Donetsk, diciendo que habían utilizado artillería, ataques aéreos y misiles en varios lugares, incluidos Lysychansk y Soledar.

La presión rusa sobre Severodonetsk, una ciudad donde se informó que dos tercios de las propiedades fueron destruidas, continúa, y el Estado Mayor dice que las hostilidades persisten en la ciudad y sus alrededores.

A medida que los rusos atacan las líneas ucranianas en Donbás desde el sur, este y norte, hay afirmaciones contradictorias sobre su progreso.

Donbás ha sido el corazón devastado de Ucrania durante ocho años. He aquí por qué Putin lo quiere

El Estado Mayor dice que los combates continúan alrededor del pueblo de Komyshuvakha, al suroeste de Severodonetsk. El video de las redes sociales geolocalizado por CNN parece mostrar una unidad chechena en la aldea, con imágenes de drones que sugieren que los soldados ucranianos se retiran del área. Un comandante checheno dice: “Esta localidad ahora está bajo nuestro control, y comenzaremos a asaltar todos los frentes. Nos hemos apoderado por completo, se podría decir, de Komyshuvakha”.

Ucrania se ha adjudicado cierto éxito en su ofensiva en el sur, que comenzó durante el fin de semana. El Estado Mayor dijo que “el enemigo sufrió pérdidas y se retiró de la aldea de Mykolaivka, región de Jersón, lo que provocó el pánico entre los militares de otras unidades de las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

Si las fuerzas rusas se han retirado de Mykolaivka, representaría una ganancia de varios kilómetros para las unidades ucranianas.

El Estado Mayor informó que continuaron los bombardeos transfronterizos de asentamientos en las regiones del norte de Chernihiv y Sumy, así como el bombardeo del territorio al norte de la ciudad de Járkiv, que recientemente fue retomada por las fuerzas ucranianas.

Europa busca llegar a un acuerdo sobre el embargo al petróleo ruso

La refinería de petróleo PCK, que es propiedad mayoritaria de la compañía energética rusa Rosneft, se encuentra en Schwedt, Alemania. (Hannibal Hanschke/Getty Images/Archivo)

El Consejo Europeo tiene como objetivo llegar a un acuerdo político sobre un embargo al petróleo ruso este lunes, dijo a CNN un funcionario de la Unión Europea.

Este embargo cubrirá más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, lo que cubre todo el petróleo transportado por mar desde Rusia, dijo el funcionario.

Diplomáticos de la Unión Europea no lograron llegar a un consenso este domingo sobre los términos del embargo, pero mantuvieron más conversaciones el lunes en un intento por presentar un acuerdo para su aprobación por parte de los líderes de la UE, en una cumbre más tarde este mismo día.

Europa está planeando deshacerse del petróleo de Rusia. ¿Seguirá después el gas?

Se han otorgado algunas excepciones temporales para garantizar la seguridad del suministro para ciertos estados miembros, dijo el funcionario, y agregó que el consejo volverá a abordar estas excepciones “lo antes posible”.

Además del embargo petrolero, el nuevo paquete de sanciones contra Rusia incluirá otras medidas sustanciales, incluida la eliminación del SWIFT del banco ruso más grande, Sberbank, la prohibición de otras tres emisoras estatales rusas y una lista de personas que han cometido crímenes de guerra en Ucrania, según el funcionario.

No hay noticias de los defensores de Azovstal desaparecidos en Ucrania

Hace dos semanas, cientos de combatientes ucranianos pusieron fin a su defensa de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, y ahora algunas familias dicen que siguen teniendo poca o ninguna información sobre su paradero.

“No me he contactado con mi marido ni he recibido ninguna información sobre él recientemente”, dijo Anna Ivleva, la esposa de Anton, un infante de Marina ucraniano que resultó gravemente herido durante el asedio ruso a la fábrica en Mariúpol.

Hace más de un mes que no habla con él. Aunque los funcionarios del Gobierno ucraniano han estado en contacto, ella no tiene “ninguna información” sobre dónde se encuentran los combatientes de Azovstal y en qué condiciones, dijo a CNN.

No hay noticias de los defensores de Azovstal desaparecidos en Ucrania tras la caída de Mariúpol, dicen algunas familias

Tras un largo asedio, la ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol cayó bajo el control total de Rusia a principios de este mes con la rendición de Azovstal, el último bastión de la defensa ucraniana de la ciudad.

No está claro cuántos militares ucranianos están ahora bajo custodia rusa, pero el ejército ruso ha afirmado que más de 2.000 miembros de las fuerzas ucranianas se rindieron allí.

La propaganda estatal rusa ha demonizado a los defensores de Azovstal como “nazis”, lo que hace temer por el trato que puedan recibir en su cautiverio.

Biden dice que no enviará misiles a Ucrania que puedan alcanzar Rusia

El presidente Joe Biden habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca este lunes en Washington, DC. (Tasos Katopodis/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no planea enviar ningún misil a Ucrania que pueda alcanzar territorio ruso.

“No enviaré nada que pueda disparar a Rusia”, dijo Biden en la Casa Blanca este lunes cuando se le preguntó si planeaba enviar cohetes de largo alcance a Ucrania.

CNN informó la semana pasada que la administración Biden se está preparando para aumentar el tipo de armamento que ofrece a Ucrania mediante el envío de sistemas avanzados de misiles de largo alcance que ahora son la principal solicitud de los funcionarios ucranianos.

La administración se inclina por enviar los sistemas como parte de un paquete más grande de asistencia militar y de seguridad a Ucrania, que podría anunciarse la próxima semana.

La administración ha dudado sobre si enviar los sistemas en medio de las preocupaciones planteadas dentro del Consejo de Seguridad Nacional de que Ucrania podría usar las nuevas armas para llevar a cabo ataques ofensivos dentro de Rusia, según los funcionarios.

El viernes, después de que CNN informara la noticia por primera vez, los rusos advirtieron que Estados Unidos “cruzará una línea roja” si suministra los sistemas a Ucrania.

Periodista francés asesinado en Ucrania

Un periodista francés fue asesinado a tiros en Ucrania, tuiteó el presidente francés Emmanuel Macron.

“El periodista Frederic Leclerc-Imhoff estuvo en Ucrania para mostrar la realidad de la guerra. A bordo de un autobús humanitario, junto con civiles obligados a huir para escapar de las bombas rusas, recibió un disparo mortal”, escribió el presidente francés.

“Comparto el dolor de la familia, amigos y compañeros de Frederic Leclerc-Imhoff, a quienes envío mis condolencias. A quienes cumplen la difícil misión de brindar información en las áreas de operaciones, quiero reiterarles el apoyo incondicional de Francia”, dijo Macron en Twitter.

BFM TV, una afiliada de CNN, dijo que Leclerc-Imhoff era uno de sus periodistas. Al aire, el medio dijo que tenía 32 años y había trabajado para BFM durante seis años.

Serhiy Hayday, jefe de la administración militar de la región de Luhansk, habló el lunes por la noche sobre la muerte del periodista francés asesinado en la zona. Dijo que Leclerc-Imhoff estaba siendo evacuado con otros cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado.

“No sé si fue una bomba aérea o un gran proyectil que atravesó con un fragmento el vidrio blindado y el periodista francés murió. Y él estaba con casco y chaleco antibalas, pero una pieza lo golpeó en el cuello”, dijo.

Turquía se ofrece a albergar conversaciones entre Rusia, Ucrania y la ONU

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llega para una ceremonia en Ankara, Turquía, el 16 de mayo. (Burhan Ozbilici/AP)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se ofreció a organizar conversaciones entre Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas en Estambul, según una lectura turca de la llamada telefónica que sostuvo este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Erdogan enfatizó a Putin la “necesidad de tomar medidas que minimicen los efectos negativos de la guerra” y restablezcan la paz entre Rusia y Ucrania “lo antes posible”, según la lectura.

ANÁLISIS | ¿Por qué Turquía está causando problemas para Finlandia y Suecia en sus procesos de ingreso a la OTAN?

“El presidente Erdoğan expresó que están listos para reunirse con Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas en Estambul y desempeñar un papel en un posible mecanismo de observación, si ambas partes están de acuerdo en principio”, dice la lectura.

Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron por última vez para conversar en Estambul el 29 de marzo.

Coche bomba en Melitopol

Los medios estatales rusos informaron que un coche bomba detonó en la ciudad ocupada de Melitopol este lunes, alegando que la explosión ocurrió cerca de la Casa de la Cultura donde operan los funcionarios rusos. Según los informes, tres personas resultaron heridas en la explosión.

Donbás, la “prioridad”

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo que la “prioridad absoluta” de Moscú es lo que llamó la “liberación” de Donetsk y Luhansk, las dos regiones orientales de Ucrania que conforman Donbás. La ofensiva de Rusia se ha centrado en la región desde que sus tropas no lograron tomar Kyiv y otras partes del centro de Ucrania, y los combates se han intensificado en los últimos días.

James Frater, Kevin Liptak, Tim Lister, Pierre Bairin, Isil Sariyuce, Niamh Kennedy, todos de CNN, contribuyeron a este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.