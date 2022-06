¿Qué sigue para Johnny Depp y Amber Heard después del juicio por difamación?

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Los siete miembros del jurado encontraron que tanto Amber Heard como Johnny Depp se difamaron mutuamente. Pero, ¿es este el final del conflicto para la expareja de Hollywood?

Después de un juicio que duró seis semanas —en donde los miembros del jurado escucharon más de 100 horas de testimonios sobre la vida privada de la pareja que a menudo fueron contradictorios— el jurado encontró que Heard difamó a Depp en tres declaraciones separadas en el artículo de The Washington Post, y que Depp difamó a Heard con una declaración que hizo su abogado.

Como resultado, el jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos, mientras que Heard recibirá US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

Poco después de que el jurado diera su veredicto, David Shane, un portavoz de Heard, confirmó que la actriz planea presentar una apelación.

Sin embargo, a pesar de lo establecido por la corte, expertos de la industria del entretenimiento que hablaron con CNN de forma extraoficial para proteger sus relaciones profesionales indicaron que el futuro de las carreras de Depp y Heard será decidido por el tribunal de la opinión pública.

“Ambos son altamente disfuncionales. El dinero es tóxico y la codicia destruye. Aquí nadie gana”, dijo un importante publicista de Hollywood a CNN.

El agente de entretenimiento Darryl Marshak cree que los estudios de cine podrían, al menos inicialmente, dudar en involucrarse con los actores enredados en una controversia que se ha desarrollado tan públicamente.

No obstante, Marshak cree que el “increíble talento” de Depp lo ayudará a regresar a las pantallas de cine.

“Hollywood también es indulgente y, a medida que avanza, esto deja de transmitirse y Johnny puede regresar con fluidez al negocio. Creo que resurgirá nuevamente”, dijo. “Hollywood es un lugar voluble”.

Juda Engelmayer, fundadora de Herald PR, que ha representado a celebridades como el productor en desgracia Harvey Weinstein, le dijo a CNN que el tiempo de Depp en la corte, que incluyó momentos extravagantes y memorables que involucraron garabatos y gominolas, ha reforzado su imagen.

“Su testimonio, ya sea cierto o una actuación, ha provocado un resurgimiento de seguidores que lo extrañaban”, dijo. “Por su reputación y carrera, los estudios ven que todavía tiene una base de fans”, dijo.

Depp no ​​ha hecho una película desde julio de 2020.

Cuando se trata de la carrera cinematográfica de Heard, un director de Hollywood cree que la atención en torno al juicio no la ha ayudado a su imagen por lo que su futuro es más incierto.

Heard aparecerá en la secuela de “Aquaman”, cuyo estreno está previsto para 2023. Sin embargo, hay una petición para eliminar a Heard de la próxima secuela de “Aquaman”, que ya se filmó y se encuentra en posproducción. (CNN y Warner Bros. son parte de Warner Bros. Discovery).

Walter Hamada, director de DC Films, que produjo “Aquaman”, testificó que al equipo creativo le preocupaba que Heard reanudara su papel en la franquicia debido a la falta de química con su coprotagonista Jason Momoa.

También dijo que el estudio nunca planeó retratar a Heard como coprotagonista en la segunda película y que el papel de Heard no se redujo en “Aquaman the Lost Kingdom”. Algo que Heard declaró durante el reciente juicio.

Heard ha tenido sus seguidores, pero notablemente menos vocales que Depp, tanto en el negocio del entretenimiento como dentro y alrededor del juzgado.

Amber Heard afirmó que está “desconsolada” por el veredicto del jurado que la declaró tanto a ella como a su exesposo responsables de difamación. Johnny Depp, mientras tanto, celebró la decisión y afirmó que “ha comenzado un nuevo capítulo” en su vida.

