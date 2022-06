Personas con sobrepeso perdieron de 15 a 23 kilos con un medicamento para la diabetes recientemente aprobado, según un estudio

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Una dosis semanal de un medicamento aprobado recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la diabetes tipo 2 también podría ayudar a los adultos sin diabetes a perder peso, encontró un nuevo estudio.

La tirzepatida, que se vende bajo la marca Mounjaro, se estudió en personas sin diabetes en tres dosis: 5, 10 y 15 miligramos. Los participantes con obesidad o que tenían sobrepeso y tomaron la dosis de 5 miligramos perdieron un promedio de 16 kilogramos, los que recibieron la dosis de 10 miligramos perdieron un promedio de 22 kilogramos y los participantes de la dosis de 15 miligramos dosis perdieron un promedio de 23,6 kilogramos.

“Casi el 40% de las personas perdieron una cuarta parte de su peso corporal”, dijo la Dra. Ania Jastreboff, codirectora del Centro para el Control del Peso de Yale en una sesión informativa para los medios.

“Los datos fueron bastante impresionantes”, dijo el Dr. Robert Gabbay, director médico de la Asociación Estadounidense de Diabetes, quien habló con CNN desde la 82º Sesión Científicas de la ADA en Nueva Orleans, donde se presentaron los resultados del estudio.

“La pérdida de peso que consiguieron en este estudio fue incluso mayor que la que se había visto en los estudios anteriores de personas con diabetes”, dijo Gabbay, que no participó en el estudio.

“El rango medio de pérdida de peso para las personas en este nuevo estudio fue de 49 libras, (22,2 kg) es mucho”, dijo. “Es el rango de pérdida de peso que normalmente pensamos que solo es posible a través de la cirugía”.

En general, las personas sin diabetes perdieron un promedio de 15% a 20,9% de su peso corporal inicial durante el transcurso del ensayo clínico aleatorio doble ciego de 72 semanas, que se publicó el sábado en The New England Journal of Medicine. Los participantes que recibieron un placebo perdieron entre un 2,4 % y un 3,1 % de su peso corporal, en promedio.

En comparación, los estudios en personas con diabetes que usaron tirzepatida encontraron que perdieron un promedio del 15% de su peso corporal inicial, dijo Gabbay.

“Esta no es una observación poco común”, dijo. “El impacto de los medicamentos anteriores para bajar de peso es menos efectivo en las personas con diabetes y, sinceramente, no sabemos exactamente por qué”.

Sin embargo, el impacto de la tirzepatida en las personas con diabetes sigue siendo “profundo”, dijo Gabbay, “proporcionando mucho más que otras herramientas que hemos tenido”.

El medicamento para la diabetes se aplicó en dosis autoinyectable

Para el nuevo estudio, se probaron inyecciones semanales de tirzepatida en más de 2.500 personas sin diabetes que tenían un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 o que tenían un IMC superior a 27 y tenían al menos un problema de salud relacionado con el peso, o condiciones tales como presión arterial alta, colesterol alto o enfermedad cardiovascular. Una medida de la relación altura-peso de una persona, un IMC de 25 o más se considera sobrepeso en adultos.

Al comienzo del estudio, los participantes tenían un peso promedio de 105 kilogramos y un IMC promedio de 38.

Los adultos del estudio se inyectaron tirzepatida o un placebo una vez a la semana, usando “un pequeño dispositivo similar a un bolígrafo con una diminuta aguja”, dijo Gabbay. “El pinchazo de esa aguja es menos doloroso que, por ejemplo, las personas que se pinchan los dedos para medir la glucosa en sangre”.

Las personas en el estudio también recibieron sesiones de asesoramiento para ayudarlas a seguir una dieta saludable con un déficit diario de 500 calorías, así como al menos 150 minutos de actividad física cada semana. Si bien eso ciertamente ayudó, no explica la magnitud de la pérdida de peso observada en el estudio, dijo Gabbay.

“El tipo de pérdida de peso que vemos cuando las personas hacen ejercicio y cambian su consumo de calorías es del orden del 5% al 7%”, dijo. “Este estudio mostró una pérdida de peso profundamente mayor, muy por encima de lo que imaginaríamos con cambios en el estilo de vida”.

Los efectos secundarios más comunes informados fueron náuseas, diarrea y estreñimiento. Entre el 2,6% y el 7,1% de los participantes interrumpieron el tratamiento debido a eventos adversos.

Mounjaro lleva un recuadro de advertencia sobre los tumores de la tiroides y no debe ser utilizado por personas con antecedentes familiares de ciertas afecciones de la tiroides.

“La obesidad debe tratarse como cualquier otra enfermedad crónica, con enfoques efectivos y seguros que apunten a las (causas) subyacentes de la enfermedad… y estos resultados subrayan que la tirzepatida puede estar haciendo precisamente eso”, dijo Jastreboff del Centro para el Control del Peso de Yale en un comunicado de prensa de la American Diabetes Association.

“Estos resultados son un importante paso adelante en la expansión potencial de las opciones terapéuticas efectivas para las personas con obesidad”.

