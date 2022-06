La banda de K-pop BTS anuncia que se tomará una pausa para explorar proyectos en solitario

macamilarincon

(CNN) –– La famosísima banda de K-pop BTS se tomará una pausa para trabajar en proyectos en solitario, anunció el grupo este martes.

BTS dio la noticia en video durante la celebración de su “Festa dinner” por el noveno aniversario de la banda.

El grupo está formado por los artistas RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin y Jungkook.

“Vamos a hacer una pausa ahora”, dijo el miembro del grupo Suga. Sin embargo, un representante del grupo le señaló a CNN: “Para ser claros, no están en pausa. Pero se tomarán un tiempo para explorar algunos proyectos en solitario en este momento y permanecer activos en varios formatos diferentes”.

“El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y continuar haciendo algo. Y después de que me levanto por la mañana y me maquillo, no hay tiempo para crecer”, compartió RM, miembro del grupo.

“Antes podía balancear trabajar solo en la música y hacer nuestras promociones grupales, pero ahora no puedo hacer las dos cosas. Es imposible, simplemente no funcionará. No puedo estar haciendo cosas grupales y luego cambiar el enfoque de repente a propio trabajo como encender un interruptor”, continuó RM. “Me di cuenta de que necesito tiempo para mí solo”.

RM agregó que se dio cuenta de que el grupo había cambiado durante la pandemia de covid-19, cuando lanzaron exitosos sencillos como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”.

“Creo que el 90% de nuestros seguidores nos apoyarían sin importar qué tipo de música o dirección elijamos”, dijo V.

“J-Hope me dijo esto antes: Podríamos concentrarnos en nuestro trabajo en solitario esta vez y más tarde, cuando nos reunamos nuevamente como grupo, esa sinergia será como ninguna otra”, dijo V.

“No podemos evitar pensar en nuestros seguidores. Creo que, ahora, finalmente, hemos llegado a pensar en qué tipo de artistas queremos que recuerden nuestros seguidores. Creo que por eso es que estamos pasando un momento difícil ahora. Estamos tratando de encontrar nuestra identidad y eso es un proceso largo y agotador”, agregó Jimin.

“Creo que ese cambio es lo que necesitamos en este momento”, dijo J-Hope, “Es importante para BTS comience nuestro segundo capítulo”.

El reconocimiento mundial del grupo aumentó en 2018 con sus álbumes Love Yourself: Answer y Love Yourself: Tear. También se anotaron grandes éxitos con populares colaboraciones junto a Coldplay, Halsey, Ed Sheeran y otros artistas.

Durante una entrevista en 2020 con CNN, J Hope describió el enfoque del grupo en sus carreras.

“Tratamos de no establecer unos estándares para definir el éxito, porque si estableces esos estándares es muy agotador física y mentalmente alcanzar esos objetivos”, destacó J-Hope.

“En lugar de eso, simplemente nos esforzamos en lo que hacemos en nuestras vidas y emociones, y permanecemos fieles a eso. Y esto en últimas conduce a mucho éxito. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y al hacer eso, intentamos ser fieles a nosotros mismos”.

A BTS los han comparado frecuentemente con The Beatles: incluso rompieron uno de los récords de los FabFour con tres álbumes No. 1 de Billboard en un solo año.

Su devota base de seguidores se hace llamar “BTS Army”, la cual ha impulsado su música y defendido en las redes sociales en 2019, cuando el grupo quedó excluido de las nominaciones a los Grammy. Desde entonces, han ganado dos premios Grammy a la mejor interpretación pop/dúo.

