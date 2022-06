Renuncia el comandante del Ejército de Colombia, Eduardo Zapateiro

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército de Colombia, anunció este martes que deja su cargo. Su renuncia se produce después de la elección de Gustavo Petro, con quien se ha enfrentado en redes.

“Lo haré el 20 de Julio, día que este soldado, después de 40 años de servicio y de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller me despediré del pueblo colombiano”, dijo Zapateiro durante una ceremonia de ascenso de más de 1.200 soldados.

Zapateiro es el comandante del Ejército desde diciembre de 2019, cuando fue designado por Iván Duque. Reemplazó a Nicacio Martínez, general salió tras la publicación de un artículo de The New York Times que cuestionaba las presuntas órdenes de Martínez para que los uniformados supuestamente “duplicaran la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla”.

Zapateiro, nacido en 1962 en Cartagena, comenzó su carrera militar como subteniente del arma de Infantería en el año de 1985. Es conocido por planear y liderar la operación Fénix, de marzo de 2008, en la que abatieron a Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, segundo cabecilla de las FARC en ese momento.

Zapateiro ha tenido declaraciones públicas en redes que han sido noticia. Después de la divulgación de un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2021 que determinó que en Colombia al menos 6.402 personas fueron víctimas de los llamados falsos positivos, muertes presentadas ilegítimamente por el Estado como bajas en combate entre 2002 y 2008, Zapateiro publicó este tuit. “Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”.

Y en las recientes elecciones se enfrentó al hoy presidente electo, Gustavo Petro, en Twitter. El 20 de abril el entonces candidato del Pacto Histórico tuiteó que habría generales del Ejército en la nómina del Clan del Golfo, algo que la Justicia no ha confirmado. Zapateiro le respondió: “Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la @FiscaliaCol de los hechos que usted menciona, sea quien sea”.

Por esa declaración Zapateiro fue demandado por presunta participación política.

La renuncia de Zapateiro también se da el mismo día del informe final de la Comisión de la Verdad, una entidad creada por el acuerdo de paz de 2016, con recomendaciones para el Gobierno y las Fuerzas Armadas para superar el conflicto armado y evitar su repetición.

